Τάσος Χαλκιάς για τα 51 χρόνια γάμου με τη σύζυγό του: Δεν υπάρχει έρωτας, αλλά εκτίμηση
Τάσος Χαλκιάς για τα 51 χρόνια γάμου με τη σύζυγό του: Δεν υπάρχει έρωτας, αλλά εκτίμηση

Ο ηθοποιός και η Πένυ Παπουτσή παντρεύτηκαν το 1974

Τάσος Χαλκιάς για τα 51 χρόνια γάμου με τη σύζυγό του: Δεν υπάρχει έρωτας, αλλά εκτίμηση
Γεωργία Κοτζιά
Έπειτα από 51 χρόνια γάμου, ο Τάσος Χαλκιάς αναφέρθηκε στη σχέση με τη σύζυγό του, Πένυ Παπουτσή, δηλώνοντας ότι ο έρωτας έχει δώσει τη θέση του στην εκτίμηση.

Συγκεκριμένα, ο ηθοποιός ανέφερε ότι μετά από τόσα χρόνια κοινής πορείας, ο έρωτας δεν υφίσταται πια, καθώς αυτός έχει μετατραπεί σε αγάπη και άλλα πιο ισχυρά συναισθήματα, τα οποία είναι πιο ανθεκτικά, όπως είπε, με το πέρασμα του χρόνου.

Μιλώντας στην εκπομπή «Super Κατερίνα» που προβλήθηκε την Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου, ο Τάσος Χαλκιάς εξήγησε ότι ο έρωτας χαρακτηρίζει τους νέους ανθρώπους. Όπως δήλωσε: «Ο έρωτας δεν υπάρχει μετά από τόσα χρόνια. Υπάρχει εκτίμηση, αγάπη, η μετατόπιση του έρωτα σε άλλα δυνατά συναισθήματα πολύ πιο δυνατά από αυτόν και είναι πιο ανθεκτικά στη διάρκεια του χρόνου. Ο έρωτας είναι προνόμιο του νιάτου. Τα νιάτα μπορούν να γευτούν τον έρωτα. Οι γεροντοέρωτες δεν έχουν καλά αποτελέσματα».

