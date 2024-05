Πέθανε σε ηλικία 79 ετών ο καπετάνιος του Τιτανικού, ο ηθοποιός Bernard Hill

Κλείσιμο

Σε ηλικία 79 ετών πέθανε ο ηθοποιός Bernard Hill, ο οποίος υποδύθηκε σημαντικούς ρόλους, όπως τον καπετάνιο στη ταινία για τον Τιτανικό αλλά έπαιξε και στον Άρχοντα των Δαχτυλιδιών.Ο ατζέντης του Lou Coulson επιβεβαίωσε στο BBC ότι πέθανε τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα το πρωί.Εντός της ημέρας αναμένεται δήλωση από την οικογένειά του.Ο Μπέρναρντ Χιλ επρόκειτο να επιστρέψει στις τηλεοπτικές οθόνες στον δεύτερο κύκλο της σειράς The Responder, ενός δράματος του BBC με πρωταγωνιστή τον Μάρτιν Φρίμαν.Ο Μπέρναρντ Χιλ γεννήθηκε στις 17 Δεκεμβρίου του 1944 στη Βρετανία. Υπήρξε ηθοποιός του κινηματογράφου, του θεάτρου και της τηλεόρασης. Έγινε ευρέως γνωστός, στον ρόλο του ως Yosser Hughes, σε μία βρετανική σειρά του 1982, Boys from the Blackstuff.Πιο πρόσφατη επιτυχία του έγινε και το Wolf Hall, του BBC 2.