Σαρλότ Κερκ: Η κόρη του ηλεκτρολόγου «έφαγε» τα αφεντικά της Warner Bross και της NBC Universal

Ήταν η θρυλική ταινία «», που πυροδότησε τα όνειρα της νεαρής Βρετανίδαςνα γίνει διάσημη σταρ του. Χωρίς αμφιβολία, η κόρη του ηλεκτρολόγου από το Bexley του Κεντ γοητεύτηκε από το όλο δράμα της εμβληματικής αυτής ταινίας - ιδίως από την τελευταία σκηνή του έργου όπου η, ως Σκάρλετ Ο’ Χάρα, αντικρίζει κατάματα τον φακό λέγοντας την θρυλική ατάκα «Εξάλλου αύριο είναι μια καινούργια μέρα»… Αντί βέβαια η Σαρλότ να πρωταγωνιστήσει σε μια δραματική ταινία-ορόσημο, πρωταγωνιστεί στο μελόδραμα της ζωής της, που διαδραματίζεται σε παρόντα χρόνο και που μόνον καλή φήμη δεν της χαρίζει.Η 28χρονη σήμερα Σαρλότ μετακόμισε στοπριν από μια δεκαετία καταφέρνοντας να κερδίσει κάποιους ρόλους, όμως, αυτή η εβδομάδα το πρώην μοντέλο που έγινε ηθοποιός βρέθηκε να παίζει τον κεντρικό (ρόλο) σε ένα ντροπιαστικό έπος «σεξ και εκβιασμών» που διαδραματίζεται ακριβώς στην καρδιά του βρώμικου Χόλιγουντ.Την περασμένη Τρίτη, ο 75χρονος, αντιπρόεδρος της- ή αλλιώς του αμερικανικού γίγαντα των ΜΜΕ που κατέχει τις κινηματογραφικές εταιρείεςκαι- παραιτήθηκε ξαφνικά, ισχυριζόμενος ότι εκβιάζεται για μια εξωσυζυγική του σχέση. Σε μια δήλωση προς το προσωπικό, το υψηλότατο στέλεχος του κινηματογραφικού κολοσσού παραδέχτηκε ότι είχε ήδη κάνει ιδιωτικό διακανονισμό - «υπό απειλή, με μια γυναίκα έξω από την εταιρεία που διέδιδε ψευδείς κατηγορίες εναντίον μου- παρά το γεγονός ότι η σχέση ήταν πολύ σύντομη και συναινετική… Έκανα αυτήν την αποκάλυψη επειδή κάποια άλλα πρόσωπα έμαθαν για τον διακανονισμό και προσπάθησαν επανειλημμένως να με εκβιάσουν να τους δώσω χρήματα λέγοντας πως θα δημοσιεύσουν ψευδείς ισχυρισμούς για εμένα».Παρότι δεν προχώρησε στην αποκάλυψη του ονόματος αυτής της γυναίκας, επιβεβαιώθηκε ευρέως από τους γνώστες της βιομηχανίας του κινηματογράφου ότι επρόκειτο για την Σαρλότ Κέρκ - της οποίας οι λίγοι ρόλοι περιλαμβάνουν ένα πολύ γρήγορο πέρασμα στην ταινία Ocean's 8 με τηκαι την. Η Σάρλοτ είχε σχέση με τον Mέγιερ πριν από οκτώ χρόνια, όταν εκείνος ήταν 67ετών και παντρεμένος κι εκείνη μόλις 19 . Σύμφωνα με πληροφορίες φαίνεται πως ο διακανονισμός που υπέγραψε με τον Μέγιερ- ο οποίος έχει συνεργαστεί μεταξύ άλλων με τουςκαι- ήταν της τάξεως των 2 εκατομμυρίων δολαρίων.Δεν είναι πάντως η πρώτη φορά που η Σάρλοτ Κερκ βρέθηκε στην καρδιά ενός τέτοιου σκανδάλου. Η ερωτική σχέση της Κερκ με έναν άλλον -επίσης παντρεμένο- μεγιστάνα του Χόλιγουντ - τον πρόεδρο της Warner Bros,- είχε ως αποτέλεσμα την παραίτησή του από τη θέση του πριν από περίπου ένα χρόνο, εν μέσω καταιγισμού μηνυμάτων που κατήγγειλαν ότι την είχε βοηθήσει σε οντισιόν για ρόλους με αντάλλαγμα σεξ κατά τη διάρκεια της σχέσης τους, τα έτη 2013 και 2014.Η Warner Media ξεκίνησε έρευνα για το αν πράγματι ο Πρόεδρός της εμπλέκεται σε ανάρμοστη συμπεριφορά. Παρά την παραίτησή του, ο 55χρονος Τσουτζιχάρα αρνήθηκε ότι είχε καταχραστεί τη θέση του για να βοηθήσει την καριέρα της Κερκ, αλλά είπε ότι αν συνέχιζε να παραμένει στην ηγεσία τηςθα «προκαλούσε αναστάτωση».Τώρα, η υπόθεση περιπλέκεται για άλλη μια φορά καθώς το βράδυ της περασμένης Πέμπτης, προέκυψαν ισχυρισμοί που υποδηλώνουν ότι οι άντρες που φέρονται να βρίσκονται πίσω από την υπόθεση εκβιασμού του Μέγιερ ήταν δύο Βρετανοί σκηνοθέτες ταινιών που είχαν στενή σχέση με την Κερκ: ο 50χρονος αρραβωνιαστικός της,και ο, που έχει κερδίσει βραβεία για τη δουλειά του και λέγεται ότι είναι άλλη μια από τις πρώην σχέσεις της.Οι δύο άνδρες, σε μια απεγνωσμένη προσπάθεια να αναγκάσουν τον Μέγιερ να τους δώσει τόσο χρήματα όσο και το πράσινο φως για τα κινηματογραφικά τους έργα, φέρεται να έχουν επικοινωνήσει ξεχωριστά μαζί του απειλώντας να καταθέσουν αγωγές που θα δημοσιοποιούσαν και θα εξέθεταν τη σχέση του με την Κερκ. Η Κερκ έχει εμφανιστεί σε ταινίες που δεν έχουν κυκλοφορήσει ακόμη σε σκηνοθεσία και των δύο ανδρών - παίζει το ρόλο του θύματοςστην ταινία του Νιούτον «».Ο Μάρσαλ από το Νιούκασλ τηςαρνείται κατηγορηματικά τις κατηγορίες που του αποδίδονται, επιμένοντας ότι «δεν υπάρχει ούτε ψήγμα αλήθειας σε αυτήν την ιστορία» λέγοντας ότι «η γυναίκα που αγαπώ» είναι το θύμα ενός «κυνηγιού μαγισσών». Όσο για τον Νιούτον , ο δικηγόρος του χαρακτήρισε τους ισχυρισμούς περί εκβιασμού του«ψευδές αφήγημα».Δεν προκαλεί έκπληξη, λοιπόν, ότι σε ολόκληρη την άλλη πλευρά του Ατλαντικού , υπάρχει μεγάλη απορία για το πώς μια σχεδόν άγνωστη ηθοποιός από τη Βρετανία έχει προκαλέσει τέτοιο χάος σε δύο από τους πιο ισχυρούς άντρες του Χόλιγουντ. Γράφοντας στο Twitter αυτήν την εβδομάδα, η ηθοποιόςδήλωσε: «Μην μπλέξετε με την #CharlotteKirk!».Ποια είναι λοιπόν η αλήθεια για την αινιγματική νεαρή γυναίκα που έχει αναστατώσει το Χόλιγουντ για όλους τους λάθος λόγους; Τόσο ο ατζέντης της Κερκ, όσο και η 60χρονη μητέρα της αρνήθηκαν να προβούν σε οποιαδήποτε δήλωση. Όμως, ενώ η Kερκ και εκείνοι που βρίσκονται κοντά της κρατούν σφραγισμένα τα στόματά τους, ο, πρώην ανώτατο στέλεχος τουκαι στενός συνεργάτης του Μέγιερ για περισσότερα από 30 χρόνια δήλωσε στην Mail: «Μετά από όλα αυτά ποιος θα ήθελε να συνεργαστεί μαζί της; Ο Μέγιερ, πρώην εργαζόμενος σε ταχυδρομείο του οποίου οι Εβραίοι μετανάστες γονείς διέφυγαν από τη ναζιστική Γερμανία, ήταν πολύ αγαπητός στο Χόλιγουντ και η αποχώρησή του άφησε πολύ κόσμο λυπημένο… Αν η κυρία προσπάθησε να προωθήσει την καριέρα της με τέτοιους βρώμικους τρόπους, η ίδια αυτή καριέρα θα τελειώσει τώρα με πάταγο. Δεν μπορώ να σκεφθώ κάποιον που θα ήθελε να συνεργαστεί μαζί της στο Χόλιγουντ - και δεν μιλάω μόνο για τους επικεφαλής των στούντιο. Δεν βλέπω κανένα σκηνοθέτη που θα ήθελε να συνεργαστεί μαζί της. Δεν βλέπω κανέναν άλλο ηθοποιό που θα ήθελε να συνεργαστεί μαζί της…».Η Σάρλοτ Σόφι Κερκ -χρησιμοποιεί το πατρικό της όνομα της μητέρας της- ήταν το τρίτο παιδί που γεννήθηκε από την Άντζι και τον πρώτο σύζυγό της, τον ηλεκτρολόγο. Ήταν 11 ετών όταν αποφάσισε ότι ήθελε να γίνει ηθοποιός, ξεπερνώντας με πολύ μεγάλο αγώνα το, από το οποίο έπασχε και συμμετέχοντας σε μαθήματα υποκριτικής σε φημισμένες σχολές του Λονδίνου. Άρχισε να εργάζεται ως μοντέλο κι ενώ σπούδαζε θεατρικές τέχνες, εμφανίστηκε σε διαφημίσεις για τουςκαιΉταν στο Λονδίνο που η Κερκ και ο Μέγιερ γνωρίσθηκαν σε μια πρεμιέρα ταινίας με οικοδεσπότες μέλη του Χόλιγουντ, το 2011. Λέγεται ότι του είπε ότι σύντομα θα ήταν στο Λος Άντζελες. Η απάντησή του ήταν πως έπρεπε να του τηλεφωνήσει. Η σχέση τους ξεκίνησε ένα χρόνο αργότερα, αν και σύμφωνα με τους LA Times δεν βρίσκονταν και πολύ συχνά, μια- δυο φορές το δεκαπενθήμερο. Αφού τελείωσε η ερωτική τους σχέση, η 19χρονη Κερκ συνέχισε να επικοινωνεί με τον Mέγιερ, ζητώντας τη συμβουλή του σχετικά με τους ρόλους της και βοηθώντας έναν φιλανθρωπικό οργανισμό για τον αυτισμό που υποστήριζε ο Mέγιερ.Αναφέρθηκε ότι ο Μέγιερ συμφώνησε πέρσι να πληρώσει στην Κερκ 2 εκατομμύρια δολάρια, σε τέσσερις δόσεις εφόσον υπέγραφε συμφωνία εμπιστευτικότητας. Πιστεύεται ότι μέχρι στιγμής έχει πληρωθεί τουλάχιστον μία από αυτές τις δόσεις. Σύμφωνα με τον ίδιο και την NBC-Universal, η σχέση τους ήταν μια «συναινετική σχέση» και όχι κάποια κατάσταση. Όμως, αν όχι τίποτα άλλο, πρόκειται για απίστευτη αφέλεια εκ μέρους του Μέγιερ, εάν δεν είχε καταλάβει ότι η εντυπωσιακή ξανθιά ηθοποιός, σχεδόν μισό αιώνα νεώτερή του, αποσκοπούσε στη θέση και την επιρροή του.Ο Μάικ Σίνγκτον λέει ότι ενώ «αυτό δεν είναι σαν την περίπτωση του», η ευαισθησία γύρω από το κίνημα #MeToo έφερε τον μεγιστάνα των στούντιο σε δύσκολη θέση. Πρόσθεσε δε ότι πιστεύει πως εκείνη προσπάθησε να αποσπάσει χρήματα από τον Mέγιερ για να μην αποκαλύψει τη σχέση τους.Πέρυσι, όταν αποκαλύφθηκε η σχέση της με τον Κέβιν Τσουτζιχάρα, η Kερκ είπε ότι το να πάει στο κρεβάτι με το αφεντικό της Warner Bros ήταν επιλογή της. «Δεν θεωρώ τον αυτό μου θύμα γιατί ήταν η επιλογή μου. Δεν αναγκάστηκα σε τίποτα και έκανα ό,τι ήθελα να κάνω - καλό ή κακό», δήλωσε σε μια σύντομη συνέντευξη στην. Τόνισε επίσης ότι οποιοσδήποτε υπαινιγμός ότι ήταν θύμα #MeToo «θα έκανε να φαίνονται φθηνοί όλοι οι άντρες και οι γυναίκες, που πραγματικά είχαν πέσει θύματα εκμετάλλευσης: «Είχα σχέση με τον Κέβιν γιατί ήθελα».Αλλά τα μηνύματα που έστειλε - και που διέρρευσαν πέρσι στα μέσα ενημέρωσης των- έχουν άλλη ανάγνωση. Σε ένα, που στάλθηκε στον Τσουτζιχάρα τον Μάρτιο του 2015, πολύ μετά τη λήξη της σχέσης τους, η Κερκ έγραψε: «Όταν ήμασταν σε αυτό το μοτέλ και κάναμε σεξ, είπες ότι θα με βοηθήσεις και, όταν τώρα με αγνοείς, με κάνεις να νιώθω ότι με χρησιμοποίησες. Θα με βοηθήσεις όπως είπες ότι θα κάνεις;». Ο Τσουτζιχάρα απάντησε: «Λυπάμαι που αισθάνεσαι έτσι. Ο Ρίτσαρντ θα επικοινωνήσει μαζί σου απόψε». Τελικά πήρε μικρούς ρόλους στην κωμωδία της Warner Bros του 2016 How To Be Single, καθώς και στο Ocean's 8 του 2018.Η Kερκ είχε γνωρίσει τον Τσουτζιχάρα από τον Αυστραλό δισεκατομμυριούχο επιχειρηματία, με τον οποίο είχε επίσης μια σύντομη σχέση, σε ένα πάρτι στο Λος Άντζελες. Σε ένα μήνυμα κειμένου που στάλθηκε από τον Πάρκερ στην Κερκ στις 27 Σεπτεμβρίου 2013, αναφερόμενος στον Τσουτζιχάρα, λέει: «Έχω την ευκαιρία της ζωής σου για σένα.Ελα στο [ξενοδοχείο] Bel Air τώρα. Δεν θα μπορέσεις ποτέ να με ξεπληρώσεις». Αργότερα εκείνη έστειλε μήνυμα στον Πάκερ, λέγοντας: «Δεν είναι καθόλου καλός! Πολύ πιεστικός! Απλώς θέλει να γ@μ@ει , τίποτα άλλο, δεν θέλει καν να μιλά».Τα μηνύματα που διέρρευσαν υποδηλώνουν ότι η Κερκ προσπάθησε να βρει έναν τρόπο να δημιουργήσει επαφή με τον Τσουτζιχάρα , αλλά ότι αυτή η συνάντηση δεν βοήθησε την καριέρα της. Μέχρι τον Οκτώβριο του 2014, η Kερκ διαμαρτυρόταν στον Πάκερ για τη στασιμότητα στην καριέρα της. Ο Πάκερ της έγραφε: «Δεν σου υποσχέθηκα κάτι ούτε σε ανάγκασα να κάνεις οτιδήποτε. Νιώθω σαν να με εκβιάζεις για κάτι που είναι ψέμα». Η Κερκ απάντησε: «Όλοι γνωρίζουμε την αλήθεια. Δεν σε εκβιάζω, απλά πρέπει να με αντιμετωπίζεις με σεβασμό. Σε βοήθησα και είπες ότι θα με βοηθήσεις».Πέρυσι, την εποχή των αποκαλύψεων για την σχέση της με τον Τσουτζιχάρα, η Kερκ προσπάθησε να παρουσιάσει τις «κακές επιλογές» της ως νεανικά λάθη, παραδεχόμενη ότι ήταν «πιθανώς λίγο αλαζονική και σίγουρα πολύ αφελής» ενώ πρόσθεσε: «Αναγνωρίζω ότι ίσως έκανα κάποιες κακές επιλογές και λυπάμαι για αυτό, αλλά έχω μάθει από τα λάθη μου από τότε και μεγάλωσα, ως άτομο, ως γυναίκα και ως επαγγελματίας ηθοποιός». Είπε επίσης ότι ο κόσμος ήθελε να την κρίνει για την ποιότητα της δουλειάς της. Πριν από το τελευταίο σκάνδαλο αυτής της εβδομάδας, μπορεί και να το κατάφερνε… Δεδομένης ωστόσο της φιλοδοξίας της, είναι απίθανο ότι δε θα την ακούσουμε ξανά. Υπερασπιζόμενη τον εαυτό της πέρυσι, σε μια ομιλία αντάξια της παιδικής της ηρωίδας Σκάρλετ Ο'Χάρα, είπε: «Δεν θα σταματήσω ποτέ να πολεμάω, να αγωνίζομαι για να ορίζω τον εαυτό μου, να αγωνίζομαι για καλύτερους ρόλους και για την καριέρα που αγαπώ και γεννήθηκα να κάνω». Αύριο, έτσι κι αλλιώς είναι μια καινούργια μέρα...