Ο μη κερδοσκοπικός οργανισμός, ο οποίος περιλαμβάνει λάτρεις του κινηματογράφου από τη Νέα Υόρκη, καθώς και κριτικούς, ακαδημαϊκούς και μέλη καταναλωτών, ανέδειξε επίσης τις 10 καλύτερες ταινίες της χρονιάς. Όπως ήταν αναμενόμενο, ο κατάλογος περιλάμβανε ταινίες όπως τα «Barbie», «Maestro» και «Oppenheimer», γεγονός που αποτελεί καλό οιωνό για την καμπάνια βράβευσής τους. Μια έκπληξη ήταν η ταινία κινουμένων σχεδίων «Το αγόρι και ο ερωδιός» του Hayao Miyazaki. Ενδιαφέρον είναι ότι ο Miyazaki δεν πήρε το βραβείο κινουμένων σχεδίων - αντ' αυτού, αυτό πήγε στο blockbuster sequel της Sony Pictures «Spider-Man: Across the Spider-Verse».: "Killers of the Flower Moon": Σκορσέζε - "Killers of the Flower Moon": Πολ Τζιαμάτι, "The Holdovers": Λίλι Γκλάντστοουν, "Killers of the Flower Moon": Μαρκ Ράφαλο, "Poor Things": Νταβίν Τζόι Ράντολφ, "The Holdovers"Μπράντλεϊ Κούπερ: "The Holdovers" - Ντέιβιντ Χέμινγκσον: "Poor Things" - Τόνι ΜακΝαμάρα: Τέγιανα Τέιλορ, "A Thousand and One": Σελίν Σονγκ, "Past Lives": "Spider-Man: Across the Spider-Verse"Anatomy of a Fall": "Still: A Michael J. Fox Movie""The Iron Claw": Σκηνοθέτης Scott Rogers και συντονιστές κασκαντέρ Stephen Dunlevy & Scott Rogers, "John Wick: Chapter 4": Ροντρίγκο Πριέτο, “Barbie” και “Killers of the Flower Moon”"Barbie""Το αγόρι και ο ερωδιός""Ferrari""The Holdovers""The Iron Claw""Maestro""Oppenheimer""Past Lives""Poor Things""The Gossip Girl""La Chimera""Fallen Leaves""The Teachers' Lounge""Tótem""Zone of Interest""20 ημέρες στη Μαριούπολη""32 Ήχοι""Η αιώνια μνήμη""The Pigeon Tunnel""A Still Small Voice""All Dirt Roads Taste of Salt""All of Us Strangers""BlackBerry""Earth Mama""Flora and Son""The Persian Version""Scrapper""Showing Up""Theater Camp""A Thousand and One"