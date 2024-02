One Day: Ποιοι είναι οι πρωταγωνιστές της σειράς που σαρώνει στο Netflix

Η ιστορία της Έμα και του Ντέξτερ μέσα από το « One Day » έχει κατακλύσει το Netflix το τελευταίο διάστημα, με την πλατφόρμα να δίνει μια ηχηρή απάντηση σε όσους υποτιμούν τις σειρές και δη τις ρομαντικές που αποτελούν δική της παραγωγή.

Η δραματική ιστορία με την Αμπίκα Μοντ και τον Λίο Γούνταλ , έγινε trend παγκοσμίως, τόσο στο Netflix όσο και στα social media, με το TikTok να έχει προωθήσει άτυπα σε μεγάλο βαθμο το πρότζεκτ, μέσα από βίντεο ανθρώπων που το παρακολούθησαν και το πρότειναν στο διαδικτυακό κοινό τους.

Το «One Day», νουβέλα του Ντέιβ Νίκολς είχε ήδη μεταφερθεί στη μεγάλη οθόνη το 2011 με την Αν Χάθαγουεϊ και τον Τζιμ Στέρτζες. Η επιτυχία της ταινίας θα μπορούσε να επισκιάσει τη σειρά των 14 επεισοδίων του Netflix, αλλά χάρη στην προσεγμένη δουλειά της παραγωγής, αλλά κυρίως, στη χημεία των δύο πρωταγωνιστών, αυτό δεν συνέβη.





Η Μοντ και ο Γούνταλ συνεπήραν το κοινό στη δραματική ιστορία που εξελίσσεται κάθε 15η Ιουλίου, ως η αριστούχος και ο ωραίος του πανεπιστημίου στο Εδιμβούργο, που συναντιούνται στην αποφοίτηση και μένουν με κάποιο τρόπο για πάντα μαζί. Μπορεί η καριέρα τους να συνδεθεί με τη σειρά, αλλά οι δυο τους δεν είναι άγνωστοι στον χώρο της υποκριτικής.

Η Αμπίκα Μοντ γεννήθηκε στις 2 Οκτωβρίου του 1995 και είναι Βρετανίδα ηθοποιός, κωμικός και συγγραφέας. Η Μοντ είχε συστηθεί πολύ πιο πριν στο κοινό, με τον ρόλο της Σρούτι Αχάρια στη σειρά του BBC, «This Is Going to Hurt».

Μεγάλωσε στην κομητεία Χερτφορτσάιρ της Αγγλίας και είναι κόρη Ινδών μεταναστών. Φοίτησε στο Dame Alice Owen's School και πήρε το πτυχίο της από στο τμήμα των Τεχνών στο St Mary's College του Durham. Εκεί, η Μοντ ανακάλυψε το θέατρο και την κωμωδία χάρη σε δραστηριότητες του πανεπιστημίου. Συμμετείχε στο Φεστιβάλ Fringe του Εδιμβούργου το 2015 και υπήρξε πρόεδρος του θιάσου το 2017.

Πριν ασχοληθεί επαγγελματικά με την υποκριτική, η ίδια εργάστηκε ως βοηθός στο Condé Nast τα πρωινά, ενώ τα βράδια έδινε μικρά κωμικά σόου σε διάφορα μαγαζιά. Σε συνέντευξή της, η Μοντ εξέφρασε τη χαρά της για την αγάπη που έχει πάρει από τον κόσμο, τονίζοντας ότι η ίδια σπάνια έβλεπε ηθοποιούς εθνικών μειονοτήτων να αναλαμβάνουν πρωταγωνιστικούς ρόλους σε δυτικές παραγωγές. «Ακόμα και μέχρι τις αρχές της δεκαετίας των 20, ήταν κάτι που ήταν αρκετά σπάνιο στην τηλεόραση και τον κινηματογράφο» δήλωσε.

Πριν το «One Day» του Netflix, ο Γούνταλ ήταν γνωστός για τον ρόλο του Τζακ στη δεύτερη σεζόν του δράματος «The White Lotus» των HBO και Sky. Είναι Βρετανός και γεννήθηκε στο Χάμερσμιθ του Δυτικού Λονδίνου, στην Αγγλία το 1996.

Οι γονείς του ήταν επίσης ηθοποιοί, αλλά δεν ήταν εκείνοι που τον ενέπνευσαν να ακολουθήσει την ίδια καριέρα. Ο «Ντέξτερ» έχει πει σε συνέντευξή του, ότι ήθελε να ασχοληθεί με τον αθλητισμό, αλλά αποφάσισε να ασχοληθεί με την υποκριτική αφού παρακολούθησε τη σειρά «Peaky Blinders» σε ηλικία 19 ετών. Αποφοίτησε με πτυχίο στην υποκριτική από το Arts Educational School, το 2019. Αν και αποτελεί φρέσκια προσθήκη στη μεγάλη πλέον οικογένεια του Netflix, η εντυπωσιακή του εμφάνιση και η επιτυχία από τον ρόλο του Ντέξτερ, δείχνουν ότι ο 27χρονος ηθοποιός έχει μια πολλά υποσχόμενη καριέρα.