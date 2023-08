Κλείσιμο

Η ταινία μικρού μήκους «Strange Way of Life» του διάσημου Ισπανού σκηνοθέτη, με τους Ίθαν Χοκ και Πέντρο Πασκάλ θα κάνει πρεμιέρα στις αμερικάνικες αίθουσες τον Οκτώβριο από τη Sony Pictures Classics.Σε μουσική του τέσσερις φορές υποψήφιου για Όσκαρ Αλμπέρτο Ιγκλέσιας και ενδυματολογική επιμέλεια του 'Αντονι Βακαρέλο η ταινία αφηγείται την ιστορία δύο πιστολέρο που συναντιούνται ξανά μετά από πολλά χρόνια. Η παραγωγή είναι του Αγκουστίν Αλμοδόβαρ και το καστ συμπληρώνουν μεταξύ άλλων οι Πέδρο Καζαμπλάνκ, Σάρα Σάλαμο, Ντανιέλα Μεδίνα και Χοσέ Κοντέσα.Η πλοκή της ταινίας έχει ως εξής: «Μετά από είκοσι πέντε χρόνια ο Σίλβα διασχίζει με ένα άλογο την έρημο για να επισκεφθεί τον φίλο του σερίφη Τζέικ. Γιορτάζουν τη συνάντηση, αλλά το επόμενο πρωί ο Τζέικ του λέει ότι ο λόγος του ταξιδιού του δεν είναι για να αναπολήσει τη φιλία τους».Η ταινία θύμισε έντονα σε κοινό και κριτικούς το «Brokeback Mountain» στο οποίο είχαν πρωταγωνιστήσει οι Χιθ Λέτζερ και Τζέικ Τζίλενχαλ ως ένα ζευγάρι γκέι καουμπόηδων και το οποίο είχε λάβει διθυραμβικές κριτικές. To «Strange Way of Life θεωρήθηκε η «απάντηση» του Αλμοδοβάρ στο δράμα του 2005.Μεταξύ των ερωτήσεων, ο Αλμοδοβάρ ρωτήθηκε για τον λόγο για τον οποίο είχε αρνηθεί να σκηνοθετήσει την ταινία «Brokeback Mountain».Ο σκηνοθέτης εξήγησε ότι η ταινία που τελικά σκηνοθέτησε ο Ανγκ Λι δεν τον έπεισε λόγω του σεναρίου: «Δεν μπόρεσα να διαπραγματευτώ τα όρια της καλλιτεχνικής μου ελευθερίας, αλλά, αν είχα γράψει εγώ το σενάριο, θα είχα συμπεριλάβει πολύ περισσότερες σκηνές σεξ».«Το διήγημα της Άννι Προυλξ, στο οποίο βασίζεται, μιλάει για δύο άνδρες που βόσκουν πρόβατα σε έναν σκληρό χειμώνα και αναζητούν ζεστασιά. Είναι μια πολύ ζωώδης σχέση, με την καλύτερη έννοια του όρου. Απ' όσο θυμάμαι, υπήρχε μια σεξουαλική σκηνή στην αρχή, αλλά στη συνέχεια τους βλέπουμε μόνο να αγκαλιάζονται», πρόσθεσε ο 73χρονος σκηνοθέτης.