My Radio 104,6: Το μεγαλύτερο ραδιοφωνικό πάρτι της σεζόν

Πάνω από 60 αγαπημένοι καλλιτέχνες του mainstream pop ρεπερτορίου συμμετείχαν στο μεγαλύτερο ON AIR Opening Party πάρτι που οργανώθηκε χθες Δευτέρα 20 Σεπτεμβρίου στην πρεμιέρα του My Radio 104,6





Ακροατές και παραγωγοί μαζί στον αέρα στο μεγαλύτερο ραδιοφωνικό πάρτι της σεζόν, στο My radio 104,6. Για έναν ολόκληρο μήνα όλοι οι αγαπημένοι παραγωγοί του My radio 104,6 θα μας κρατούν συντροφιά συμπληρώνοντας μαζί με όλους εμάς τους ακροατές την πιο κεφάτη παρέα του ραδιοφωνικού αέρα. Ένας μήνας με τις μεγαλύτερες επιτυχίες της ελληνικής mainstream pop σκηνής, τραγούδια που έχουμε αγαπήσει αλλά και χιούμορ, έξυπνες ατάκες, μοναδικές στιγμές.Κάθε μέρα από τιςτο πρωί έωςτο βράδυ όλη η παρέα του My radio μαζί μας στον αέρα., ο, η, η, ο, ηκαι οThe Mappes show: Δημήτρης Ουγγαρέζος, Ιωάννα Λαΐου, Σταμάτης Ντιν Νταν ΝτονΗ «χειρότερη» εκπομπή στο ελληνικό Ραδιόφωνο!Ναταλία ΓερμανούΚόνι ΜεταξάΚατερίνα Ζαρίφη & Χάρης ΧρονόπουλοςκαιDj set με τον Αντώνης ΔημητριάδηκαιBEST OF The Mappes