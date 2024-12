ASAP Rocky: Θα πρωταγωνιστήσει στη νέα ταινία του Σπάικ Λι

Νωρίτερα φέτος οανακοίνωσε τα σχέδιά του για το remake του «High And Low», της ταινίας του 1963 του θρυλικού σκηνοθέτη. Μιλώντας σε μια νέα συνέντευξη στο Deadline, ο Λι αποκάλυψε ότι η εκδοχή του είναι μια «επανερμηνεία», με τίτλο «», και θα επικεντρωθεί στη μουσική βιομηχανία. Πρωταγωνιστεί οστον πρωταγωνιστικό ρόλο, μαζί με τονΣτην πρωτότυπη ταινία του Κουροσάβα ένα στέλεχος μιας εταιρείας υποδημάτων στη Γιοκοχάμα γίνεται θύμα εκβιασμού όταν ο γιος του σοφέρ του απαγάγεται κατά λάθος και κρατείται για λύτρα.«Στην ταινία του Κουροσάβα, ο [ηθοποιός] Toshiro Mifune είναι ένας υποδηματοποιός», δήλωσε ο Λι στο Deadline. «Στη δική μας ταινία ο Ντένζελ Ουάσινγκτον είναι ένας μεγιστάνας της μουσικής με τη δική του δισκογραφική εταιρεία και τη φήμη του ότι έχει τα καλύτερα αυτιά στη δουλειά. Έτσι, αυτή είναι η πέμπτη ταινία με το δυναμικό δίδυμο».Ο Λι είχε σκηνοθετήσει στο παρελθόν τον Ουάσινγκτον στις ταινίες «Mo' Better Blues», «Malcolm X», «He Got Game» και «Inside Man». Η ταινία «Highest 2 Lowest» δεν έχει ακόμη ημερομηνία κυκλοφορίας, αλλά θα φτάσει στις αίθουσες μέσω της A24, πριν μεταδοθεί αργότερα σε streaming στο Apple TV+. Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, στην ταινία θα εμφανιστεί και η ράπερ Ice Spice.: Shutterstock