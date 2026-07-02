Γιατί ήθελε να ξηλώσει τον εγκέφαλο του αυτοκινήτου μετά το πολύνεκρο τροχαίο που προκάλεσε;
ΕΛΛΑΔΑ

Γιατί ήθελε να ξηλώσει τον εγκέφαλο του αυτοκινήτου μετά το πολύνεκρο τροχαίο που προκάλεσε;

Τι είναι ο «εγκέφαλος» της BMW που φέρεται να προσπάθησαν να εξαφανίσουν. Γιατί αποτελεί το πιο κρίσιμο στοιχείο στο πολύνεκρο τροχαίο της Ρόδου...

Γιατί ήθελε να ξηλώσει τον εγκέφαλο του αυτοκινήτου μετά το πολύνεκρο τροχαίο που προκάλεσε;
UPD:

Στο εδώλιο παραπέμπεται ο 44χρονος οδηγός για την υπόθεση του ηλεκτρονικού καταγραφέα δεδομένων του αυτοκινήτου, ενός συστήματος που μπορεί να αποκαλύψει με απόλυτη ακρίβεια τι συνέβη τα τελευταία δευτερόλεπτα πριν από τη φονική σύγκρουση.

Η υπόθεση του πολύνεκρου τροχαίου στη Ρόδο, που συγκλόνισε το πανελλήνιο με τον θάνατο μιας μητέρας και της ανήλικης κόρης της, αποκτά μία ακόμη διάσταση. Πέρα από την κύρια δίκη για τις συνθήκες του δυστυχήματος, η Δικαιοσύνη καλείται πλέον να εξετάσει εάν επιχειρήθηκε η εξαφάνιση ενός από τα σημαντικότερα αποδεικτικά στοιχεία που διαθέτουν σήμερα οι ανακριτικές αρχές στα σοβαρά τροχαία ατυχήματα.

Ο λόγος για τον ηλεκτρονικό καταγραφέα δεδομένων του αυτοκινήτου, γνωστό διεθνώς ως Event Data Recorder (EDR), ο οποίος πολλές φορές αποκαλείται λανθασμένα «εγκέφαλος» του αυτοκινήτου. Στην πραγματικότητα πρόκειται για ένα ηλεκτρονικό σύστημα που καταγράφει κρίσιμα δεδομένα λίγο πριν και κατά τη διάρκεια μιας σύγκρουσης, λειτουργώντας ως το αντίστοιχο «μαύρο κουτί» ενός αεροσκάφους.



δειτε εδω

UPD:

Thema Insights

Ένα νέο μπάνιο μπορεί να μεταμορφώσει ολόκληρο τον χώρο σου - και τώρα μπορείς να το κερδίσεις

Ένα νέο μπάνιο μπορεί να μεταμορφώσει ολόκληρο τον χώρο σου - και τώρα μπορείς να το κερδίσεις

Μέσα από έναν μεγάλο διαγωνισμό όπου δυο τυχεροί κερδίζουν δυο ολικές ανακαινίσεις μπάνιου συνολικής αξίας €30.000, η εταιρεία Κυπριώτης αναδεικνύει τη δύναμη του σωστού σχεδιασμού να μεταμορφώνει την καθημερινότητα στο σπίτι.

Ποια είναι τα 3 επαγγέλματα που προσφέρουν γρήγορη ανέλιξη στον κλάδο του τουρισμού

Ο τουρισμός και η εστίαση είναι δύο από τους ταχύτερα αναπτυσσόμενους κλάδους της ελληνικής οικονομίας, όπου η εξειδίκευση και η σωστή εκπαίδευση ανοίγουν τον δρόμο για μια καριέρα με προοπτικές

Πώς μια επιχείρηση μπορεί να κερδίσει σε παραγωγικότητα, ασφάλεια και εξοικονόμηση

Με προνομιακές εκπτώσεις και αποκλειστικά οφέλη σε προηγμένα ψηφιακά εργαλεία και λύσεις συνδεσιμότητας, το MagentaONE Business της COSMOTE TELEKOM προσφέρει ουσιαστική αξία στις επιχειρήσεις.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης