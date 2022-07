Μύκονος: 2.000 άτομα, celebrities και ξένοι κροίσοι στο μεγάλο πάρτι στην Ψαρού - Βίντεο και φωτογραφίες

Κλείσιμο

Το Nammos ήταν κατάμεστο μέχρι τα μεσάνυχτα και το πρόγραμμα ξεκίνησε μέσα σε χειροκροτήματα για το συγκρότημα που άνοιξε την βραδιά με γνωστές ξένες επιτυχίες, ζεσταίνοντας την ατμόσφαιρα.

Στις 6 το πρωί, με τον ουρανό να αχνοχαράζει πάνω από την Ψαρού, ο Αντώνης Ρέμος έχει μείνει μόνο με το μαγιό του πάνω στην σκηνή, περικυκλωμένος από 20 και πλέον φίλους του, που χορεύουν ξυπόλυτοι οι περισσότεροι., εδώ στο Nammos» λέει από το μικρόφωνο πριν αποχωρήσει μετά από 3,5 και πλέον ώρες στη σκηνή, επιστρέφοντας στην Ψαρού έπειτα από τρία χρόνια.Ένα extravaganza σκηνικό, δυνατά ονόματα του επιχειρείν και το ανάλογο κόστος γνωστό πλέον σε όλους, με τους πελάτες στα πρώτα και δεύτερα τραπέζια να πληρώνουν 1.500 και 1.000 ευρώ, αντίστοιχα, για να ακούσουν τον Αντώνη Ρέμο.Τον «άκουσαν» τρόπο τινά και τα τρία τουλάχιστον κλιμάκια ελεγκτών που αφίχθησαν από τις 3 το μεσημέρι στο Nammos, για να ελέγξουν τα πάντα μέχρι το πρωί με εναλλασσόμενες βάρδιες στις ταμειακές της επιχείρησης.Σύμφωνα με πληροφορίες, σε μια βραδιά που ξεκίνησε με φαγητό λίγο μετά τις 23:00, όταν άρχισαν να καταφτάνουν οι πελάτες και να τακτοποιούνται στα τραπέζια τους.Στα λεγόμενα, επιχειρηματίες και εφοπλιστές,τρώγοντας, πίνοντας Moët και συζητώντας.Κάτι που σταμάτησε όταν, γνωστός από το λατρεμένο στη Μύκονο ειδικά «Ya Habibi», ο οποίος αποδείχτηκε πολύ καλός σόουμαν.της βραδιάς που φώτισαν τον ουρανό πάνω από το πριγκιπάτο της Ψαρούς, ενώ δεν χρειάστηκαν παρά λίγα λεπτά για να σηκωθούν από τις καρέκλες τους οι παρευρισκόμενοι.Ειδικά ο Ναγκίμπ Σαουίρις, είχε μεγάλα κέφια ακούγοντας τον συμπατριώτη του έχοντας άξιο συμπαραστάτη του τον Ισραηλινό Τέντι Σάγκι στο πιο κεντρικό τραπέζι, την ίδια στιγμή που ο Ραμαντάν άλλαζε εμφανίσεις σχεδόν σε κάθε τραγούδι.Δεν είπε νωρίς το σουξέ του, αλλά όταν το έπραξε έγινε χαμός, αποδείχτηκε αεικίνητος και εκδηλωτικός ενώ πολλοί Αιγύπτιοι προσπάθησαν να προσεγγίσουν τη σκηνή για να βγάλουν φωτογραφίες του ειδώλου τους.μέσα σε αποθέωση και χόρεψε το πιο διάσημο συρτάκι πριν αποχωρήσει από την σκηνή και αφού χαιρέτησε τον Σαουίρις δια ζώσης κατεβαίνοντας στο τραπέζι του.Μετά από ένα σετ του Αντώνη Δημητριάδη, ήρθε η ώρα του Ρέμου που εμφανίστηκε στη σκηνή, ενώ τα πυροτεχνήματα έκαναν τη νύχτα μέρα, καλωσορίζοντας τον κόσμο που γέμισε το Nammos για να τον ακούσει.Με την φράση «Μύκονος, are you ready?» και κρατώντας το κινητό του που μετέδιδε live, ξεκίνησε να τραγουδάει «Μέχρι το τέλος του κόσμου», που τον χειροκροτούσε και του φώναζε από το πρώτο λεπτό.σε ότι είχε να κάνει με το service και χαιρέτησαν πάρα πολλούς από τους φίλους και γνωστούς που τίμησαν την βραδιά.Ανάμεσα σε αυτούς ήταν ο Γιάννης Παπαλέκας, ο Σάμι Φάις, ο Κρίτων Λεντούδης, ο Βασίλης Πατέρας και ο πρώην πρωταθλητής της Formula 1 Νίκο Ρόσμπεργκ που εξελίχθηκε σε party animal της βραδιάς, χορεύοντας πάνω στο τραπέζι μαζί με τον Ζαννή Φρατζέσκο τον Ναγκίμπ Σαουίρις και πολλούς άλλους.ξέροντας πολύ καλά πως να χειριστεί ένα κοινό που τον αγαπάει πολύ και φρόντισε να ανεβάσει εντάσεις σταθερά ερμηνεύοντας αργά το πρωί το «Που να’ σαι τώρα», τα «Δυο ψέμματα» και άλλες διαχρονικές επιτυχίες του.Όταν άρχισε να αχνοχαράζει φόρτσαρε σε ένα Nammos που παλλόταν, ενώ τα κινητά είχαν πάρει φωτιά και κάποιοι πολύ καλοί του φίλοι άρχισαν να ανεβαίνουν στη σκηνή ξυπόλητοι.Τότε είχαμε και shower από σαμπάνιες με τις απαραίτητες πετσέτες να απλώνονται ώστε να μην βραχούν αυτοί που δεν το επιθυμούσαν, την ίδια στιγμή που τραγούδαγε έχοντας δεξιά και αριστερά του καμία τριανταριά άτομα.ενώ πολλοί έμειναν ακούγοντας την μουσική που έπαιζε από τα ηχεία και κάποιοι παρήγγειλαν διπλό εσπρέσο, πιθανότατα για να συνεχίσουν σε κάποιο after της Χώρας, την ώρα που ο ήλιος είχε πια βγει για τα καλά.