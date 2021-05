Survivor: Η αλήθεια για την οικειοθελή αποχώρηση του Τζέιμς Καφετζή και ο «χαμός» στο Twitter

Survivor είναι να μην γίνεσαι αντικείμενο προς πώληση κανενός

Όχι να κάθεσαι σε ένα κακοστημένο show που θέλει να σε κάνει γιουσουφάκι του

Για αυτό ο Τζέιμς είναι ο νικητής. Διότι σεβάστηκε τον εαυτό του πάνω από όλα #survivorGR pic.twitter.com/FpQGK2m2r9 — πρώην του καραγκιόζη (@r_prohn) May 11, 2021



Ο αντρας ο σωστος δεν χρειαζεται τιποτα για να αναδειχθει! Ουτε μαγκιες ουτε τατου ουτε γλωσσοφιλα ουτε κλαρινα ουτε γκομενες πρωην κ επομενες! #survivorGR θελει μυαλο κ στοιχειωδης αρχες.. χιουμορ κ «κακαλα» pic.twitter.com/x9eIoAlLEU — τι φτιανς; (@handaki_) May 11, 2021



Ο Τζέιμς που λεγατε ότι χρησιμοποιεί τη μειονότητα και θυματοποιειται για να πάει παρακάτω.

Σας διεψευσε και σας έβαλε τα γυαλια. Φιλάκια ΡΟΥΦΗΧΤΑ.



#survivorGR pic.twitter.com/txX4kopnZT — LegendaryBarnacle (@LegendaryBarna1) May 12, 2021



ΤΕΛΟΣ ΤΟ #survivorGR

Νικητές : Οι Αξίες, η Αξιοπρέπεια, η Φιλία



Σας αγαπάμε και θα σας στηρίζουμε όπου και να βρεθείτε...@amiyiami#jameskafetzis #nikosbartzis

Σας ευχαριστούμε ρεεεε!!!

💙💙💙 Αου! Αού! Αού! pic.twitter.com/HbRA3AHBCC — Νίκος LAV🦁💙 (@NickLov74970792) May 11, 2021



Πολλοί δημοφιλείς παικτες ακούγεται ότι θέλουν να φύγουν οικειοθελώς αλλά τελικά υποκύπτουν σε αυτά που τους τάζει ο Ατζουν.



Οι μόνοι που είχαν τα @@@@ να το προσπεράσουν και όντως να το κάνουν ήσασταν εσείς. ΜΠΡΆΒΟ#survivorgr pic.twitter.com/6ppsVXpNQc — LegendaryBarnacle (@LegendaryBarna1) May 12, 2021



Πόσο διδακτική ήταν η παρουσία τους για μερικούς ανθρώπους...



Η ψυχραιμία του Τζέιμς, η ευθύτητα του Νίκου



Έδειξαν ότι η αξιοπρέπεια πάει πάνω από τα λεφτά#survivorGR #jameskafetzis pic.twitter.com/fXsol0YJyR — SurvivorFan (@SurvivorFan77) May 11, 2021



It's the end of an era #survivorGR pic.twitter.com/ME9NPbc1Yl — 💛⁷ 🧈 (@BTSH0UR) May 11, 2021



PRINCE JAMES winner

#survivorGR pic.twitter.com/BKVDClXb9x — ℱ𝓇𝒾𝓍ℴ𝒮 (@Amedeo_10) May 11, 2021



«Το έπαθλό μου είναι ο Νίκος».

Από τα πιο συγκινητικά και αληθινά λόγια που έχουν ακουστεί σε ριάλιτι #survivorGR pic.twitter.com/fHwkdEonm4 — Ωραιος Κοιμωμενος (@sleepygeor) May 11, 2021

Η «βόμβα» Τζέιμς, η εξήγηση για το… γύρισμα της μπιφτέκας, η εξομολόγηση της Ελένης, το φετίχ της Καρολίνας, η ταλαιπωρία των παλιών και η λασπομαχία για την ασυλία



Μεγάλη ανατροπή στο Survivor 4. Ο Τζέιμς Καφετζής, ένας εκ των φαβορί για να φτάσει τελικό, ανακοίνωσε ότι αποχωρεί οικειοθελώς από τον Άγιο Δομίνικο. Η απόφαση του 24χρονου Ροδίτη κράτησε για ακόμα μια εβδομάδα στο ριάλιτι επιβίωσης τους υποψήφιους προς αποχώρηση Γιώργο Κόρομι και Μαριαλένα Ρουμελιώτη. Ψυχολογικά ράκος ο κολλητός του Νίκος Μπάρτζης, που δεν μπορούσε να αρθρώσει λέξη απο τη συγκίνηση.



Ο… παρθενικός τάκος του Γιώργου Κόρομι ήταν το θέμα συζήτησης, το βράδυ μετά το συμβούλιο της Τρίτης. Ο Ηλίας Μπογδανος δεν θέλει να σκέφτεται ότι θα φύγει ο φίλος του, με τους δυο τους να συζητούν τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας πριν πέσουν για ύπνο.







Το πρωί ο πρώτος υποψήφιος προς αποχώρηση γι’ αυτή την εβδομάδα αφού μπέρδεψε τον… τάκο με τον κρητικό ντάκο υποστήριξε ότι ήταν κάτι που περίμενε πως θα έρθει κάποια στιγμή. Αυτή τη στιγμή περίμενε τόσο καιρό και ο Τριαντάφυλλος.







Η ψήφος της Μαριαλένας Ρουμελιώτη ήταν αυτή που έπαιξε καθοριστικό ρόλο στο να βγει στον… τάκο ο Κόρο και εξήγησε στους Σάκη και Ντάφυ γιατί αυτή τη φορά δεν έριξε «μαύρο» στον Τζέιμς. «Θα φαινόμουν εμμονική μαζί του», είπε η 25χρονή και δικαιολόγησε την απόφαση της.







Οι ισχυρισμοί της Μαριαλένας δεν πείθουν τον Τζειμς Καφετζή, ο οποίος θεωρεί ότι είναι ένα ξεκάθαρο… γύρισμα της μπιφτέκας επειδή ο Νίκος Μπάρτζης πήρε την ατομική ασυλία και φοβήθηκε μην την επιλέξει ως υποψήφια. Η Μαριαλένα πάντως επιμένει πως αυτή τη φορά ψήφισε καθαρά αγωνιστικά βγάζοντας το προσωπικό στην άκρη.







Εκτός από… μπιφτέκες και ντάκους είχαμε και εξομολογήσεις. Η Ελένη Χαμπέρη θυμήθηκε την μεγάλη της αδελφή που δεν γνώρισε ποτέ και με δάκρυα στα μάτια εξιστόρησε το προσωπικό της δράμα.







Όσο το παιχνίδι πλησιάζει προς το τέλος του τόσο η ταλαιπωρία των Survivors θα γίνεται ποιο εμφανής. Αυτό προσπάθησε να εξηγήσει στους πιο… νέους η Μαριαλένα η οποία μαζί με τους Ασημακόπουλο, Κόρο, Τζειμς, Νίκο και Τριαντάφυλλο βρίσκονται από την αρχή στο ριάλιτι επιβίωσης. Η Καρολίνα Καλύβα όλα αυτά τα θεωρεί δικαιολογίες. Ο «Ντάφυ» την ώρα της κουβέντας παρατήρησε ότι η Μαριαλένα φοράει το μποξεράκι του Σάκη και άρχισε να την… γλεντάει, με την 25χρονη γυμνάστρια να λέει χαριτολογώντας «του έχω πάρει και τα σόβρακα».







Οι μπλε πριν τον αγώνα για την δεύτερη ασυλία έκαναν σύσκεψη με σκοπό να πάρουν τα πάνω τους και να μην επιτρέψουν στους κόκκινους να τους πάρουν και τις δυο ασυλίες, όπως έγινε την προηγούμενη εβδομάδα και έχασαν τον Παύλο Γαλακτερό. Η Καρολίνα Καλύβα πιστεύει ότι η ψυχολογία των αντιπάλων της δεν είναι και στα καλύτερα της, ενώ ο Γιώργος Ασημακόπουλος μυρίζει… κόκκινη νίκη.







Ο Τριαντάφυλλος νιώθει πως στον Άγιο Δομίνικο έχει πέσει μελαγχολία και ανακοίνωσε στον Γιώργο Λιανό ότι δεν θα αγωνιστεί στον δύσκολο και λασπώδη στίβο μάχης, παρά το γεγονός ότι ο γιατρός δεν βλέπει τον λόγο να μην το κάνει.







Στο στίβο μάχης οι μπλε κόλλησαν στη λάσπη με τους κόκκινους να βγαίνουν ξανά αλώβητοί και με 10-4 να συμπληρώνουν το τοτέμ ασυλίας υποχρεώνοντας τους αντιπάλους τους να χάσουν ακόμα έναν παίκτη.







Την ώρα που οι κόκκινοι πανηγυρίζουν που θα μείνουν για ακόμα μια εβδομάδα στον Άγιο Δομίνικο και η ψυχολογία τους βρίσκεται στα ύψη, η Μαριαλένα βλέπει ότι η μπλε ομάδα καταρρέει. Ωστόσο τις εντυπώσεις έκλεψε η Καρολίνα Καλύβα και το φετίχ της με τις λάσπες.







Οι κόκκινοι πριν πάνε ως θεατές στο συμβούλιο φάγανε ταχίνι με ψωμί και ήπιαν ένα χυμό για να… καρδαμώσουν από την προσπάθεια που κατέβαλαν για να κάνουν και αυτή την εβδομάδα στο δυο στα δυο στις ασυλίες. Απο την άλλη οι μπλε έκαναν ακόμα ενα συμβούλιο για να δουν τι έφταιξε και ηττήθηκαν πάλι με μεγάλη διαφορά.







Στο συμβούλιο η συζήτηση αναλώθηκε σε παλιούς και τους νέους και στο πόσο πιο ταλαιπωρημένοι είναι οι παίκτες που βρίσκονται από την αρχή στο παιχνίδι, ενώ οι μπλε προσπάθησαν να εξηγήσουν την αγωνιστική καθίζησή τους. Οι μπλέ πήγαν στην κάλπη και ψήφισαν Τζέιμς, ενω ο Νίκος Μπάρτζης έβγαλε στον... τάκο την Μαριαλένα Ρουμελιώτη.







Όλα τα παραπάνω ξεχάστηκαν μόλις πήρε τον λόγο ο Τζέιμς Καφετζής και ανακοίνωσε ότι λόγω του προβλήματος στη μέση του που δεν του επιτρτέπει να αγωνιζεται όπως θα ήθελε και επειδή βλέπει πως ο δρόμος του Survivor είναι ακόμα μακρύς θέλει να αποχωρήσει οικειοθελώς από το ριάλιτι επιβίωσης. «Έχει έρθει η ώρα να φύγω από το παιχνίδι και να πάω στην οικογένεια μου» δήλωσε ο… πρίγκιπας τονίζοντας πως ήδη νιώθει νικητής και το πρώτο βραβείο γι αυτόν είναι η φιλία του με τον Νίκο Μπάρτζη. Ο αγρότης μη μπορώντας να συγκρατήσει τα δάκρυά του και με τρεμάμενη φωνή το μόνο που κατάφερε να ψελλίσει ήταν ότι θα ξυπνάει και θα νιώθει σαν να μην βλέπει δίπλα του τον αδελφό του.



Το κλίμα ήταν φορτισμένο στο συμβούλιο και συμπαίκτες και αντίπαλοι έδειξαν σοκαρισμένοι.







Πριν ο Τζείμς Καφετζής πάρει τη δάδα του και αποχωρήσει οριστικά από το ριάλιτι επιβίωσης του ΣΚΑΙ αντάλλαξε φανέλες με τον Νίκο Μπάρτζη και έκανε τον φίλο του να γελάσει λίγο όταν διαπίστωσε ότι είχε βάλει την φανελάκι του ανάποδα.













Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Survivor Greece (@survivorgreece)



Μεγάλη ανατροπή στο. Ο, ένας εκ των φαβορί για να φτάσει τελικό, ανακοίνωσε ότι αποχωρεί οικειοθελώς από τον Άγιο Δομίνικο. Η απόφαση του 24χρονου Ροδίτη κράτησε για ακόμα μια εβδομάδα στο ριάλιτι επιβίωσης τους υποψήφιους προς αποχώρησηκαι. Ψυχολογικά ράκος ο κολλητός του Νίκος Μπάρτζης, που δεν μπορούσε να αρθρώσει λέξη απο τη συγκίνηση.Ο… παρθενικός τάκος τουήταν το θέμα συζήτησης, το βράδυ μετά το συμβούλιο της Τρίτης. Οδεν θέλει να σκέφτεται ότι θα φύγει ο φίλος του, με τους δυο τους να συζητούν τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας πριν πέσουν για ύπνο.Το πρωί ο πρώτος υποψήφιος προς αποχώρηση γι’ αυτή την εβδομάδα αφού μπέρδεψε τον… τάκο με τον κρητικό ντάκο υποστήριξε ότι ήταν κάτι που περίμενε πως θα έρθει κάποια στιγμή. Αυτή τη στιγμή περίμενε τόσο καιρό και οΗ ψήφος τηςήταν αυτή που έπαιξε καθοριστικό ρόλο στο να βγει στον… τάκο ο Κόρο και εξήγησε στους Σάκη και Ντάφυ γιατί αυτή τη φορά δεν έριξε «μαύρο» στον Τζέιμς. «Θα φαινόμουν εμμονική μαζί του», είπε η 25χρονή και δικαιολόγησε την απόφαση της.Οι ισχυρισμοί της Μαριαλένας δεν πείθουν τον, ο οποίος θεωρεί ότι είναι ένα ξεκάθαρο… γύρισμα της μπιφτέκας επειδή οπήρε την ατομική ασυλία και φοβήθηκε μην την επιλέξει ως υποψήφια. Η Μαριαλένα πάντως επιμένει πως αυτή τη φορά ψήφισε καθαρά αγωνιστικά βγάζοντας το προσωπικό στην άκρη.Εκτός από… μπιφτέκες και ντάκους είχαμε και εξομολογήσεις. Ηθυμήθηκε την μεγάλη της αδελφή που δεν γνώρισε ποτέ και με δάκρυα στα μάτια εξιστόρησε το προσωπικό της δράμα.Όσο το παιχνίδι πλησιάζει προς το τέλος του τόσο η ταλαιπωρία τωνθα γίνεται ποιο εμφανής. Αυτό προσπάθησε να εξηγήσει στους πιο… νέους η Μαριαλένα η οποία μαζί με τους Ασημακόπουλο, Κόρο, Τζειμς, Νίκο και Τριαντάφυλλο βρίσκονται από την αρχή στο ριάλιτι επιβίωσης. Ηόλα αυτά τα θεωρεί δικαιολογίες. Ο «Ντάφυ» την ώρα της κουβέντας παρατήρησε ότι η Μαριαλένα φοράει το μποξεράκι του Σάκη και άρχισε να την… γλεντάει, με την 25χρονη γυμνάστρια να λέει χαριτολογώντας «του έχω πάρει και τα σόβρακα».Οι μπλε πριν τον αγώνα για την δεύτερη ασυλία έκαναν σύσκεψη με σκοπό να πάρουν τα πάνω τους και να μην επιτρέψουν στους κόκκινους να τους πάρουν και τις δυο ασυλίες, όπως έγινε την προηγούμενη εβδομάδα και έχασαν τον Παύλο Γαλακτερό. Η Καρολίνα Καλύβα πιστεύει ότι η ψυχολογία των αντιπάλων της δεν είναι και στα καλύτερα της, ενώ ο Γιώργος Ασημακόπουλος μυρίζει… κόκκινη νίκη.Ο Τριαντάφυλλος νιώθει πως στον Άγιο Δομίνικο έχει πέσει μελαγχολία και ανακοίνωσε στονότι δεν θα αγωνιστεί στον δύσκολο και λασπώδη στίβο μάχης, παρά το γεγονός ότι ο γιατρός δεν βλέπει τον λόγο να μην το κάνει.Στο στίβο μάχης οι μπλε κόλλησαν στη λάσπη με τουςνα βγαίνουν ξανά αλώβητοί και μενα συμπληρώνουν το τοτέμ ασυλίας υποχρεώνοντας τους αντιπάλους τους να χάσουν ακόμα έναν παίκτη.Την ώρα που οι κόκκινοι πανηγυρίζουν που θα μείνουν για ακόμα μια εβδομάδα στον Άγιο Δομίνικο και η ψυχολογία τους βρίσκεται στα ύψη, η Μαριαλένα βλέπει ότι η μπλε ομάδα καταρρέει. Ωστόσο τις εντυπώσεις έκλεψε ηκαι το φετίχ της με τις λάσπες.Οι κόκκινοι πριν πάνε ως θεατές στο συμβούλιο φάγανε ταχίνι με ψωμί και ήπιαν ένα χυμό για να… καρδαμώσουν από την προσπάθεια που κατέβαλαν για να κάνουν και αυτή την εβδομάδα στο δυο στα δυο στις ασυλίες. Απο την άλλη οι μπλε έκαναν ακόμα ενα συμβούλιο για να δουν τι έφταιξε και ηττήθηκαν πάλι με μεγάλη διαφορά.Στο συμβούλιο η συζήτηση αναλώθηκε σε παλιούς και τους νέους και στο πόσο πιο ταλαιπωρημένοι είναι οι παίκτες που βρίσκονται από την αρχή στο παιχνίδι, ενώ οι μπλε προσπάθησαν να εξηγήσουν την αγωνιστική καθίζησή τους. Οι μπλέ πήγαν στην κάλπη και ψήφισαν Τζέιμς, ενω ο Νίκος Μπάρτζης έβγαλε στον... τάκο την Μαριαλένα Ρουμελιώτη.Όλα τα παραπάνω ξεχάστηκαν μόλις πήρε τον λόγο οκαι ανακοίνωσε ότι λόγω του προβλήματος στη μέση του που δεν του επιτρτέπει να αγωνιζεται όπως θα ήθελε και επειδή βλέπει πως ο δρόμος τουείναι ακόμα μακρύς θέλει να αποχωρήσει οικειοθελώς από το ριάλιτι επιβίωσης. «Έχει έρθει η ώρα να φύγω από το παιχνίδι και να πάω στην οικογένεια μου» δήλωσε ο… πρίγκιπας τονίζοντας πως ήδη νιώθει νικητής και το πρώτο βραβείο γι αυτόν είναι η φιλία του με τον Νίκο Μπάρτζη. Ο αγρότης μη μπορώντας να συγκρατήσει τα δάκρυά του και με τρεμάμενη φωνή το μόνο που κατάφερε να ψελλίσει ήταν ότι θα ξυπνάει και θα νιώθει σαν να μην βλέπει δίπλα του τον αδελφό του.Το κλίμα ήταν φορτισμένο στο συμβούλιο και συμπαίκτες και αντίπαλοι έδειξαν σοκαρισμένοι.Πριν ο Τζείμς Καφετζής πάρει τη δάδα του και αποχωρήσει οριστικά από το ριάλιτι επιβίωσης του ΣΚΑΙ αντάλλαξε φανέλες με τον Νίκο Μπάρτζη και έκανε τον φίλο του να γελάσει λίγο όταν διαπίστωσε ότι είχε βάλει την φανελάκι του ανάποδα.





Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Χωρίς τον Τζέιμς Καφετζή θα συνεχιστεί το. Ο 24χρονος διοργανωτής boat party μπορεί να μην νικήθηκε από τον… άσπονδο εχθρό του, μπορεί να άντεξε τις κατά συρροή επιθέσεις των υπόλοιπων παικτών τουμε μοναδικές εξαιρέσεις τα φιλαράκια τουκαιόπως άντεξε και τις κακουχίες για 5 μήνες στον Άγιο Δομίνικο, όμως δεν άντεξε τις αξιώσεις της παραγωγής.Ο «πρίγκιπας», όπως τον είχαν βαφτίσει οι συμπαίκτες του λόγω της ομοιότητας του με τον Δούκα του Σάσσεξ, Πρίγκιπα Χάρι, στο χθεσινό τελευταίο του επεισόδιο στοαν και επικαλέστηκε τον τραυματισμό στη μέση του και ότι τον έχει «ρουφήξει» τόσο πολύ το ριάλιτι που ένιωθε ότι ξεχνάει αναμνήσεις από την έξω ζωή, στην πραγματικότητα ο λόγος που ανακοίνωσε την οικειοθελή αποχώρησή του ήταν άλλος.Σύμφωνα με τα αδέλφια του Τζέιμς, Μάικ και Έφη, η πραγματική αιτία της αποχώρησης του ήταν η απόφαση της παραγωγής να παρατείνει τη διαμονή των παικτών στονγια ένα μήνα κάτι που δεν βρήκε σύμφωνο τον Ροδίτη που θεωρείτο από τα φαβορί να φτάσει στον τελικό.«After the announcement that the game will continue for an extra month James decides to leave the game voluntarily I couldn’t be more proud to be your brother See you soon». (=Μετά την ανακοίνωση της παράτασης του παιχνιδιού για έναν ακόμα μήνα, οαποφάσισε να φύγει από το παιχνίδι οικειοθελώς. Δεν θα μπορούσα να είμαι περισσότερο υπερήφανος που είμαι αδερφός σου. Τα λέμε σύντομα), είχε γράψει ο αδερφός τουΣε παρόμοια ανάρτηση στο Instagram είχε προχωρήσει και η αδερφή του,, η οποία δήλωνε υπερήφανη για την απόφαση του Τζέιμς να αποχωρήσει, διαφωνώντας με την παραγωγή του παιχνιδιού που θέλει να παρατείνει για ένα μήνα το ριάλιτι επιβίωσης.«Αξιοπρέπεια VS παράταση παιχνιδιού 1-0», έγραψε χαρακτηριστικά.Η απόφαση τουνα πάρει τη δάδα του και να επιστρέψει στη Ρόδο δεν άρεσε καθόλου στον κολλητό του. Οπου γνώριζε τι θα ανακοινώσει ο φίλος του είχε αρχίσει να δακρύζει πριν ακούσει το «αντίο». Όταν οτον ρώτησε πως θα είναι η επόμενη ημέρα χωρίς τον κολλητό του ομε τρεμάμενη φωνή και με λόγια καρδιάς έκανε και τον Τζέιμς να δακρύσει. «Τον αγαπάω είναι σαν αδελφός μου», είπε ο αγρότης. «Το έπαθλο το έχω κερδίσει, έχω γνωρίσει το Νίκο», απάντησε ο Τζέιμς και στη συνέχεια το λόγο πήραν και οι υπόλοιποι παίκτες.Η οικειοθελής αποχώρηση τουπου κράτησε στο Survivor τους υποψήφιους προς αποχώρησηκαιόπως ανακοίνωσε οκαι το συγκινητικό κλίμα στο συμβούλιο σχολιάστηκε ποικιλοτρόπως στο, με τους περισσότερους να μένουν στην αληθινή φιλία.