Τουλάχιστον εντυπωσιακή θα μπορούσε να χαρακτηριστεί η ομοιότητα του Μπίλι Ζέιν με τον Μάρλον Μπράντο όπως προκύπτει από τις φωτογραφίες που ανήρτησε ο 58χρονος ηθοποιός από τα γυρίσματα της ταινίας Waltzing with Brando για τον μεγάλο ηθοποιό.Ο Ζέιν ανήρτησε τις φωτογραφίες από τα γυρίσματα στον λογαριασμό του στο«#waltzingwithbrandothemovie #cannes Η αληθινή ιστορία του Μάρλον ως "Νονός" του κινήματος των οικολόγων και ως αρχιτέκτοντας της μηδενικής εκπομπής διοξειδίου του άνθρακα κατά την άφιξή του στο Τετιαρόα το 1970» έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής του ο Ζέιν.Η ταινία την οποία έχει σκηνοθετήσει ο Μπιλ Φίσμαν βασίζεται στο βιβλίο του Μπέρναρντ Τζάτζ «Waltzing with Brando: Planning a Paradise in Tahiti» παρουσιάζεται στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου στις Κάννες.