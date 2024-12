Jay-Z: Η κατήγορος του ράπερ για βιασμό παραδέχεται ότι υπήρχαν αντιφάσεις στους ισχυρισμούς της - Έκανα κάποια λάθη, δηλώνει

Μια άγνωστηόσο και τον Sean «Diddy» Combs ότι τη βίασαν όταν ήταν μόλις 13 ετών το 2000, παραδέχεται τώρα ότι υπήρχαν κάποιες αντιφάσεις στους ισχυρισμούς της.«Έχω κάνει κάποια λάθη», δήλωσε η γυναίκα από την Αλαμπάμα στο NBC News την Παρασκευή 13 Δεκεμβρίου, αναφερόμενη στο υποτιθέμενο «καταστροφικό γεγονός» που ισχυρίζεται ότι συνέβη σε ένα πάρτι σε σπίτι μετά τα MTV Video Music Awards του 2000.Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, η γυναίκα αναγνώρισε τρεις ασυνέπειες στην αφήγησή της για τα όσα φέρεται να συνέβησαν εκείνο το βράδυ. Ως αποτέλεσμα, ο δικηγόρος του Jay-Z ζήτησε να επισπευσθεί η απόρριψη της υπόθεσης σε νομικό έγγραφο που περιήλθε στην κατοχή του Page Six.Ο δικηγόρος Άλεξ Σπίρο ζήτησε από τον δικαστή το βράδυ της Παρασκευής να συντομεύσει την προθεσμία κατάθεσης για την απόρριψη της υπόθεσης από 21 ημέρες σε 1.Το αίτημα υποβλήθηκε υπό το πρίσμα «των σημερινών εντυπωσιακών δημόσιων αποκαλύψεων και της σοβαρής συνεχιζόμενης βλάβης στη φήμη του κ. Κάρτερ», ανέφερε στην επιστολή που κατέθεσε στο δικαστήριο της Νέας Υόρκης.Σύμφωνα με το NBC News, η ανώνυμη γυναίκα - η οποία αναφέρεται ως Jane Doe στα δικαστικά έγγραφα που είχε προηγουμένως αποκτήσει το Page Six - ισχυρίστηκε ότι ο πατέρας της την παρέλαβε μετά τον φερόμενο βιασμό. Ωστόσο, ο πατέρας της φέρεται να επιβεβαίωσε ότι δεν θυμάται κάτι τέτοιο.Το φερόμενο ως θύμα δήλωσε ότι εξακολουθεί να πιστεύει τη μνήμη της, ωστόσο υποστήριξε ότι ο πατέρας της δυσκολεύεται να θυμηθεί γεγονότα από εκείνη την περίοδο.«Υπάρχουν πολλά πράγματα, και αυτά είναι πράγματα για τα οποία τσακωνόμαστε συνεχώς, κάτι που είπε ή έκανε στη Νέα Υόρκη εκείνη την περίοδο, που απλά δεν θυμάται», ισχυρίστηκε στο NBC News. «Αυτό στην πραγματικότητα προκαλεί πολλούς καυγάδες μερικές φορές στο σπίτι».Η γυναίκα ισχυρίστηκε επίσης ότι μίλησε με τον Μπέντζι Μάντεν στο υποτιθέμενο afterparty. Ωστόσο, εκπρόσωπος του τραγουδιστή του ροκ συγκροτήματος «Good Charlotte» δήλωσε ότι ο ίδιος και ο αδελφός του, Τζόελ Μάντεν, βρίσκονταν σε περιοδεία την εποχή του υποτιθέμενου περιστατικού.«Ειλικρινά, αυτό που είναι το πιο ξεκάθαρο είναι αυτό που μου συνέβη και [η] διαδρομή που ακολούθησα σε αυτό που μου συνέβη. Δεν είναι όλα τα πρόσωπα εκεί τόσο ξεκάθαρα», δήλωσε η γυναίκα στο πρακτορείο για κάποια από τα θολά σημεία των ισχυρισμών της. «Έχω κάνει λοιπόν κάποια λάθη. Μπορεί να έχω κάνει ένα λάθος στην αναγνώριση».

Επιπλέον, εικόνες από την εν λόγω νύχτα δείχνουν τον Jay-Z και τον Combs σε μια τοποθεσία που δεν ταιριάζει με την περιγραφή που έδωσε το φερόμενο θύμα.Το NBC News εξασφάλισε και εξέτασε φωτογραφίες των μακροχρόνιων φίλων και ράπερ στο νυχτερινό κέντρο Lotus μετά τα VMA του 2000, αλλά ο δικηγόρος της γυναίκας, Τόνι Μπάζμπι, διευκρίνισε ότι η γυναίκα δεν δήλωσε ότι η επίθεση έλαβε χώρα στο νυχτερινό κέντρο που έχει πλέον κλείσει.«Προσπαθήσαμε να επιβεβαιώσουμε τη σωστή τοποθεσία. Ποτέ δεν προτείναμε ότι η τοποθεσία ήταν το κλαμπ Lotus», δήλωσε ο Μπάζμπι στο NBC News. «Η πελάτισσά μας ήταν πολύ συγκεκριμένη και λεπτομερής σχετικά με την περιγραφή του χώρου στον οποίο λέει ότι την πήγαν και ποτέ δεν δήλωσε ότι ήταν το Lotus Club».Παρά τις αβεβαιότητες σχετικά με τις αναμνήσεις της, η κατήγορος δήλωσε ότι εξακολουθεί να υποστηρίζει συνολικά στους ισχυρισμούς της.Η γυναίκα αρχικά κατονόμασε μόνο τον Combs στην αρχική της κατάθεση από τον Οκτώβριο, αλλά τροποποίησε την καταγγελία της για να συμπεριλάβει και τον Jay-Z κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου. Οι εκπρόσωποι του Combs υποστηρίζουν συνεχώς την αθωότητά του, καθώς αντιμετωπίζει δεκάδες αστικές αγωγές που υποστηρίζουν σεξουαλική επίθεση, βιασμό, σεξουαλική διακίνηση και άλλα.Σε απάντηση των τελευταίων ειδήσεων, ο εκπρόσωπος του Combs δήλωσε στο Page Six εν μέρει: «Σήμερα, για δεύτερη φορά αυτή την εβδομάδα, ένας ενάγων του Μπάζμπι έχει εκτεθεί».Ο Jay-Z, του οποίου το πραγματικό όνομα είναι Σον Κάρτερ, αρνήθηκε σθεναρά τους ισχυρισμούς περί βιασμού και σχολίασε την παραδοχή της γυναίκας για τις αντιφάσεις της σε μια δήλωση στο Page Six την Παρασκευή.«Η σημερινή ερευνητική έκθεση αποδεικνύει ότι αυτός ο «δικηγόρος» Μπάζμπι κατέθεσε ψευδή καταγγελία εναντίον μου, επιδιώκοντας χρήματα και δόξα», δήλωσε ο ράπερ. «Αυτό το περιστατικό δεν συνέβη και παρόλα αυτά το κατέθεσε στο δικαστήριο και ενισχύθηκε από τον Τύπο. Η αληθινή δικαιοσύνη έρχεται». Και πρόσθεσε: «Αγωνιζόμαστε από τη νίκη, όχι για τη νίκη. Αυτό είχε τελειώσει πριν αρχίσει. Αυτός ο δικηγόρος δεν το έχει συνειδητοποιήσει ακόμα, αλλά, σύντομα».Ο δικηγόρος του τοποθετήθηκε επίσης αναφορικά με τα τελευταία νέα, λέγοντας στη Page Six: «Είναι εκπληκτικό ότι ένας δικηγόρος όχι μόνο θα κατέθετε μια τόσο σοβαρή καταγγελία χωρίς τον κατάλληλο έλεγχο, αλλά θα έκανε τα πράγματα χειρότερα με την περαιτέρω προώθηση αυτής της ψευδούς ιστορίας στον Τύπο».Και συνέχισε: «Ζητάμε από το Δικαστήριο να απορρίψει αυτή την επιπόλαιη υπόθεση σήμερα και θα αναλάβουμε το θέμα της πρόσθετης πειθαρχικής τιμωρίας για τον κ. Μπάζμπι και όλους τους δικηγόρους που κατέθεσαν την καταγγελία».Ο Buzbee είναι ένας δικηγόρος με έδρα το Τέξας που εκπροσωπεί πάνω από 120 άνδρες και γυναίκες που ισχυρίζονται ότι ο Combs τους επιτέθηκε σεξουαλικά.: ΕPA, Shutterstock