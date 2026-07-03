Στο Αυτόφωρο ο 29χρονος που προσέκρουσε με γερανοφόρο σε γέφυρα στον Περιφερειακό Θεσσαλονίκης
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Θεσσαλονίκη Γέφυρα Ατύχημα Γερανός

Στο Αυτόφωρο ο 29χρονος που προσέκρουσε με γερανοφόρο σε γέφυρα στον Περιφερειακό Θεσσαλονίκης

Αποτέλεσμα της πρόσκρουσης ήταν να πέσουν τα δοκάρια στο οδόστρωμα και να προκληθούν ζημιές σε δύο αυτοκίνητα

Στο Αυτόφωρο ο 29χρονος που προσέκρουσε με γερανοφόρο σε γέφυρα στον Περιφερειακό Θεσσαλονίκης
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Στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης παραπέμφθηκε να δικαστεί με την αυτόφωρη διαδικασία ο 29χρονος οδηγός για το τροχαίο που συνέβη χθες στην Περιφερειακή οδό της Θεσσαλονίκης, όταν προσέκρουσε με τη δαγκάνα του γερανοφόρου οχήματος που οδηγούσε σε σιδερένια δοκάρια προστασίας του δαπέδου της υπό κατασκευής γέφυρας Πανοράματος, στα έργα του Flyover.

Εις βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη για διατάραξη της ασφάλειας συγκοινωνιών και εγκατάλειψη τόπου ατυχήματος, καθώς, σύμφωνα με τη δικογραφία, απομακρύνθηκε μετά το συμβάν από το σημείο και εντοπίστηκε λίγο πιο μακριά, στην περιοχή της Πυλαίας.

Αποτέλεσμα της πρόσκρουσης ήταν να πέσουν τα δοκάρια στο οδόστρωμα και να προκληθούν ζημιές σε δύο αυτοκίνητα. Από το τροχαίο προκλήθηκε κυκλοφοριακό έμφραγμα, καθώς η Τροχαία έκλεισε τα δύο ρεύματα κυκλοφορίας στο σημείο μέχρι να απομακρυνθούν τα υλικά και τα αυτοκίνητα από το οδόστρωμα.

Δείτε βίντεο από το περιστατικό:


Προανακριτικά, ο ίδιος (οδηγός σε εταιρεία) αρνήθηκε ότι εγκατέλειψε το σημείο, υποστηρίζοντας, κατά πληροφορίες, ότι σταμάτησε στο σημείο όπου εντοπίστηκε για να ενημερώσει τηλεφωνικά για το συμβάν.
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