Aπό το «Ποτέ την Κυριακή» στο «Bricklayer» - 13 ταινίες του Χόλιγουντ που γυρίστηκαν στην Ελλάδα

Πενέλοπε Κρουζ και τον Νίκολας Κέιτζ και ακόμη ένα ελληνικό νησί αναδείχθηκε στην παγκόσμια βιομηχανία της έβδομης τέχνης. Το 2001 κυκλοφόρησε η ταινία «Το μαντολίνο του λοχαγού Κορέλι» με τηνκαι τονκαι ακόμη ένα ελληνικό νησί αναδείχθηκε στην παγκόσμια βιομηχανία της έβδομης τέχνης.

Η υπόθεση διαδραματίζεται στο 1942, όταν μια διμοιρία Iταλών στρατιωτών φτάνει στην Κεφαλονιά. Μια ερωτική σχέση θα δημιουργηθεί ανάμεσα στον λοχαγό των Iταλών και την κόρη του τοπικού γιατρού.

Mama Mia». Η Μέριλ Στριπ, ο Πιρς Μπρόσναν και η Αμάντα Σέφριντ ταξίδεψαν μέχρι τη Σκόπελο, το «Καλοκαίρι», όπως ονομάστηκε στη σειρά, για να πρωταγωνιστήσουν σε ένα από τα πιο εμβληματικά μιούζικαλ της τελευταίας εικοσαετίας.

Η επιτυχία του 2008 οδήγησε μια δεκαετία αργότερα σε δεύτερη ταινία, το «Mamma Mia! Here We Go Again» το οποίο μπορεί να μην είχε τον τεράστιο αντίκτυπο του πρώτου, αλλά κατάφερε να συγκεντρώσει κέρδη ύψους 400 εκατομμυρίων δολαρίων, ενώ η πρώτη ταινία είχε φθάσει τα 600 εκατομμύρια.



Αντόνιο Μπαντέρας και του συνεργείου της ταινίας «Enforcer» στη Θεσσαλονίκη ήταν γεγονός. Πριν από λίγους μήνες οι δρόμοι της συμπρωτεύουσας μεταμορφώθηκαν σε κακόφημες γειτονιές του Μαϊάμι, όπως όριζε το σενάριο του Πίτερ Ίλιφ. Πολλές από τις σκηνές γυρίστηκαν στην οδό Εθνικής Αμύνης, μπροστά από το Θέατρο Αριστοτέλειον. Σε αυτά τα σημεία είχαν τοποθετηθεί αμερικανικές πινακίδες, ταξί, σημαίες, μέχρι και ζωντανοί φοίνικες.

«Πριν τα Μεσάνυχτα» με τον Ίθαν Χοκ, το 2013. Πρόκειται για τη συνέχεια μιας τριλογίας, όπου έχουν περάσει 18 χρόνια από τότε που το γαλλοαμερικανικό ζευγάρι, Τζέσι και Σελίν, συναντήθηκαν για πρώτη φορά σε ένα τρένο στη Βιέννη. Μπορεί να ζουν στο Παρίσι, αλλά εναποθέτουν τις ελπίδες τους σε ένα ταξίδι στην Ελλάδα και σε μια προσπάθεια να σώσουν τον γάμο τους. Ένα μικρό χωριό της Μάνης, η Καρδαμύλη, ενέπνευσε τον Ρίτσαρντ Λινκλέιτερ για να γυριστεί τομε τον, το 2013. Πρόκειται για τη συνέχεια μιας τριλογίας, όπου έχουν περάσει 18 χρόνια από τότε που το γαλλοαμερικανικό ζευγάρι, Τζέσι και Σελίν, συναντήθηκαν για πρώτη φορά σε ένα τρένο στη Βιέννη. Μπορεί να ζουν στο Παρίσι, αλλά εναποθέτουν τις ελπίδες τους σε ένα ταξίδι στην Ελλάδα και σε μια προσπάθεια να σώσουν τον γάμο τους.

Βασιλιάδων της Μυκόνου» γυρίστηκε εξ ολοκλήρου στο ελληνικό νησί της Μυκόνου. Ο Ελληνοαυστραλός, Νικ Γιαννόπουλος έκανε μία δυναμική επιστροφή στον κινηματογράφο, 10 χρόνια μετά το «The Wog Boy». Για πρώτη φορά επενδύει στην πατρίδα του, Ελλάδα, μέσα από ένα σενάριο που έγραψε μαζί με τον Κρις Αναστασιάδη και δικαιώνεται αφού το φιλμ σημείωσε επιτυχία.

Η ταινία περιγράφει την ιστορία του Ελληνοαυστραλού Στηβ, που έρχεται στη Μύκονο παρέα με τον κολλητό του Φρανκ (Βινς Κολόσιμο), για να παραλάβει την κληρονομιά που του αφήνει ένας «άγνωστος» σε αυτόν θείος, Η κληρονομιά είναι μία ολόκληρη παραλία (το Paradise beach) και μια ταβέρνα στη Μύκονο.



12) Χωρίς ταυτότητα (Bourne Identity)

Τα γυρίσματα των «Bourne Identity» ταινιών πραγματοποιήθηκαν σε διάφορα μέρη του κόσμου, όπως το Παρίσι, η Πράγα, η Ιταλία. Ανάμεσα σε αυτά και η Αθήνα και η Μύκονος.



Ο Τζέισον Μπουρν του Ματ Ντέιμον προσπαθεί να ανακαλύψει την ταυτότητά του μετά από μια επίθεση που τον άφησε με αμνησία. Αν και οι σκηνές στο ελληνικό νησί προβάλλονται μόνο στο τέλος της ταινίας του 2002, η κυκλαδίτικη ομορφιά (δηλαδή τα μέρη γύρω από τη Μικρή Βενετία και τους ανεμόμυλους) ήταν αρκετή για να κλείσει όμορφα το φιλμ. Τέλος, η ταινία του 2016 γυρίστηκε στο μεγαλύτερο μέρος της στο κέντρο της Αθήνας.





13) The Bricklayer

Τη Θεσσαλονίκη επέλεξαν και οι δημιουργοί του «Bricklayer», της πολυαναμενόμενης ταινίας δράσης, με πρωταγωνιστές τους Άαρον Έκχαρτ και Νίνα Ντόμπρεβ.



Κεντρικά σημεία της πόλης μετατράπηκαν σε πεδίο «μάχης» με ανθρωποκηνυγητά και πυροβολισμούς να λαμβάνουν χώρα και τα σκηνικά να θυμίζουν Νέα Υόρκη. Ο Έκχαρτ υποδυόμενος τον χαρακτήρα του, εντοπίζει τον «κακό» Κλίφτον Κόλινς Τζούνιορ, τον άνθρωπο που στα χθεσινά γυρίσματα προσπάθησε να βγάλει από τη μέση τον Έλληνα ΥΠΕΞ, τον ακινητοποιεί, τον χτυπάει στο στήθος με ένα μεγάλο σφυρί και στη συνέχεια τον πυροβολεί εξ επαφής. Ακολουθεί μια μικρή γεύση από τις σκηνές δράσης που γυρίστηκαν για λογαριασμό της επερχόμενης Χολιγουντιανής ταινίας.

