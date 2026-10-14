Υπάρχουν ερωτήσεις που πολλοί γονείς κάνουν ψιθυριστά. Και άλλες που δεν κάνουν ποτέ. Όχι γιατί δεν τους απασχολούν. Αλλά γιατί φοβούνται ότι η απάντηση μπορεί να τους γεμίσει ενοχές.
Ανήλικοι μαχαίρωσαν μαθητή έξω από εσπερινό σχολείο στο κέντρο της Αθήνας, νοσηλεύεται σοβαρά τραυματισμένος
Ανήλικοι μαχαίρωσαν μαθητή έξω από εσπερινό σχολείο στο κέντρο της Αθήνας, νοσηλεύεται σοβαρά τραυματισμένος
Το παιδί έχει καταγωγή από την Αίγυπτο και είχε φθάσει στη χώρα μας ως ασυνόδευτος πρόσφυγας
Επίθεση με μαχαίρι δέχθηκε ένας μαθητής εσπερινού σχολείου στο κέντρο της Αθήνας τη στιγμή που έβγαινε από το σχολικό συγκρότημα προκειμένου να κατευθυνθεί προς το σπίτι του.
Σύμφωνα με πληροφορίες, το περιστατικό έλαβε χώρα το απόγευμα της περασμένης Δευτέρας (12/10) όταν ανήλικοι προσέγγισαν το θύμα, του επιτέθηκαν λεκτικά και, στη συνέχεια, δεν δίστασαν ακόμη και να το μαχαιρώσουν.
Πληροφορίες αναφέρουν πως ο ανήλικος τραυματίστηκε σοβαρά και νοσηλεύεται στο νοσοκομείο. Το παιδί έχει καταγωγή από την Αίγυπτο και είχε φθάσει στη χώρα μας ως ασυνόδευτος πρόσφυγας.
Σύμφωνα με πληροφορίες, το περιστατικό έλαβε χώρα το απόγευμα της περασμένης Δευτέρας (12/10) όταν ανήλικοι προσέγγισαν το θύμα, του επιτέθηκαν λεκτικά και, στη συνέχεια, δεν δίστασαν ακόμη και να το μαχαιρώσουν.
Πληροφορίες αναφέρουν πως ο ανήλικος τραυματίστηκε σοβαρά και νοσηλεύεται στο νοσοκομείο. Το παιδί έχει καταγωγή από την Αίγυπτο και είχε φθάσει στη χώρα μας ως ασυνόδευτος πρόσφυγας.
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