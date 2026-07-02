Γιατί ήθελε να ξηλώσει τον εγκέφαλο του αυτοκινήτου μετά το πολύνεκρο τροχαίο που προκάλεσε;

Στο εδώλιο παραπέμπεται ο 44χρονος οδηγός για την υπόθεση του ηλεκτρονικού καταγραφέα δεδομένων του αυτοκινήτου, ενός συστήματος που μπορεί να αποκαλύψει με απόλυτη ακρίβεια τι συνέβη τα τελευταία δευτερόλεπτα πριν από τη φονική σύγκρουση.

Η υπόθεση του πολύνεκρου τροχαίου στη Ρόδο, που συγκλόνισε το πανελλήνιο με τον θάνατο μιας μητέρας και της ανήλικης κόρης της, αποκτά μία ακόμη διάσταση. Πέρα από την κύρια δίκη για τις συνθήκες του δυστυχήματος, η Δικαιοσύνη καλείται πλέον να εξετάσει εάν επιχειρήθηκε η εξαφάνιση ενός από τα σημαντικότερα αποδεικτικά στοιχεία που διαθέτουν σήμερα οι ανακριτικές αρχές στα σοβαρά τροχαία ατυχήματα.

Ο λόγος για τον ηλεκτρονικό καταγραφέα δεδομένων του αυτοκινήτου, γνωστό διεθνώς ως Event Data Recorder (EDR), ο οποίος πολλές φορές αποκαλείται λανθασμένα «εγκέφαλος» του αυτοκινήτου. Στην πραγματικότητα πρόκειται για ένα ηλεκτρονικό σύστημα που καταγράφει κρίσιμα δεδομένα λίγο πριν και κατά τη διάρκεια μιας σύγκρουσης, λειτουργώντας ως το αντίστοιχο «μαύρο κουτί» ενός αεροσκάφους.