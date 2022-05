«Καλοκαίρι της οργής» στις ΗΠΑ αν απαγορευτούν οι αμβλώσεις

Κλείσιμο





Υποστηρικτές του δικαιώματος στηνπρογραμματίζουν να διαδηλώσουν σήμερα Σάββατο από τη μια άκρη των Ηνωμένων Πολιτειών μέχρι την άλλη, δίνοντας το εναρκτήριο λάκτισμα αυτού που οι οργανωτές έχουν δηλώσει πως θα είναι ένα «καλοκαίρι της οργής», αν το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ ανατρέψει την υπόθεση Row vs Wade που νομιμοποίησε τις αμβλώσεις στη χώρα.Οργανώσεις υπέρ του δικαιώματος στην άμβλωση, όπως η Planned Parenthood, η Women's March και άλλες, έχουν σχεδιάσει για σήμεραμε σύνθημα «Bans Off Our Bodies» («Οι απαγορεύσεις μακριά από τα σώματά μας»). Οι μεγαλύτερες διαδηλώσεις αναμένεται ότι θα πραγματοποιηθούν στη Νέα Υόρκη, στην πρωτεύουσα της χώρας, την Ουάσινγκτον, το Λος Άντζελες και το Σικάγο.Οι διαδηλώσεις είναι η απάντηση στηπου δείχνει ότι η συντηρητική πλειοψηφία του δικαστηρίου είναι έτοιμη να ανατρέψει τηνπου καθιέρωσε το ομοσπονδιακό συνταγματικό δικαίωμα στον τερματισμό της κύησης.Οι οργανωτές είπαν ότι περιμένουν πως εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι θα συμμετάσχουν στις σημερινές διαδηλώσεις, για τις οποίες είπαν ότι θα είναι οι πρώτες απόπου θα πραγματοποιηθούν σχετικά με την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου.«Για τις γυναίκες αυτής της χώρας,», δήλωσε η Ρέιτσελ Καρμόνα, πρόεδρος της Women's March (Πορεία Γυναικών). «Θα είμαστε ακυβέρνητοι έως ότου αυτή η κυβέρνηση αρχίζει να δουλεύει για εμάς, μέχρι να σταματήσουν οι επιθέσεις στα σώματά μας, μέχρι το δικαίωμα στην άμβλωση να κωδικοποιηθεί στο νόμο».Η τελική απόφαση του δικαστηρίου, που ενδέχεται να δώσει στις πολιτείες την εξουσία να απαγορεύουν τις αμβλώσεις,Περίπου οι μισές πολιτείες των ΗΠΑ μπορεί να απαγορεύσουν ή να περιορίσουν αυστηρά τις αμβλώσεις, εφόσον υπάρξει απόφαση που θα ανατρέψει την υπόθεση Row vs Wade.Ηδη κάποιες από αυτές, όπως το Τέξας και ηέχουν de facto καταργήσει τις αμβλώσεις, ορίζοντας ότι είναι νόμιμες ως την 6η εβδομάδα κύησης, όταν κάποιες γυναίκες ενδεχομένως δεν γνωρίζουν ότι εγκυμονούν.Οι Δημοκρατικοί, που αυτή τη στιγμή έχουν το Λευκό Οίκο και την πλειοψηφία σε αμφότερα τα σώματα του Κογκρέσου, ελπίζουν ότι η αντίδραση στην απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου θα οδηγήσει τους υποψηφίους του κόμματός τους στη νίκη στις εκλογές που θα διεξαχθούν το Νοέμβριο, στα μέσα της προεδρικής θητείας.Ωστόσο, όπως η αύξηση των τιμών των τροφίμων και του αερίου, και μπορεί να είναι επιφυλακτικοί όσον αφορά την ικανότητα των Δημοκρατικών να προστατεύσουν την πρόσβαση στην άμβλωση, αφού απέτυχαν προσπάθειές τους να περάσουν νομοθεσία που θα περιλάμβανε στην ομοσπονδιακή νομοθεσία το δικαίωμα στην άμβλωση.