Καλλιμάνη για την αντίδρασή της στη χυδαία μαντινάδα: Το συζήτησα με τον πνευματικό μου, κρατάω ότι ο Κύριος μου έφερε μια δοκιμασία
«Στεναχωρήθηκα περισσότερο από το παιδί, ήταν κακιά στιγμή, σκέφτηκα να πέσω από τα σκαλιά όταν είδα το βίντεο» είπε η τραγουδίστρια
Για την αντίδρασή της μετά από χυδαία μαντινάδα που της είπαν στο μαγαζί που εμφανίζεται μίλησε το βράδυ της Τρίτης η Ιουλία Καλλιμάνη κάνοντας λόγο για «κακιά στιγμή». Παράλληλα εξομολογήθηκε ότι το συζήτησε με τον πνευματικό της κρατώντας ότι «ο Κύριος μου έφερε μια δοκιμασία για να καταλάβω πέντε πράγματα»
«Εγώ στεναχωρήθηκα ίσως περισσότερο από το παιδί. Μπορεί αυτός την επόμενη μέρα να το πέρναγε και στο ντούκου. Ούτε εγώ το περίμενα η αλήθεια είναι. Δεν μετανιώνω γενικά στη ζωή μου, αλλά ήταν κακιά στιγμή όπως το είπες. Στεναχωρήθηκα τόσο πολύ για το παιδί την επόμενη μέρα, που λέω “μήπως ήσουν λίγο υπερβολική Ιουλία; Μήπως το παράκανες λίγο;”. Έγινε, δεν μπορώ να κάνω κάτι, ούτε θέλω να απολογηθώ. Την επόμενη ημέρα σκέφτηκα να πέσω από τα σκαλιά, με το που το είδα είπα για ποιο λόγο, το πήρα πατριωτικά, του την είπα χωρίς λόγο και αιτία. Σε 20 λεπτά τελείωνα, ήταν 5 παρά 20 το πρωί» είπε αρχικά στον Γρηγόρη Αρναούτογλου.
«Αν γύριζα τον χρόνο πίσω, μπορεί αν έβλεπα το παιδί να του έλεγα και συγγνώμη. Να του έλεγα "οκ φίλε, άστο". Θα έλεγα κάτι άλλο, μπορεί να μην έλεγα και τίποτα, θα το αντιμετώπιζα πολύ διαφορετικά. Ήταν μια κακιά στιγμή, τελειώσαμε» συμπλήρωσε η Ιουλία Καλλιμάνη.
Αποκάλυψε, τέλος, ότι «το συζήτησα με τον πνευματικό μου, εκείνη την ημέρα είχα κάνει και εξομολόγηση και μου συνέβη και αυτό. Τι κρατάω από αυτό; Αφού ήταν θέλημα Θεού να γίνει αυτό το πράγμα, για κάποιο λόγο μου έγινε. Εγώ κρατάω ότι ο Κύριος μου έφερε μια δοκιμασία για να καταλάβω πέντε πράγματα»
Τον θυμό της Ιουλίας Καλλιμάνη προκάλεσε μια χυδαία μαντινάδα που της απηύθυνε θαμώνας, τη στιγμή που τραγουδούσε στη σκηνή. Η τραγουδίστρια, που συνηθίζει να δίνει το μικρόφωνο για μαντινάδες, απάντησε αυτή τη φορά έντονα, βρίζοντας τον άντρα και ζητώντας να απομακρυνθεί από τον χώρο.
Ο συγκεκριμένος απήγγειλε μια προσβλητική μαντινάδα, προκαλώντας τη θυμωμένη αντίδρασή της. «Και σε παίρνουν π*** κ*** σε όλη τη Λάρισα και τον Βόλο», ακούστηκε να λέει ο άντρας στην ερμηνεύτρια. Η Ιουλία Καλλιμάνη απάντησε αμέσως χωρίς δισταγμό.
«Εμένα βρε μαλ*** βρήκες τώρα; Βρε δε γα**** λέω εγώ από κώ**. Μόνο από εκεί μπορείς, εγώ τουλάχιστον έχω κι άλλη δίοδο. Έλα, άντε. Εμένα βρήκε; Τι μαλ*** είσαι. Τώρα πήγαινε στο Βόλο κατευθείαν, απευθείας μετάδοση. Φιλάκια» ακούστηκε να λέει από τη σκηνή.
Μετά το περιστατικό, η τραγουδίστρια συνέχισε ακάθεκτη το πρόγραμμά της.
Η χυδαία μαντινάδα και η αντίδραση της Ιουλίας Καλλιμάνη
