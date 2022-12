View this post on Instagram

Πρόσθεσε: «Κάθε λέξη έχει νόημα. Οι τελευταίες του λέξεις προς εμένα ήταν ένα απλό κείμενο που έλεγε "Σ' αγαπώ παππού. Το ερώτημά μας είναι γιατί; Από πού προήλθε αυτό;».Ο Μπος εξέφρασε τις αμφιβολίες του λέγοντας πως δεν είναι ακόμα «σίγουρος» ότι ο θάνατος του εγγονού του ήταν αυτοκτονία, αν και η αστυνομία του Λος Άντζελες επιβεβαίωσε ότι ήταν «αυτοτραυματισμός από πυροβολισμό» που τον σκότωσε.Εκπρόσωπος της αστυνομίας δήλωσε ότι η υπόθεση έχει διαβιβαστεί στο γραφείο του ιατροδικαστή της κομητείας του Λος Άντζελες.Ο Μπος είχε γιορτάσει την επέτειο του γάμου του με την 34χρονη σύζυγό του Άλισον Χόλκερ, τρεις ημέρες πριν αυτοπυροβοληθεί στο κεφάλι.Σε συνέντευξή του τον περασμένο μήνα, ο dj και χορευτής μιλώντας στην εκπομπή τηςείχε αποκαλύψει ότι ο ίδιος και η σύζυγός του σκεφτόντουσαν να μεγαλώσουν την οικογένειά τους: «Αγαπώ τα μικρά μωρά, τα λατρεύω. Είναι μια συνεχής συζήτηση».Η σύζυγός του απέτισε φόρο τιμής με μια εγκάρδια δήλωση - λέγοντας ότι θα «κρατήσει τον τελευταίο χορό» για εκείνον.«Με βαριά καρδιά ανακοινώνουμε πως ο αγαπημένος μου σύζυγος, Στίβεν, έφυγε από τη ζωή. Έδινε φως όπου κι αν βρισκόταν. Έβαζε πάνω από όλα την οικογένειά του, τους φίλους του, την κοινότητα… Ηταν το στήριγμα της οικογένειάς μας, ο καλύτερος σύζυγος και πατέρας, που ενέπνευσε πολλούς. Σε αγαπάμε, μας λείπεις και πάντα θα κρατώ τον τελευταίο χορό για σένα...» έγραψε, μεταξύ άλλων, η σύζυγός του σε αποχαιρετιστήριο γράμμα που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό People.Το ζευγάρι φαινόταν ευτυχισμένο και σχεδίαζε το μέλλον του γιορτάζοντας την ένατη επέτειο γάμου τους τρεις ημέρες πριν από τον θάνατό του. Ο Μπος και η σύζυγός του δημοσίευσαν στο διαδίκτυο ένα συγκινητικό βίντεο που τους δείχνει να χορεύουν για να γιορτάσουν την περίσταση.Ο σταρ του So You Think You Can Dance, ο οποίος γνώρισε τη σύζυγό του Άλισον, δασκάλα χορού, στο σόου το 2010, ήταν πατέρας τριών παιδιών, της3 ετών, του, 6 ετών, και της, 14 ετών, η οποία γεννήθηκε σε προηγούμενη σχέση της Άλισον αλλά υιοθετήθηκε από τον Στίβεν.Το προσωπικό του ξενοδοχείου δήλωσε στη DailyMail.com ότι μια καμαριέρα ανακάλυψε το πτώμα του DJ ενώ έκανε έλεγχο, καθώς δεν είχε κάνει check out στην ώρα του.Είπαν ότι χρησιμοποίησε το δικό του όνομα για να κάνει check-in στο μοτέλ τη Δευτέρα και δεν είχε βγει από το δωμάτιό του μέχρι το πρωί της Τρίτης.Οι εργαζόμενοι είπαν ότι «αυτοπυροβολήθηκε στο κεφάλι» αλλά κανείς δεν άκουσε τον πυροβολισμό. Έφυγε από το σπίτι του τη Δευτέρα χωρίς το αυτοκίνητό του και όταν δεν επέστρεψε η σύζυγός του ανησύχησε και δήλωσε την εξαφάνισή του.Ο διευθυντής του ξενοδοχείου, δήλωσε: «Μπήκε στο δωμάτιό του και δεν βγήκε ποτέ. Στις 11.15 το πρωί της Τρίτης η καμαριέρα άνοιξε την πόρτα για να ελέγξει το δωμάτιο. Υπήρχαν τα πράγματά του εκεί, αλλά δεν ήταν κανείς εκεί. Έλεγξε το μπάνιο και υπήρχε αίμα παντού. Ήταν πολύ φοβισμένη. Είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει κάτι τέτοιο εδώ. Καλέσαμε το 911, μας είπαν να ελέγξουμε τους σφυγμούς του, αλλά δεν υπήρχε τίποτα. Ήρθαν οι τραυματιοφορείς και η αστυνομία και είπαν ότι ήταν νεκρός. Ίσως το έκανε κατά τη διάρκεια της ημέρας τη Δευτέρα. Είναι ένας πολυσύχναστος, δυνατός δρόμος έξω από εδώ, είναι πιθανό να μην το άκουσε κανείς εξαιτίας αυτού».Λίγες ώρες αφού η είδηση του θανάτου του Μπος έγινε γνωστή, η Έλεν Ντε Τζένερις δημοσίευσε μία φωτογραφία τους από το talk show και στη λεζάντα έγραψε: «Είμαι πληγωμένη. Ο tWitch ήταν καθαρή αγάπη και φως. Ήταν η οικογένειά μου και τον αγαπούσα με όλη μου την καρδιά. Θα μου λείψει. Στείλτε την αγάπη και την υποστήριξή σας στην Allison και τα όμορφα παιδιά του».