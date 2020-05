Ο Ηλίας Μπόγδανος αποχαιρετά το YFSF: ««Είμαι ευγνώμων για αυτό το υπέροχο ταξίδι»

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Το Your Face Sounds Familiar ρίχνει πρόωρη αυλαία και δεν πρόκειται να επιστρέψει στους τηλεοπτικούς μας δέκτες, τουλάχιστον αυτή τη σεζόν.Οι απαιτήσεις του επιτυχημένου show είναι τέτοιες που δεν μπορούν να τηρηθούν οι απαιτούμενες αποστάσεις. «» ανέφερε η Μαρία Μπεκατώρου στο Πρωινό του ANT1. Ένα από τα φαβορί του show ήταν ο. Ο καλλιτέχνης είχε κάνει μερικές πολύ επιτυχημένες μεταμορφώσεις, όπως εκείνη τηςκαι το σίγουρο ήταν ότι είχε πολλά να δώσει ακόμη. Μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, ο Ηλίας αποχαιρέτησε το«Είμαι ευγνώμων για αυτό το μικρό αλλά υπέροχο ταξίδι! Γνώρισα απίστευτους ανθρώπους και έζησα στιγμές μοναδικές που θα με ακολουθούν για πάντα! Thanks for the memories! Εις το επανιδείν» έγραψε στα social media.