Μπόνο των U2: «Έχω άλλον έναν αδερφό που δεν ήξερα ότι τον είχα»

Ο τραγουδιστής των U2 , Μπόνο, σε συνέντευξή του αποκάλυψε άγνωστες πτυχές της ζωής του, μίλησε για το, ενώ ανακοίνωσε την πρώτη του έφοδο στον κόσμο της λογοτεχνίας.Ο 62χρονος ροκ σταρ, σε μία βαθιά εξομολόγηση στη ραδιοφωνική εκπομπή του BBC αναφέρθηκε στονκαι αποκάλυψε ένα οικογενειακό μυστικό, που παρέμενε κρυφό για δεκαετίες. «Έχω άλλον έναν αδερφό, τον οποίο αγαπώ και λατρεύω και που δεν ήξερα ότι τον είχα», είπε στο Desert Island Discs του BBC Radio 4.Ο frontman των U2 τόνισε, ότι έμαθε για τον ετεροθαλή αδελφό του το 2000, ενώ εξήγησε ότι η μητέρα του Ίρις, η οποία πέθανε το 1974, δεν ήξερε ότι ο σύζυγός της, είχε παιδί από άλλη γυναίκα.«Είμαστε μια πολύ δεμένη οικογένεια και θα μπορούσα να πω, ότι ο πατέρας μου είχε μια βαθιά φιλία με αυτή την υπέροχη γυναίκα, που γέννησε τον αδελφό μου. Το παιδί ήρθε ξαφνικά και έτσι αποφάσισαν να το κρατήσουν μυστικό».Ο Μπόνο εξήγησε, ότι ο αδελφός του γεννήθηκε, όταν ο πατέρας του, Μπρένταν «Μπομπ» Χιούσον, είχε μια εξωσυζυγική σχέση, ενώ ζούσε στο σπίτι τους στο Δουβλίνο μαζί με τον αδελφό του Νόρμαν και τη μητέρα τους.Μιλώντας στην ραδιοφωνική εκπομπή του BBC, ο σταρ της ροκ αποκάλυψε ότι βρήκε τη συγχώρεση και τη γαλήνη, διευθετώντας την τεταμένη σχέση με τον εκλιπόντα πατέρα του, ο οποίος πέθανε το 2001. «Τον ρώτησα, αν αγαπούσε τη μητέρα μου και μου είπε ναι. Του είπα, πώς μπόρεσε να συμβεί αυτό και μου απάντησε “μπορεί να συμβεί”. Μου είπε, ότι προσπαθούσε να το διορθώσει. Δεν ζήτησε συγγνώμη, απλώς είπε ότι αυτά είναι τα γεγονότα. Τώρα πια, έχω συμφιλιωθεί με αυτό».Σε συνέχεια της συνέντευξής του ο ιρλανδός τραγουδιστής και μουσικός, εξομολογήθηκε ότι ο, στην τρυφερή ηλικία των 14 ετών από ανεύρυσμα εγκεφάλου, υπήρξε ένα μεγάλο αγκάθι στη ζωή του. «Η ψυχολογία ήταν απερίγραπτη, αλλά βρήκα αμέσως μια άλλη οικογένεια, δημιούργησα τους U2, βρήκα την Ali (την σύζυγό του) και όλα έγιναν αρκετά γρήγορα», τόνισε.Όπως ανακοίνωσε, ο frontman των U2 στο βρετανικό τηλεοπτικό δίκτυο BBC, εδώ και 20 χρόνια, μια σοβαρή πάθηση των ματιών, που μπορεί να οδηγήσει σε απώλεια της όρασης ή ακόμα και σε τύφλωση.Ο λόγος που ο Μπόνο φορά συνεχώς γυαλιά ηλίου, ακόμα και όταν βρίσκεται σε εσωτερικούς χώρους, δεν οφείλεται σε ιδιοτροπία του σταρ, αλλά επειδή πάσχει από αυτή την κοινή πάθηση των ματιών, η οποία καθιστά τα μάτια πιο ευαίσθητα στο φως.Με πληροφορίες του BBC, ο Μπόνο σχεδιάζει να κυκλοφορήσει την αυτοβιογραφία του τον Νοέμβριο του 2022. Το βιβλίο θα χωρίζεται σε 40 κεφάλαια, καθένα από το οποία θα έχει τον τίτλο ενός κομματιού των U2. Το βιβλίο για τη ζωή του μουσικού, θα έχει τίτλο «Surrender: 40 Songs, One Story» και θα αφηγείται τόσο τα παιδικά του χρόνια στο Δουβλίνο, όσο και την πορεία των U2 προς την κορυφή, ενώ θα συμπεριλαμβάνονται κεφάλαια και για την ακτιβιστική του δράση. Για τη σκέψη πίσω από το βιβλίο, ο Ιρλανδός μουσικός είπε, πως «ήθελα να ζωγραφίσω λεπτομερώς αυτά που μόνο είχα σχεδιάσει στα τραγούδια. Τους ανθρώπους, τα μέρη και τις δυνατότητες στη ζωή μου».Το συγκρότημα παραμένει ένα από τα πιο δημοφιλή στον κόσμο, έχοντας δημιουργήσει μια σειρά από Νο1 άλμπουμ. Πάντα είχαν την αρχική τους σύνθεση με τον The Edge ως κιθαρίστα, τον Άνταμ Κλέιτον στο μπάσο και τον Λάρυ Μιούλεν Τζούνιορ στα ντραμς. Ο Μπόνο, όπως γράφουν οι The Times είπε, ότι ενώ τα άλλα μέλη είχαν μάθει να αγαπούν το όνομα του συγκροτήματος, εκείνος δεν είχε ενθουσιαστεί με αυτό, πράγμα που δε συμβαίνει ακόμα και σήμερα. Μάλιστα έχει αποκαλύψει, ότι κλείνει το ραδιόφωνο, όταν παίζονται τα τραγούδια του συγκροτήματος, επειδή δεν του αρέσει ο ήχος της φωνής του.