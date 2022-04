Η Μαράια Κάρεϊ σε ρόλο δασκάλας, μοιράζεται τα μυστικά της

Κλείσιμο





Νέογια τη σύνθεση και την παραγωγή τραγουδιών με διδάσκουσα την Μαράια Κάρεϊ από το κινητό της στούντιο «Butterfly Lounge» προσφέρεται για όσους θέλουν να μάθουν τις τεχνικές και τα μυστικά της Αμερικανίδας τραγουδίστριας, στιχουργού και ηθοποιού.«Για πρώτη φορά, αφήνω τις κάμερες να γίνουν μάρτυρες της δημιουργικής μου διαδικασίας» αναφέρει η Μαράια Κάρεϊ για τα μαθήματα με τίτλο «Mariah Carey: Teaches The Voice As An Instrument».«Τώρα στο MasterClass, σας προσκαλώ στοτο μουσικό μου καταφύγιο όπου γράφω νέα τραγούδια, οραματίζομαι ξανά κλασικά και συνεργάζομαι με καλλιτέχνες διαφορετικών ειδών» σημειώνει η τραγουδίστρια, η οποία κοινοποίησε βίντεο στο οποίο προωθεί τα μαθήματα και θυμάται ότι όταν ήταν έφηβη ηχογραφούσε τα τραγούδια της σε ένα δωμάτιο μόνο με άνδρες.Η Μαράια Κάρεϊ αναφέρει πώς ο τόνος της φωνής της ή των λέξεων που χρησιμοποιεί μπορεί να έχει αντίκτυπο.«Ως τραγουδίστρια και ως τραγουδοποιός επέλεξα να είμαι πολύ, πολύ συγκεκριμένη για ορισμένα πράγματα» αναφέρει η κάτοχος πέντε. «Η μουσική μου έσωσε τη ζωή με πολλούς, πολλούς τρόπους. Αν μπορώ να κάνω το ίδιο για άλλους ανθρώπους, τότε αυτό είναι το παν» τονίζει.«Είμαι πολύ ενθουσιασμένη που μοιράζομαι αυτό με το οποίο εργάζομαι: το πρώτο μου μάθημα είναι η φωνή ως όργανο» αναφέρει η τραγουδίστρια σε ανάρτησή της στο Instagram.Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ