My Style Rocks: Η εβδομάδα ξεκινά με το πρώτο gala

Η εβδομάδα ξεκινά σήμερα στις 17.00 με το πρώτο gala του My Style Rocks για αυτή τη σεζόν. Οι διαγωνιζόμενες πρέπει να «μεγαλουργήσουν» στις εμφανίσεις τους, με θέμα το «bachelorette». Ποιες επιλογές κάνουν και πώς αξιολογούνται; Η ύπαρξη concept λειτουργεί βοηθητικά ή τις δυσκολεύει;Οι διαγωνιζόμενες την εβδομάδα που μας πέρασε επινόησαν concept και έχτισαν επάνω σε αυτά τα looks τους. Στην πασαρέλα τους αξιολογήθηκαν από τον Δημήτρη Σκουλό, την Ηλιάνα Παπαγεωργίου και τον Στέλιο Κουδουνάρη και βαθμολογήθηκαν από τις συμπαίκτριές τους και την κριτική επιτροπή.Όσες κατάφεραν να πάρουν τη νίκη για κάποια από τις εμφανίσεις τους έχουν ένα βαθμό επιπλέον στη συνολική βαθμολογία που έχουν συγκεντρώσει. Το άθροισμα όλων των βαθμών μετά και από τη σημερινή τους εμφάνιση δίνει την τελική κατάταξη και τη νικήτρια του πρώτου κύκλου των εμφανίσεων η οποία θα λάβει το έπαθλο των 2.500 ευρώ. Οι τρεις διαγωνιζόμενες με τη χαμηλότερη βαθμολογία θα βρεθούν μπροστά στις συμπαίκτριές τους οι οποίες θα πρέπει να ψηφίσουν ποια από τις τρεις θέλουν να συνεχίσει στο My Style Rocks, σε αυτό το στάδιο η ψήφος της νικήτριας μετράει για δύο.Στη συνέχεια οι δύο υποψήφιες προς αποχώρηση στέκονται μπροστά από την κριτική επιτροπή και ο Δημήτρης Σκουλός με την Ηλιάνα Παπαγεωργίου και τον Στέλιο Κουδουνάρη αποφασίζουν, σε ποια θα δώσουν μια δεύτερη ευκαιρία.