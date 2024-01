Τζόναθαν Μέιτζορς: Δεν θα υποδυθεί τον Ντένις Ρόντμαν μετά την καταδίκη του για ενδοοικογενειακή βία

Jonathan Majors to No Longer Portray Dennis Rodman in Biopic Following Guilty Verdict: Report https://t.co/SdsicH0inC — People (@people) January 13, 2024

Ο πρώην σταρ του ΝΒΑ, Ντένις Ρόντμαν

έχασε άλλον έναν κινηματογραφικό ρόλο υπό το φως τηςΟ 34χρονος ηθοποιός δεν θα υποδυθεί πλέον τον Ντένις Ρόντμαν στη βιογραφική ταινία του πρώην παίκτη του ΝΒΑ - η οποία έχει προσωρινά το όνομα 4«8 Hours in Vegas» - αφού κρίθηκε ένοχος για κατηγορίες επίθεσης και παρενόχλησης τον περασμένο μήνα, σύμφωνα με το CNN.Ο Μέιτζορς είχε αρχικά ανακοινωθεί ότι θα υποδυόταν τον σταρ των «Chicago Bulls» στην ταινία πριν από έναν χρόνο. Η υπόθεση του «48 Hours in Vegas» περιστρέφεται γύρω από το περιβόητο ταξίδι του Ρόντμαν στο Λας Βέγκας κατά τη διάρκεια των τελικών του ΝΒΑ το 1998.Η παραγωγή της ταινίας είχε αρχικά οριστεί να γίνει υπό την Lionsgate, αλλά το κινηματογραφικό στούντιο δεν εμπλέκεται πλέον και η ταινία δόθηκε πίσω στους παραγωγούς Φιλ Λορντ, Κρις Μίλερ και Αντιτία Σουντ, σύμφωνα με το Deadline. Ο Ρόντμαν είναι επίσης εκτελεστικός παραγωγός της ταινίας, σύμφωνα με το Entertainment Weekly.Τον Δεκέμβριο, ο Μέιτζορς κρίθηκε ένοχος για επίθεση σε βαθμό πλημμελήματος τρίτου βαθμού, απρόσεκτη πρόκληση σωματικής βλάβης και παρενόχληση σε δεύτερο βαθμό μετά από μια υποτιθέμενη οικογενειακή διαμάχη με την πρώην φίλη του Γκρέις Τζαμπέρι στη Νέα Υόρκη τον Μάρτιο.Μετά την ένοχη ετυμηγορία του, τα Marvel Studios επιβεβαίωσαν στο PEOPLE ότι έλυσαν τη συνεργασία τους με τον Μέιτζορς, ο οποίος επρόκειτο να πρωταγωνιστήσει σε διάφορους άλλους επερχόμενους τίτλους του κινηματογραφικού σύμπαντος της Marvel, συμπεριλαμβανομένης της πέμπτης ταινίας «Avengers». Στο κινηματογραφικό σύμπαν της Marvel, ο ηθοποιός υποδύθηκε τον Kang the Conqueror στο «Ant-Man and the Wasp: Quantumania» του 2023 και εμφανίστηκε στη σειρά της Disney+, «Loki».Φωτογραφίες: Shutterstock