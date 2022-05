Them ❤️



Check out the brand-new poster for Marvel Studios’ #ThorLoveAndThunder and witness it only in theaters July 8. pic.twitter.com/HCEr2b9qkt — Marvel Entertainment (@Marvel) May 24, 2022

είχε υποσχεθεί πρόσφατα στους θαυμαστές του ότι η νέα ταινία με τίτλο«θα σας τρελάνει το μυαλό».Και να που έγινε! Το δεύτερο τρέιλερ της ταινίας, αποκαλύφθηκε κατά τη διάρκεια του Game 4 της τελικής σειράς της Ανατολής στο ΝΒΑ, ανάμεσα στους Μπόστον Σέλτικς και τους Μαϊάμι Χιτ και είναι κάτι παραπάνω από εντυπωσιακό.Μέσα σε μία ώρα από τη στιγμή που κυκλοφόρησε, το τρέιλερ είχε περισσότερες από δύο εκατομμύρια προβολές μόνο στη σελίδα της Marvel Entertainment στο YouTube.Η Marvel ανακοίνωσε τον τίτλο για το «Love and Thunder» το 2019 στο San Diego Comic-Con, όπου ο, Kevin Feige, αποκάλυψε ότι η Natalie Portman θα επιστρέψει για πρώτη φορά μετά το «Thor: The Dark World» το 2013.Ο σκηνοθέτηςεπιστρέφει για να σκηνοθετήσει το «Love and Thunder» μετά το Thor: Ragnarok το 2017. Στα χρόνια που ακολούθησαν, οκέρδισε ένα Όσκαρ και έγινε βασικό μέλος της οικογένειας της Disney, παίζοντας και σκηνοθετώντας επεισόδια της σειράς Disney+ The Mandalorian και αναπτύσσοντας μια ταινία Star Wars για το στούντιο.έγραψε το σενάριο του «Love and Thunder» από μια ιστορία στην οποία συνεργάστηκε με την Τζένιφερ Κέιτιν Ρόμπινσον.Με το «Love and Thunder», ογίνεται ο πρώτος ηθοποιός της Marvel που πρωταγωνιστεί σε μια τέταρτη σόλο ταινία. Ο χαρακτήρας εμφανίστηκε για τελευταία φορά στην ταινία Avengers: Endgame (2019) που σύστησε στον κόσμο έναν Thor που είχε κατάθλιψη μετά την αποτυχία του να σταματήσει τον Thanos.Στο τρέιλερ υπάρχουν νέα πλάνα από τη Jane Foster (), η οποία κραδαίνει το μαγικό σφυρί, το Mjolnir, ως Mighty Thor, και από τον Θεό Δία, τον οποίο ενσαρκώνει οΕπίσης για πρώτη φορά εμφανίζεται ο «κακός» της ταινίας, ο Gorr the God Butcher (Χασάπης των Θεών), τον οποίο υποδύεται οΤο πρώτο teaser του Love and Thunder έκανε το ντεμπούτο του μόλις πριν από ένα μήνα, τον Απρίλιο, και αποκάλυψε έναν Thor που είχε εγκαταλείψει τη ζωή του σούπερ ήρωα μετά τα γεγονότα του Endgame.Η ταινία βρίσκει τον Thor σε ένα ταξίδι που όμοιό του δεν έχει αντιμετωπίσει ξανά: την αναζήτηση της εσωτερικής του ηρεμίας, αλλά η απόσυρσή του διακόπτεται από τον Gorr the God Butcher, ο οποίος ζητά την εξόντωση όλων των θεών. Για να αντιμετωπίσει την απειλή, ο Thor στρατεύει την King Valkyrie, τον Korg και την πρώην του, Jane Foster, η οποία κραδαίνει το μαγικό σφυρί, το Mjolnir, ως Mighty Thor. Μαζί θα ξεκινήσουν μια οδυνηρή κοσμική περιπέτεια για να αποκαλύψουν το μυστήριο πίσω από την δίψα για εκδίκηση του God Butcher και να τον σταματήσουν πριν είναι αργά.Το cast περιλαμβάνει τους Chris Hemsworth (Thor), Natalie Portman (Jane Foster-Mighty Thor), Tessa Thompson (King Valkyrie) και Jaimie Alexander (Lady Sif), Russell Crowe (Δίας), Christian Bale (Gorr the Butcher). Επίσης οι Chris Pratt, Karen Gillan, Dave Bautista και Pom Klementieff θα υποδυθούν τους Star-Lord, Nebula, Drax και Mantis, μαζί με τους Groot (Vin Diesel) και Rocket Racoon (Bradley Cooper), στη νέα σύνθεση των Guardians of the Galaxy.Επίσης ο Ματ Ντέιμον επιστρέφει ως Fake Loki, μαζί με τον Σαμ Νέιλ ως Fake Odin και την Μελίσα Μακ Κάρθι ως Fake Hela.Το «Thor: Love and Thunder» θα προβληθεί στις αίθουσες στις 8 Ιουλίου.