Κορωνοϊός - Σχολεία: Τι γίνεται σε περίπτωση κρούσματος και πώς θα καλυφθούν τα κενά των εκπαιδευτικών που νοσούν

Δεύτερη ημέρα σήμερα, με τα αρνητικά αυτοδιαγνωστικά τεστ ανά χείρας, μαθητές και εκπαιδευτικοί επέστρεψαν στα, στις φυσικές τους τάξεις για την δια ζώσης διδασκαλία. Τη χθεσινή ημέρα, το πρώτο self test εντόπισε, εκ των οποίων 2.300 εκπαιδευτικών θετικών στον ιό.Ο κυβερνητικός εκπρόσωποςείπε πως έγινε τεστ σε 1,6 εκατ. ανθρώπους, αριθμό που αποτελεί τον μεγαλύτερο που έχει γίνει μαζικά μέχρι σήμερα στη χώρα. «Έχουν βρεθεί μέχρι στιγμής, 15.547 κρούσματα», σημείωσε ο κ. Οικονόμου, λέγοντας πως αυτά δεν θα είχαν βρεθεί χωρίς τα self test και θα μπορούσαν να προκαλέσουν, ενδεχομένως 10πλάσια κρούσματα.Σύμφωνα με το υπουργείο Παιδείας «όλα αυτά τα χιλιάδες κρούσματα θα κυκλοφορούσαν στην κοινωνία χωρίς τα συγκεκριμένα πρόσωπα να γνωρίζουν ότι είναι φορείς του ιού. Κάθε ένα τέτοιο εν δυνάμει κρούσμα που ανιχνεύεται μέσω του μηχανισμού του self test είναι άλλο ένα καθοριστικό βήμα για τον περιορισμό της διασποράς του ιού όχι μόνο στην σχολική κοινότητα αλλά και στην κοινωνία ευρύτερα. Άλλη μία απόδειξη ότι πέρα από τους αυτονόητους παιδαγωγικούς και ψυχοσυναισθηματικούς λόγους , η λειτουργία των σχολείων επιτελεί και πολύ σημαντικούς υγειονομικούς σκοπούς».Από τα σχεδόν, τα περισσότερα αφορούν σε μαθητές οπότε καιαπό τις τάξεις ενώ ο αριθμός τωνσε εκπαιδευτικούς φθάνει τους 2300 ενώ στο σύνολο απουσιάζουν 4.000 εκπαιδευτικοί που από τις τάξεις καθώς είχαν βρεθεί θετικοί στον ιό τις προηγούμενες ημέρες.Με σκοπό την κάλυψη των κενών, θα γίνουν άμεσα 4.784 προσλήψεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών, 3.576 εξ αυτών με συμβάσεις τρίμηνης διάρκειας και 1208 αναπληρωτών (γενικής εκπαίδευσης, μαθητείας, ψυχολόγοι/κοινωνικοί λειτουργοί) με συμβάσεις ως τη λήξη του σχολικού έτους. Το υπουργείο Παιδείας ανακοίνωσε ότι «με την ανάληψη των καθηκόντων τους τις αμέσως επόμενες ημέρες, οι εκπαιδευτικοί αυτοί θα ενισχύσουν το ανθρώπινο δυναμικό της εκπαίδευσης στην απαιτητική συγκυρία της πανδημίας».Ειδικότερα για αυτήν, την πρώτη εβδομάδα λειτουργίας των σχολείων, έως την Παρασκευή 14 Ιανουαρίου προβλέπεται η, και από την ερχόμενη εβδομάδα στις 17 Ιανουαρίου ταθα είναι δύο ανά εβδομάδα, έως και 24 ώρες πριν την προσέλευση στο σχολείο, την Τρίτη και την Παρασκευή. Όσον αφορά στους εκπαιδευτικούς, οι ανεμβολίαστοι είναι υπόχρεοι σε 5 τεστ σε 5 ημέρες: δύο rapid και ένα self test, επιπλέον των δύο rapid test που ήδη κάνουν την εβδομάδα.Να σημειωθεί ότι οι ανεμβολίαστοι μαθητές ή εκπαιδευτικοί που έχουν νοσήσει εντός του τελευταίου τριμήνου έχουν το ίδιο καθεστώς με τους εμβολιασμένους μαθητές ή εκπαιδευτικούς αντίστοιχα. Ησε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, τα διαφορετικά διαλείμματα για ομάδες μαθητών, η αναστολή των εκδρομών, εξακολουθούν να ισχύουν.Σε περίπτωση κρούσματος στην τάξη όλο το τμήμα θα υποβάλλεται σε έλεγχο, και όχι μόνο οι μαθητές που κάθονταν κοντά στο κρούσμα, όπως ίσχυε μέχρι τώρα. Όλοι οι ανεμβολίαστοι μαθητές θα κάνουν δωρεάν τεστ κάθε μέρα για 5 ημέρες. Συγκεκριμένα, θα κάνουν δύο rapid και ένα self test σε διάστημα πέντε ημερών, επιπλέον των δύο σταθερών self test την εβδομάδα,. Οι εμβολιασμένοι μαθητές θα κάνουν σύνολο 3 self test δωρεάν εκείνες τις ημέρες. Για την αναστολή λειτουργίας τμήματος απαιτείται το 50%+1.Αν ένας μαθητής διαγνωστεί, τότε θα μπαίνει σε. Η απομόνωση θα διακόπτεται μετά από 5 ημέρες εφόσον δεν υπάρχουν συμπτώματα, ή τα συμπτώματα μετά το πενθήμερο -προεξάρχοντος του πυρετού- υποχωρούν, και με αρνητικό self test. Εάν ο πυρετός συνεχίζει ή υπάρχει θετικό τεστ (self ή rapid), η απομόνωση θα παρατείνεται.Αν εκπαιδευτικός διαγνωστεί θετικός, τότε θα μπαίνει σε απομόνωση για 5 ημέρες τουλάχιστον. Η απομόνωση θα διακόπτεται μετά από 5 ημέρες εφόσον δεν υπάρχουν συμπτώματα, ή τα συμπτώματα μετά το πενθήμερο -προεξάρχοντος του πυρετού- υποχωρούν, και με αρνητικό self test για τους εμβολιασμένους εκπαιδευτικούς, και αρνητικό εργαστηριακό έλεγχο () για τους μη εμβολιασμένους εκπαιδευτικούς. Εάν ο πυρετός συνεχίζει ή υπάρχει θετικό τεστ, η απομόνωση θα παρατείνεται. Όταν εξέλθουν από την καραντίνα, οι εκπαιδευτικοί υποχρεούνται να χρησιμοποιούν μάσκα υψηλής αναπνευστικής προστασίας (Ν95 ή ΚΝ95 ή FFP2) ή διπλή μάσκα για τουλάχιστον άλλες 5 ημέρες.Δυνατότητα να εξεταστούν στα μαθήματα που είχαν δηλώσει και δεν εξετάστηκαν λόγω νόσησης από Sars-Cov 2 θα έχουν οι φοιτητές σύμφωνα με εγκύκλιο του υπουργείου Παιδείας, μετά το τέλος της εξεταστικής περιόδου ή σε άλλη ημερομηνία. Η διενέργεια εξετάσεων κατά την εξεταστική περίοδο του χειμερινού εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους 2021-2022 πραγματοποιείται με φυσική παρουσία.Οι φοιτητές που νοσούν με λοίμωξη, δεν θα συμμετάσχουν στις εξετάσεις για όσο χρονικό διάστημα βρίσκονται σε απομόνωση σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον υγειονομικό πρωτόκολλο απομόνωσης. Η απουσία τους λόγω νόσησης θα προκύπτει μέσω της καταγραφής τους στην πλατφόρμα edupass. Όλοι οι φοιτητές που προσέρχονται στο Α.Ε.Ι./Α.Ε.Α. για τη συμμετοχή τους σε γραπτές ή προφορικές εξετάσεις υποχρεούνται να υποβάλλουν δήλωση στην πλατφόρμαεάν δεν έχουν ήδη υποβάλει σχετική δήλωση κατά τη διάρκεια του χειμερινού εξαμήνου. Οι συγκεκριμένοι φοιτητές θα εξεταστούν στα μαθήματα στα οποία υποχρεωτικώς απουσίαζαν, σε άλλη ημερομηνία που θα οριστεί με επιμέλεια του διδάσκοντος.Η συμμετοχή στις εξετάσεις πραγματοποιείται υποχρεωτικά κατόπιν επίδειξης ενός εκ των κάτωθι: πιστοποιητικού εμβολιασμού, πιστοποιητικού νόσησης, βεβαίωσης αρνητικού εργαστηριακού διαγνωστικού ελέγχου, εξέτασης PCR έως εβδομήντα δύο (72) ωρών ή εξέτασης rapid test έως σαράντα οχτώ (48) ώρες πριν την προβλεπόμενη ώρα έναρξης της εξέτασης του μαθήματος.Η χρήση προστατευτικής μάσκας είναι υποχρεωτική καθ’ όλη τη διάρκεια της εξέτασης για όλους τους συμμετέχοντες σε αυτή, ενώ συστήνεται η χρήση μάσκας υψηλής αναπνευστικής προστασίας (FFP2 ή ΚN95) ή εναλλακτικά διπλής μάσκας.