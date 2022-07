Μύκονος: Τα μπουγέλα με σαμπάνια, το πάρτι της Hublot και η βίλα του Ντερούλο

Κλείσιμο

Κλείσιμο

Η φράση «party all the time» αντικατοπτρίζει με τον καλύτερο ίσως τρόπο αυτό που συμβαίνει την τελευταία εβδομάδα του Ιουλίου στο νησί των ανέμων , που είναι γεμάτο από κόσμο ο οποίος διασκεδάζει μέχρι το πρωί.Το απόγευμα της Τετάρτηςπου έχει στηθεί για την αποψινή συναυλία και κατάβρεχαν ενθουσιασμένους πελάτες με σαμπάνιες που ανοίγονταν αφειδώς.Οι τελευταίοι ξεπλένονταν μετά με βουτιές στη θάλασσα, ενώ στην Φτελιά χθες το βράδυ, την ίδια ώρα που το ritual του ηλιοβασιλέματος στον Scorpios περιελάμβανε μέχρι και ασκήσεις yoga! Ο Νουσρέτ είδε το νέο του μπεργκεράδικο να παίρνει τελικά εμπρός και σήμερα το πρωί βγήκε για την συνήθη βόλτα του στο νησί, όπου έχει αποκτήσει πολλούς φίλους, με τους οποίους τα λέει καθημερινά.Χθες το βράδυγια το συλλεκτικό μοντέλο ρολογιού «Mykonos» στο εστιατόριο των Dsquared2 με την παρουσία γνωστών ονομάτων του επιχειρηματικού κόσμου, ενώ ο πολύς Τζεισον Ντερούλο πάτησε πόδι στο νησί και άρχισε να το διαφημίζει με ενσταντανέ από τη βίλα που διαμένει.«Αν στη ζωή σου πρέπει να κάνεις ορισμένα πράγματα ένα από αυτά είναι να επισκεφθεί οπωσδήποτε τη Μύκονο» είπε ο διάσημος τραγουδιστής σε ανάρτηση του ενώ επισκέφθηκε και το Santaanna όπου εμφανίζεται σήμερα το βράδυ.Ένα βράδυ όπουο Αντώνης Ρέμος εμφανίζεται και πάλι στο Nammos έχοντας σαν guest τον Μοχάμεντ Ραμαντάν ευρεως γνωστός για το «Ya Habibi» που παίζει σε όλα τα κλαμπ της Μυκόνου.Η σκηνή άρχισε να στήνεται από την Τρίτη το πρωί, όλα τα τραπέζια έχουν προπληρωθεί για το αναμενόμενο sold out της συγκεκριμένης βραδιάς, ενώ κάποιοι επιφανείς Λιβανέζοι που αποφάσισαν μια εβδομάδα πριν να πάνε δεν μπόρεσαν να κλείσουν παρά τις γνωριμίες τους.Στο Interni σχεδόν κάθε νύχτα υπάρχουν άνθρωποι που ανοίγουν Dom Perignon και Moët όπως ανοίγουν οι συνηθισμένοι άνθρωποι ένα «Ζαγόρι» ή ένα «Βίκος» σε ένα τελετουργικό που αποθανατίζουν με τα κινητά τους οι άλλοι πελάτες, δείγμα και αυτό της υπερβολής που έχει γίνει συνώνυμη με την Μύκονο.