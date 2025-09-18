Κατερίνα Καραβάτου για τη συνέντευξη που πήρε από τον Κρατερό Κατσούλη: Ήταν ακόμα μια εξέλιξη της σχέσης μας
Κατερίνα Καραβάτου για τη συνέντευξη που πήρε από τον Κρατερό Κατσούλη: Ήταν ακόμα μια εξέλιξη της σχέσης μας
Ήταν καταπληκτικά, ήμουν πολύ χαρούμενη, σχολίασε η παρουσιάστρια
Πριν από λίγες εβδομάδες, η Κατερίνα Καραβάτου φιλοξένησε στην εκπομπή που παρουσίαζε «Καλοκαίρι Παρέα» τον Κρατερό Κατσούλη, δηλώνοντας πως η τηλεοπτική τους συνάντηση αποτελεί «μια εξέλιξη της σχέσης τους».
Ο ηθοποιός και η Μαρία Ηλιάκη βρέθηκαν στις 29 Αυγούστου στην εκπομπή της πρώην συζύγου του. Μέσα από δηλώσεις που έκανε η Κατερίνα Καραβάτου στο «Super Κατερίνα» σχολίασε πως ένιωσε ιδιαίτερη χαρά, που πήρε συνέντευξη από τον Κρατερό Κατσούλη λίγα χρόνια μετά το διαζύγιό τους.
«Ήταν καταπληκτικά, ήμουν πολύ χαρούμενη που τους είχα απέναντι μου. Ήταν ακόμα μια εξέλιξη της σχέσης μας και σε αυτό το επίπεδο» είπε η παρουσιάστρια.
Δείτε το βίντεο
Συγκινημένη εμφανίστηκε η παρουσιάστρια στο τέλος της συνέντευξης που πήρε από τον πρώην σύζυγό της. Η Κατερίνα Καραβάτου είχε παραδεχτεί ζωντανά μετά το τέλος της συζήτησής τους, πως είχε άγχος και ότι η διαδικασία δεν ήταν εύκολη για εκείνη.
Δείτε το βίντεο στο 21:30
«Δεν ήταν εύκολο αυτό. Το περίμενα πώς και πώς και είχα πολύ μεγάλη αγωνία» είχε πει η παρουσιάστρια και είχε προσθέσει: «Έχω υπάρξει παντρεμένη με αυτόν τον άνθρωπο κι έχω κάνει δύο παιδιά». Ο ηθοποιός από τη μεριά του είχε ευχαριστήσει την πρώην σύζυγό του για την πρόσκληση και τη φιλοξενία.
Δείτε το βίντεο
Η τηλεοπτική συνάντηση Κρατερού Κατσούλη και Κατερίνας Καραβάτου
Δείτε το βίντεο στο 21:30
