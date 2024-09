Power Of Love: Το πρώτο μέρος του τελικού είχε τσακωμούς, έντονο φλερτ και... κλάματα

Glomex Player(eexbs1jkdkewvzn, v-d4i49gtu7uk1)

Το βράδυ του Σαββάτου μεταδόθηκε το πρώτο μέρος του τελικού του Power Of Love , από το οποίο δεν έλειψαν οι εντάσεις, οι τσακωμοί αλλά και τα... κλάματα.Στο σπίτι του ριάλιτι γνωριμιών επέστρεψαν και τα 21 αγόρια και κορίτσια που τους τελευταίους τρεις μήνες φλέρταραν, ερωτεύτηκαν ή και απογοητεύτηκαν στην αναζήτησή τους για την αγάπη.Το πρώτο μέρος ξεκίνησε με δάκρυα από τη Σωτηρία, καθώς μαζί με τον Πελετιέ πέρασαν απευθείας στον μεγάλο τελικό που θα προβληθεί απόψε στις 21:00 στον ΣΚΑΪ. Όπως εξήγησε η παίκτρια, τα κλάματα που έβαλε ήταν από τη χαρά της και ελπίζει να παραμείνουν όλοι αγαπημένοι, επειδή δεν τους χωρίζει τίποτα και είναι μία ομάδα.Kατά τη διάρκεια της βραδιάς, ο Κρις ξέσπασε εναντίον του Δήμου, του Δημήτρη και του Κόρκα, καθώς όπως είπε πληγώθηκε για το γεγονός ότι τον έβγαλαν από το παιχνίδι και για τα ψέματα που ειπώθηκαν. Ο Κρις τους χαρακτήρισε «κλόουν» και μάλιστα τόνισε ότι είναι η φωνή του κοινού και μεταφέρει τα μηνύματα που έχει λάβει στα social media, με την τριάδα να γελάει ειρωνικά.Η ένταση κορυφώθηκε όταν ο Γιώργος ειρωνεύτηκε τον Κρις. Ο πρώην διαγωνιζόμενος του Power of love είπε αρχικά πως «θεωρώ ότι αξίζω τη θέση στον τελικό και να διεκδικήσω την υποψηφιότητα σαν νικητής του Power of Love από τα μηνύματα που έχω λάβει από τον κόσμο. Έχω λάβει εκατοντάδες μηνύματα που λένε ότι στέλνουν e-mails στην παραγωγή».Αυτό έκανε τον Γιώργο να ξεσπάσει σε γέλια και να μιλήσει με βαριές κουβέντες στον πρώην συμπαίκτη του. «Ένα με τον Τοτό είναι καλό αστείο, να ξέρεις, να μας το πεις πιο μετά! Νόμιζα ότι λες αστεία, δεν ξέραμε ότι μιλάς σοβαρά τόση ώρα. Πρώτη φορά στη ζωή σου ασχολήθηκε κάποιος μαζί σου και πήρες 100 μηνύματα, γι’ αυτό είπες εκατοντάδες. Εμείς παίρνουμε χιλιάδες μηνύματα και μας λένε πόσο ωραίοι είμαστε! Πήρες μια φορά 100 μηνύματα, δεν υπάρχεις στον χάρτη! Δεν υπάρχεις στον χάρτη, είσαι πουθενάς».