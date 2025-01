Τζέσικα Άλμπα: «Είναι σκληρή δουλειά ο γάμος, αλλά τα καταφέρνουμε» - Τι δήλωνε ο Κας Γουόρεν λίγους μήνες πριν τον χωρισμό του με την ηθοποιό

είχε μιλήσει αρκετές φορές για τη «σκληρή δουλειά» που χρειάστηκε ο γάμος του με τηνλίγους μήνες«Νομίζω ότι, τελικά, η φιλία και η υποστήριξη και απλά το να ξέρεις ότι η σύντροφός σου σε στηρίζει σημαίνει τα πάντα για εμάς», είχε δηλώσει στο Us Weekly τον Ιούλιο του 2024. Ο κινηματογραφικός παραγωγός - που παντρεύτηκε την ηθοποιό το 2008 - είχε αποκαλύψει επίσης ότι «το μυστικό» του γάμου τους ήταν «να υποστηρίζουν ο ένας τον άλλον».«Είναι σκληρή δουλειά, αλλά προσπαθούμε και τα καταφέρνουμε», είχε πει ο 45χρονος για τα σκαμπανεβάσματα και τις δυσκολίες στη σχέση του με την ηθοποιό του «Fantastic Four». «Είναι τρελό. Είναι η μεγαλύτερη σχέση που θα μπορούσα ποτέ να φανταστώ», είχε τονίσει.Το ζευγάρι, που έχει τρία παιδιά, ήταν μαζί για 20 χρόνια. Σε προηγούμενη συνέντευξή του στο περιοδικό, ο Γουόρεν είχε περιγράψει πως περνούσε χρόνο με την 43χρονη ηθοποιό χωρίς τα παιδιά τους. «Για εμάς, είναι να βγαίνουμε από το σπίτι και να πηγαίνουμε και να μένουμε κάπου αλλού για ένα βράδυ», είχε πει, συμπληρώνοντας: «Το να αποσυνδεόμαστε είναι σημαντικό. Μας αρέσει να περπατάμε. Μας αρέσει να κουβεντιάζουμε. Μας αρέσει να τρώμε καλό φαγητό μαζί. Έχουμε τόσα κοινά ενδιαφέροντα που απολαμβάνουμε. Αυτό που είναι υπέροχο είναι ότι είμαστε ακόμα πρόθυμοι να συμμετέχουμε», είχε περιγράψει ο Γουόρεν.Η Άλμπα από την άλλη πλευρά, είχε παραδεχτεί τον Ιούλιο του 2021 ότι ο γάμος της με τον παραγωγό φαινόταν σαν «να περνάει απλώς η ώρα», κατά τη διάρκεια μιας εμφάνισης στην εκπομπή της Κάθριν Σβαρτζενέγκερ στο Instagram, «Before, During and After Baby». «Όλα είναι ρόδινα για δυόμισι χρόνια. Αλλά μετά από αυτό, γίνεστε συγκάτοικοι», είχε σημειώσει η Άλμπα. «Έχετε τις ευθύνες. Είναι πολλά, σαν να τσεκάρεις τα κουτάκια, σωστά;».Την Τετάρτη 8 Ιανουαρίου, πηγές δήλωσαν στο TMZ ότι το ζευγάρι χώρισε πρόσφατα και οδεύει προς το διαζύγιο. Ούτε η Άλμπα ούτε ο Γουόρεν έχουν αναφερθεί δημοσίως στην είδηση. Πάντως, η ηθοποιός του «Sin City» έχει φωτογραφηθεί χωρίς τη βέρα της το τελευταίο διάστημα. Αν και το μέσο δεν ανέφερε τον λόγο του χωρισμού, μια πηγή δήλωσε αργότερα στο People ότι η Άλμπα πίστευε ότι ήταν «δύσκολο να διατηρήσει τη σπίθα» με τον Γουόρεν.: Shutterstock, Instagram