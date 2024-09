Glomex Player(40599w16ki4e70hs, v-d45e8e6i3vup)

Φυσικά, εκτός από τους κριτές και το νέο πλατό, υπήρξαν πολλές ιδιαίτερες παρουσίες που ξεχώρισαν, η καθεμία για τους δικούς της λόγους.Ανάμεσα στις υποψήφιες, ήταν και η Μαρία, η οποία συγκίνησε τους κριτές με την προσωπική της ιστορία, όταν αναφέρθηκε στον θάνατο του πατέρα της από καρκίνο. Σε ερώτηση των κριτών για την επαγγελματική της δραστηριότητα, η νέα παίκτρια του διαγωνισμού απάντησε συγκινημένη: «Δούλευα μέχρι πρότινος αλλά επειδή έφυγε ο μπαμπάς μου από τη ζωή και ήθελα να είμαι δίπλα του...», ξεσπώντας στη συνέχεια σε κλάματα.Η content creator Άννα Παπαχρήστου κατάφερε να μπει στον διαγωνισμό, με τον κορσέ και την αισιοδοξία της να της εξασφαλίζουν θετικά σχόλια από τους κριτές.Η Ναταλία Σταμούλη που κατάγεται από τα Τίρανα όπως δήλωσε κατά την παρουσίασή της έχει κερδίσει καλλιστεία και ήρθε στο My Style Rocks για να κερδίσει και τους κριτές, καταφέρνοντας να περάσει στον τελικό.Η Αγγελική υποστήριξε πως έχει συνεργαστεί με τον Billy Bo που πέθανε το 1987 κάτι που μπέρδεψε τους κριτές, καθώς όπως τους είπε ήταν 44 ετών. Η φινέτσα της άρεσε στους κριτές αλλά δεν ήταν αρκετή ώστε να την περάσουν στο My Style Rocks.Στον διαγωνισμό κατάφερε να μπει και το plus size μοντέλο, Κατερίνα Πεφτίτση. Η παίκτρια που είχε ξεχωρίσει από τη συμμετοχή της στο GNTM δοκίμασε αυτή τη φορά την τύχη της στον διαγωνισμό μόδας και τα κατάφερε. Μάλιστα, η παίκτρια έδωσε την υπόσχεσή της ότι θα καταφέρει να αποσπάσει ένα πεντάρι από τον Στέλιο Κουδουνάρη.Το πάθος της για τη μόδα και οι τολμηρές επιλογές της, έφεραν στα τελικά του διαγωνισμού την Ειρήνη Κουλιανού με την πολύχρωμη εμφάνισή της.Η σουρεάλ αμφίεση της Βιβής άφησε άναυδους τους κριτές και έλαβε 3 «ναι» για την αποφασιστικότητα και τη θέλησή της να πραγματοποιήσει το όνειρό της να μπει στον χώρο της μόδας.Η Χριστιάνα μπήκε στο My Style Rocks και αποχώρησε με υπόκλιση προς τους κριτές, τους οποίους εντυπωσίασε με το ταπεραμέντο, την αισιοδοξία και το make up της.Η γνωστή συντάκτρια μόδας, συγγραφέας και blogger Μαρία Παπαγρηγορίου μπήκε κι εκείνη στη νέα σεζόν του My Style Rocks, συγκλονίζοντας τους κριτές με την αποκάλυψη που έκανε για τον καρκίνο που είχε περάσει. Όπως ανέφερε η Μαρία Παπαγρηγορίου, αντιλαμβάνεται πως άτομα του συγκεκριμένου χώρου γνωρίζουν τη δουλειά της, θεωρεί όμως πως το My Style Rocks είναι μια καλή ευκαιρία να τη μάθει και ο υπόλοιπος κόσμος, σχολιάζοντας με χιούμορ: «Τέρμα τα ταπεινά χαμομηλάκια, ζήτω οι αλανιάρες μπιγκόνιες!»Κατά τη διάρκεια της κουβέντας που είχε με τους κριτές Έλενα Χριστοπούλου, Γιώργο Καράβα και Στέλιο Κουδουνάρη, η Μαρία Παπαγρηγορίου, προχώρησε και στην περιγραφή μίας σοβαρής περιπέτειας με την υγεία της, καθώς αποκάλυψε ότι το 2018 είχε καρκίνο στο νεφρό.Η Έλενα Χριστοπούλου δήλωσε σοκαρισμένη αφού δεν το είχε ακούσει ποτέ, με τη Μαρία Παπαγρηγορίου να επιβεβαιώνει πως δεν το είχε πει πουθενά: «Δεν το ξέρετε, δεν το έμαθε ποτέ κανείς και το μετανιώνω. Το ήξεραν 5 άνθρωποι στο σπίτι και 10 στη δουλειά. Είχα καρκίνο στο νεφρό. Όταν με έβαζε στο δωμάτιο η αποκλειστική φαντασιωνόμουν ότι έμπαινα σε ένα σπα. To delulu αποδίδει ορισμένες φορές» προσθέτοντας πως τα σημαντικά πράγματα στη ζωή, πρέπει να ιεραρχούνται σωστά.Το πρώτο bootcamp έκλεισε και με μία ανατροπή καθώς η Έλενα Χριστοπούλου άλλαξε την ψήφο της για τη διαγωνιζόμενη Έφη Καλογήρου και τελικά την έβαλε στον διαγωνισμό, αναφέροντάς της χαρακτηριστικά: «Δεν μου βγαίνει η εικόνα σου από το μυαλό μου».