Ο Γιάννης Βογιατζής κλείνει τα 100 του χρόνια, η ανάρτηση της Φίνος Φιλμ
Ο πιο γλυκός κύριος του ελληνικού κινηματογράφου κλείνει σήμερα 100 χρόνια ζωής, γράφει η εταιρεία παραγωγής σε ανάρτησή της
Τα 100 του χρόνια κλείνει ο Γιάννης Βογιατζής με τον επίσημο λογαριασμό της Φίνος Φιλμ στα social media να εύχεται στον ηθοποιό για τα γενέθλιά του.
Μέσα από ανάρτηση που έκανε η εταιρεία παραγωγής την Παρασκευή 2 Ιανουαρίου, δημοσίευσε βίντεο με αξέχαστες σκηνές του Γιάννη Βογιατζή σε ταινίες του ελληνικού κινηματογράφου και ατάκες του, μέσα από τις οποίες ξεχώρισε και αγαπήθηκε από το κοινό.
Πιο αναλυτικά, η Φίνος Φιλμ χαρακτήρισε τον ηθοποιό ως «τον πιο γλυκό κύριο του ελληνικού κινηματογράφου» και πρόσθεσε: «100 ετών γίνεται σήμερα ο μαγικός Γιάννης Βογιατζής! Ο πιο γλυκός κύριος του ελληνικού κινηματογράφου και ένας από τους πιο αγαπημένους ηθοποιούς της Φίνος Φιλμ, κλείνει σήμερα 100 χρόνια ζωής, και μαζί του γιορτάζει όλη η Ελλάδα. Αγαπημένε μας κύριε Γιάννη, μέσα από την καρδιά μας, σας ευχόμαστε υγεία και αγάπη να περισσεύει πάντα στη ζωή σας, για να την σκορπάτε γύρω σας όπως κάνατε πάντα με τόση γενναιοδωρία».
