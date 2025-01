My Style Rocks: Σήμερα ο μεγάλος τελικός του διαγωνισμού μόδας

Σήμερα στις 17:30 στον ΣΚΑΪ θα πραγματοποιηθεί ο μεγάλος τελικός της όγδοης σεζόν του « My Style Rocks ». Στον τελικό διαγωνίζονται οικαι. Όλες διεκδικούν τον τίτλο της «βασίλισσας του στιλ» και το μεγάλο έπαθλο των 30.000 ευρώ.Στην πρώτη εμφάνισή τους οι fashionistas θα πρέπει να ετοιμάσουν looks που θα βασίζονται σε μία από τις δοκιμασίες της σεζόν, παρουσιάζοντάς τα με μία νέα προσέγγιση. Με την ολοκλήρωση των εμφανίσεων και της βαθμολόγησης οι τέσσερις διαγωνιζόμενες με την υψηλότερη βαθμολογία προκρίνονται στην επόμενη φάση.Η δεύτερη εμφάνιση των fashionistas γίνεται με θέμα «gala». Οι διαγωνιζόμενες επιλέγουν ένα από τα Gala της σεζόν και φέρνουν ένα νέο look με αναθεωρημένο concept. Σε αυτό το σημείο, με την ολοκλήρωση της βαθμολόγησης από τις διαγωνιζόμενες και από τον Στέλιο Κουδουνάρη, την Έλενα Χριστοπούλου και τον Γιώργο Καράβα, θα αναδειχθεί η τριάδα του τελικού.Οι τρεις διαγωνιζόμενες που θα προκριθούν στην τρίτη φάση του τελικού θα πρέπει να παρουσιάσουν εκείνο του look το οποίο θεωρούν ως το πιο αντιπροσωπευτικό του στιλ τους. Εκείνη τη στιγμή θα απευθυνθούν στο τηλεοπτικό κοινό και θα ανοίξουν οι τηλεφωνικές γραμμές για την live ψηφοφορία.