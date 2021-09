Μy Radio 104,6: Το νέο μουσικό ραδιόφωνο της Αθήνας είναι στον «αέρα»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ





Με πολύ κέφι, τις καλύτερες μουσικές επιλογές και την πιο θερμή ανταπόκριση από τους ακροατές ξεκίνησε το ταξίδι του νέου μουσικού ραδιοφώνου της Αθήνας,Πάνω απότου mainstream pop ρεπερτορίου συμμετείχαν στο μεγαλύτεροπάρτι που οργανώθηκε χθες Δευτέρα 20 Σεπτεμβρίου στην πρεμιέρα του My Radio 104,6.Ανάμεσά τους (αλφαβητικά) οι: Κωνσταντίνος Αργυρός, Μελίνα Ασλανίδου, Δέσποινα Βανδή, Γιάννης Βαρδής, Νίκος Βέρτης, Άννα Βίσση, Καίτη Γαρμπή, Πέγκυ Ζήνα, Ζόζεφιν, Νατάσα Θεοδωρίδου, Πέτρος Ιακωβίδης, Πάνος Κιάμος, Έλλη Κοκκίνου, Στέφανος Κορκολής, Θοδωρής Μαραντίνης, Χρήστος Μάστορας, Νίκος Οικονομόπουλος, Έλενα Παπαρίζου, Γιάννης Πλούταρχος, Αναστάσιος Ράμμος, Αντώνης Ρέμος, Στέλιος Ρόκκος,, Γιώργος Σαμπάνης, Μιχάλης Stavento, Διονύσης Σχοινάς, Τάμτα, Ελένη Φουρέιρα, Μιχάλης Χατζηγιάννης, Χρήστος Χολίδης, κ.ά.Ζεστές ευχές για το καλό ξεκίνημα χάρισαν και οι ακροατές του νέου μουσικού ραδιοφώνου μέσα από τηλεφωνικές επικοινωνίες αλλά και αμέτρητα μηνύματα στα social media του My Radio 104,6.Το ειδικά διαμορφωμένο πρόγραμμα με τους αγαπημένους παραγωγούς, μας κράτησε συντροφιά από τις 07:00 το πρωί έως και τις 20:00 το βράδυ.Οικοδεσπότες, στο κεφάτο πάρτι, ήταν οι γνωστοί Mappes που κυριολεκτικά απογείωσαν τη διάθεσή μας. Ο Δημήτρης Ουγγαρέζος, η Ιωάννα Λαΐου και ο Σταμάτης Ντιν Νταν Ντον υποδέχθηκαν τους ακροατές, τα αγαπημένα αστέρια της μουσικής αλλά και τους παραγωγούς του My Radio 104,6. Όλοι άφησαν το μουσικό τους στίγμα και σφράγισαν την πρώτη μέρα του ραδιοφωνικού ταξιδιού. Η μοναδική Ναταλία Γερμανού, η αστείρευτη Κατερίνα Ζαρίφη και ηο Χάρης Χρονόπουλος και ο dj Αντώνης Δημητριάδης, από το στούντιο του νέου ραδιοφώνου της Αθήνας, ομόρφυναν τη μέρα μας με την επιλογή των καλύτερων μουσικών κομματιών και τα πιο ευφάνταστα σχόλια τους.The Mappes show: Δημήτρης Ουγγαρέζος, Ιωάννα Λαΐου, Σταμάτης Ντιν Νταν ΝτονΗ «χειρότερη» εκπομπή στο ελληνικό Ραδιόφωνο!Ναταλία ΓερμανούΚόνι ΜεταξάΚατερίνα Ζαρίφη & Χάρης ΧρονόπουλοςDj set με τον Αντώνη ΔημητριάδηBEST OF The MappesInstagram: @myradio1046fmFacebook: My Radio 104,6 fm