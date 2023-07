Δεν έχει νόημα η περαιτέρω ανάλυση. Ακολούθησαν μερικά unfollow, mute και η ζωή και η καριέρα των δύο συνεχίστηκε. Η μία αποχώρησε και η άλλη επέστρεψε. Εκεί από όπου ξεκίνησε την τηλεοπτική καριέρα της όπου από το 2018 μέχρι το 2020 ήταν μέλος της κριτικής επιτροπής στο Greece’s Next Top Model. Ακολούθησαν μερικά όχι και τόσο επιτυχημένα τηλεοπτικά βήματα. Το 2019 παρουσίασε το MadWalk – The Fashion Music Project, ενώ το δύσκολο κομμάτι θα έρθει το 2020 στον Alpha, όπου παρουσίασε την ψυχαγωγική εκπομπή “Pop Up” σε μία περίοδο όπου το κανάλι πέρασε πολύ δύσκολα στην ψυχαγωγία του λόγω λανθασμένων επιλογών και ακολούθησε το “Style me up”. Το 2022 εντάχθηκε στο δυναμικό του ΣΚΑΪ παρουσιάζοντας το ριάλιτι “Love Island”, κάτι που θα μπορούσε και να είχε αποφύγει, αφού δεν της ταίριαζε ιδιαίτερα.Στη συνέχεια αν και η συζήτηση που έγινε την ήθελε παρουσιάστρια στο “My Style Rocks”, βρέθηκε την τελευταία στιγμή στην καρέκλα της κριτικής επιτροπής. Η σεζόν ήταν επιτυχημένη και η χημεία με τον Δημήτρη Σκουλό και τον Στέλιο Κουδουνάρη ήταν πολύ καλή γι αυτό και το κανάλι θέλησε να ανανεώσει την συνεργασία για έναν ακόμη χρόνο. Κι εκεί που όλα έδειχναν ότι σε λίγες ημέρες θα ξεκινούσαν τα γυρίσματα στο Γαλάτσι, ξαφνικά η Ηλιάνα παραιτήθηκε. Η πληροφορία ότι το Star την είχε προσεγγίσει εδώ και καιρό ήταν γνωστή. Πλέον επιβεβαιώθηκε και όλα έδειχναν πως το μοντέλο, αν και σε διακοπές στα Κουφονήσια και στη Μύκονο, μπόρεσε να κάνει τα κατάλληλα ραντεβού και να επιστρέψει εκεί απ’ όπου όλα άρχισαν. Όχι δίχως την συμβουλή της Ελενας Χριστοπούλου. Της μάνατζερ που πάντα την φρόντιζε προσωπικά και επαγγελματικά. Και πάντα αφουγκραζόταν τις συνθήκες. Και πάντα περίμενε. Την κατάλληλη στιγμή. Η οποία ήρθε. Το “Shopping Star’ έχει νέα παρουσιάστρια: την Ηλιάνα Παπαγεωργίου. Στο Star από το οποίο αν και έφυγε, τελικά επέστρεψε θριαμβευτικά.