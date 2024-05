Η Έλλη Κοκκίνου έρχεται στην κριτική επιτροπή του J2US

Κλείσιμο

Το Just the 2 of Us με τον Νίκο Κοκλώνη έρχεται κι απόψε στις 21:00 στον Alpha, με ένα live γεμάτο εκπλήξεις και λάμψη.Ο Νίκος Κοκλώνης θα υποδεχτεί την Έλλη Κοκκίνου, η οποία θα καθίσει στη θέση της Καίτης Γαρμπής στην κριτική επιτροπή καθώς η τραγουδίστρια βρίσκεται σε περιοδεία στην Αυστραλία. Η Έλλη Κοκκίνου θα βαθμολογήσει τις επιδόσεις των ζεuγαριών στο σημερινό τους performance, ενώ θα ανέβει και στη σκηνή για να ερμηνεύσει τις μεγαλύτερες επιτυχίες της.Στη σκηνή του J2US θα βρεθεί και η Χαρά Βέρρα με τον Γιάννη Καψάλη, που θα τραγουδήσουν δημοτικές επιτυχίες και θα εκτοξεύσουν το κέφι στα ύψη, σε ένα παραδοσιακό γλέντι.Δείτε το τρέιλερ