Ο Μαρκ Γουόλμπεργκ και η Βέρα Φαρμίγκα θα πρωταγωνιστήσουν σε νέα παραγωγή της Apple Studios

Βέρα Φαρμίγκα, της οποίας ο τίτλος δεν έχει δημοσιευτεί ακόμη. ταινία της Apple Studios αναμένεται να πρωταγωνιστήσουν ο Μαρκ Γουόλμπεργκ και η

Σε μία νέαΟ Στίβεν Τσμπόσκι θα αναλάβει τόσο το σενάριο όσο και τη σκηνοθεσία, σε παραγωγή των Plan B και The SpringHill Company. Η ταινία θα είναι η αμερικανική εκδοχή της γερμανικής παραγωγής του 2023, «Weekend Rebels».Το αρχικό φιλμ αφηγείται την αληθινή ιστορία ενός πατέρα που συνοδεύει τον 10χρονο γιο του, ο οποίος βρίσκεται στο φάσμα του αυτισμού, σε κάθε αγώνα ποδοσφαίρου της Premier League, με σκοπό να διαλέξει την αγαπημένη του ομάδα. Κατά τη διάρκεια των ταξιδιών τους στη Γερμανία, πατέρας και γιος βρίσκουν όλα όσα δεν έψαχναν, αλλά σίγουρα χρειάζονταν. Το φιλμ είναι εμπνευσμένο από την αληθινή ιστορία των Mirco και Jason von Juterzcenka.Σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το «Deadline», το φιλόδοξο ριμέικ θα προσαρμόσει την πλοκή του στον κόσμο του NBA, μια κίνηση που θεωρείται αναμενόμενη, λόγω της συμμετοχής της εταιρείας παραγωγής SpringHill, την οποία συνίδρυσε ο ΛεΜπρόν Τζέιμς το 2020.Αυτή θα είναι η δεύτερη συνεργασία του Γουόλμπεργκ με την Apple, μετά την επιτυχία του «The Family Plan», (2023) που έσπασε ρεκόρ τηλεθέασης στην πλατφόρμα.Η υποψήφια για Όσκαρ ηθοποιός θα εμφανιστεί επίσης στην επερχόμενη ταινία «The Conjuring: Last Rites», που αποτελεί το τελευταίο κεφάλαιο της 12χρονης συνεργασίας της με τον Πάτρικ Γουίλσον σε ένα από τα πιο επιτυχημένα κινηματογραφικά franchises τρόμου όλων των εποχών. Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Μάικλ Τσάβες και αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στις 5 Σεπτεμβρίου.Στη συνέχεια, θα πρωταγωνιστήσει στο φιλμ του Netflix «Boots», στη βιογραφική ταινία «The Leader» υπό τις σκηνοθετικές οδηγίες του Μάικλ Τζ. Γκάλαχερ και στο κατασκοπευτικό θρίλερ «Billion Dollar Spy» της Άμα Ασάντε με φόντο τον Ψυχρό Πόλεμο.: Shutterstock