κυκλοφορεί νέο τραγούδι με τίτλο «Love Again», τέσσερις μήνες μετά την ανακοίνωση της σπάνιας νευρολογικής της διάγνωσης. Το κομμάτι είναι από τη νέα ταινίαμε πρωταγωνιστές την Πρινγιάκα Τσόπρα Τζόνας, τον Σαμ Χιούχαν και τη Σελίν Ντιόν, σηματοδοτώντας τον πρώτο της κινηματογραφικό ρόλο. Η θρυλική τραγουδίστρια έχει πέντε νέα τραγούδια στο soundtrack της ταινίας.Το «Love Again» περιλαμβάνει 11 τραγούδια της Ντιόν που είναι συνυφασμένα με την αφήγηση της ταινίας και τους χαρακτήρες της. Το φιλμ θα βγει στις αίθουσες στις 5 Μαΐου και το soundtrack θα κυκλοφορήσει στις 12 Μαΐου. Το άλμπουμ περιλαμβάνει πέντε νέα τραγούδια της τραγουδίστριας και έξι από τις προηγούμενες επιτυχίες της - μεταξύ των οποίων τα «That's The Way It Is» και «It's All Coming Back to Me Now» - καθώς και τρεις από τις επιλογές της μουσικής της ταινίας.«Διασκέδασα πολύ κάνοντας αυτή την ταινία. Και το προνόμιο να έχω το προνόμιο να εμφανιστώ με τους όμορφους και ταλαντούχους ηθοποιούς Πρινγιάκα Τσόπρα Τζόνας και Σαμ Χιούχαν στην πρώτη μου μεγάλου μήκους ταινία είναι ένα δώρο που θα κρατήσω για πάντα», ανέφερε σε δήλωσή της η βραβευμένη με Grammy ερμηνεύτρια. «Νομίζω ότι είναι μια υπέροχη feel-good ιστορία και ελπίζω ότι θα αρέσει στον κόσμο και θα του αρέσουν και τα νέα τραγούδια».Τον περασμένο Δεκέμβριο,, το οποίο προκαλεί σπασμούς που επηρεάζουν την ικανότητά της να περπατά και να τραγουδά. Αυτό την ανάγκασε να αναβάλει και να ακυρώσει ημερομηνίες της παγκόσμιας περιοδείας της «Courage World Tour».«Δυστυχώς, οι σπασμοί επηρεάζουν κάθε πτυχή της καθημερινής μου ζωής, μερικές φορές προκαλούν δυσκολίες όταν περπατάω και δεν μου επιτρέπουν να χρησιμοποιήσω τις φωνητικές μου χορδές για να τραγουδήσω με τον τρόπο που έχω συνηθίσει», είχε μοιραστεί τότε. «Με πονάει που σας λέω σήμερα ότι αυτό σημαίνει ότι δεν θα είμαι έτοιμη να ξεκινήσω ξανά την περιοδεία μου στην Ευρώπη τον Φεβρουάριο».Η Ντιόν μοιράστηκε ότι η ομάδα των γιατρών της εργαζόταν για να «χτίσει ξανά τη δύναμή μου και την ικανότητά μου να ξανατραγουδήσω».«Έχω μια σπουδαία ομάδα γιατρών που δουλεύουν δίπλα μου για να με βοηθήσουν να γίνω καλύτερα και τα πολύτιμα παιδιά μου που με στηρίζουν και μου δίνουν ελπίδα. Το μόνο που ξέρω είναι να τραγουδάω, είναι αυτό που έκανα όλη μου τη ζωή και είναι αυτό που αγαπώ να κάνω περισσότερο», είχε πει πριν από μήνες.Φωτογραφία: Shutterstock