Eurovision 2022: Το μυστήριο με τις «αλεπούδες» της Νορβηγίας

Πίσω από τη φετινή εκπροσώπηση της Νορβηγίας στη Eurovision κρύβεται μια... περίεργη ιστορία.

Κανείς δεν γνωρίζει ποιοι βρίσκονται πίσω από τις μάσκες των Subwoolfer, που εμφανίστηκαν στη σκηνή του Pala Olimpico στον Α΄ Ημιτελικό της μεγάλης διοργάνωσης και ξεσήκωσαν τα πλήθη.

Ο Keith και ο Jim όπως είναι τα ψευδώνυμά τους, ισχυρίζονται πως έχουν ζήσει για εκατομμύρια χρόνια στη Σελήνη και τώρα βρίσκονται σε ειδική αποστολή, προκειμένου να κατακτήσουν τον «θρόνο» της Eurovision και να κάνουν τη μουσική τους γνωστή σε όλους τους γαλαξίες.

«Προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε για να κατακτήσουμε τον κόσμο, τουλάχιστον μουσικά. Είμαστε η μεγαλύτερη μπάντα στον γαλαξία εδώ και εκατομμύρια χρόνια. Και τώρα θα μείνουμε εδώ στη Γη, τουλάχιστον για μερικά εκατομμύρια χρόνια. Ήταν πραγματικά δύσκολο να τραγουδήσουμε στην αρχή, γιατί στην ατμόσφαιρα υπάρχει πολύ οξυγόνο και δεν έχουμε συνηθίσει, αλλά τώρα είμαστε καλά», δήλωσε το μουσικό δίδυμο στην επίσημη ιστοσελίδα της μουσικής διοργάνωσης.

Πρόσθεσαν μάλιστα, πως έχουν ετοιμάσει κάτι ξεχωριστό, σε περίπτωση που φέρουν την πρωτιά στη Νορβηγία. «Αν γίνει αυτό, είστε όλοι καλεσμένοι στο φεγγάρι. Έχουμε έναν υπέροχο χώρο εκεί κι έχει κι ένα δωρεάν μπαρ. Αλλά αν δεν είναι δυνατό να φτάσουμε εκεί, θα ζητήσουμε από τους γήινους στη Νορβηγία να μας φιλοξενήσουν», ανέφεραν.





Το ερώτημα που κυριαρχεί γύρω από το όνομά τους από την πρώτη τους κιόλας εμφάνιση, είναι: Ποιοι κρύβονται κάτω από αυτές τις μάσκες; Θα αποκαλύψουν τα πρόσωπά τους ο Keith και ο Jim σε περίπτωση που κερδίσουν στη Eurovision;

Ξένα δημοσιεύματα αναφέρουν πως το φουτουριστικό αυτό ντουέτο παραπέμπει έντονα στο νορβηγικό δίδυμο, που έκανε την εμφάνισή του το 2010, τα αδέλφια «Ylvis».

Το 2013 γνώρισαν τεράστια επιτυχία με το τραγούδι «What Does The Fox Say?», στο βίντεοκλιπ του οποίου εμφανίστηκαν ντυμένοι... αλεπούδες.

Δεν είναι λίγοι μάλιστα, εκείνοι που θεωρούν ότι οι μάσκες των «Subwoolfer» μοιάζουν με την μεταμφίεση τους στο συγκεκριμένο κλιπ. Άλλοι θέλουν το «Give That Wolf A Banana» να αποτελεί τη «συνέχεια» της προηγούμενης επιτυχίας τους «What Does The Fox Say?».





Ακόμα και οι φωνές τους, ακούγονται σχεδόν όμοιες. Τα αδέλφια Ylvis δεν έχουν τη χαρακτηριστική προφορά που διακρίνει τους Νορβηγούς, καθώς μεγάλωσαν σε αφρικανικές χώρες και μιλούσαν Αγγλικά από πολύ μικρή ηλικία ως δεύτερη γλώσσα.

Ένα ακόμα κοινό στοιχείο που θα μπορούσε να επιβεβαιώσει ότι πρόκειται για τα ίδια άτομα είναι... η εταιρεία που τους προωθεί.

Είναι ασυνήθιστο για έναν καλλιτέχνη που είναι άγνωστος να υπογράφει με μία μεγάλη εταιρεία, όπως η Universal. Παρόλα αυτά, το νορβηγικό της παράρτημα έχει αναλάβει την προώθησή των Subwoolfer. Πρόκειται μάλιστα, για την ίδια εταιρεία που έχουν υπογράψει οι Ylvis.

