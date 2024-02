Isabelle Thomas wife dead, Killers of the Flower Moon Producer obituary👇https://t.co/fszckN67j5 — NPS (@Naijapopstar_) February 2, 2024

Μια αδιανόητη τραγωδία χτύπησε την οικογένεια του παραγωγού , της ταινίαςκαθώς η μόλις 39 ετών σύζυγός του αυτοκτόνησε πηδώντας στο κενό από το μπαλκόνι ξενοδοχείου.Σύμφωνα με το TMZ που επικαλείται πηγές της αστυνομίας, πήδηξε από το μπαλκόνι του ξενοδοχείου Angeleno στην περιοχή του Δυτικού Λος Άντζελες το βράδυ της Δευτέρας. Η γυναίκα σκοτώθηκε ακαριαία κατά την πτώση και όταν έφτασαν οι διασώστες ήταν πολύ αργά. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι δεν άφησε σημείωμα αυτοκτονίας.Η υπόθεση του θανάτου της βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο γραφείο του ιατροδικαστή και καταγράφεται ως αυτοκτονία. Η επίσημη αιτία θανάτου αποδίδεται στις πολλαπλές τραυματικές κακώσεις ως αποτέλεσμα της πτώσης.Η Ιζαμπέλ και ο Μπραντ ήταναπό το 2018. Μάλιστα είχαν φωτογραφηθεί στις 13 Ιανουαρίου σε δημόσια εκδήλωση.Η Ιζαμπέλ ήταν Βρετανίδα αριστοκράτισσα, μητέρα διδύμων, που είχε συνεργαστεί με τον Βρετανό πρωθυπουργόκαι στο παρελθόν έκανε παρέα με την Έιμι Γουάινχαουζ.Πρόκειται αναμφίβολα για μια τραγική στιγμή στην καριέρα του Μπράντλεϊ Τόμας καθώς έχει κάνει την παραγωγή στην ταινία Killers of the Flower Moon η οποία διεκδικεί 10 Όσκαρ, το καλύτερης σκηνοθεσίας με τοννα σκοράρει την 10η υποψηφιότητα της καριέρας του ενώ οι υπόλοιπες κατηγορίες είναι: Καλύτερης Ταινίας, Α' Γυναικείου (), Β’ Ανδρικού (), Φωτογραφίας, Μοντάζ, Τραγουδιού (Wahzhazhe: A Song For My People), Μουσικής, Ενδυματολογίας, Σκηνογραφίας.Ο Τόμας έχει κάνει επίσης την παραγωγή στις ταινίες Dumb and Dumber, There's Something About Mary, Κingpin, Shallow Hal, All the Money in the World, Triangle of Sadness κλπ.