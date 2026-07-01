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Τροχαίο στην Εύβοια με αυτοκίνητο που τούμπαρε, ο ηλικιωμένος οδηγός νοσηλεύεται
Τροχαίο στην Εύβοια με αυτοκίνητο που τούμπαρε, ο ηλικιωμένος οδηγός νοσηλεύεται
Δείτε τις πρώτες εικόνες από το ατύχημα με την ανατροπή αυτοκινήτου
Σύμφωνα με πληροφορίες του evia online νωρίτερα το μεσημέρι της Τετάρτης (1/7) σημειώθηκε τροχαίο ατύχημα όταν αυτοκίνητο που οδηγούσε ηλικιωμένος τούμπαρε στην περιοχή της Ν. Λαμψάκου στο Δήμο Χαλκιδέων, στην Εύβοια.
Στο σημείο έσπευσαν η αστυνομία, η πυροσβεστική και το ΕΚΑΒ που μετέφερε τον ηλικιωμένο οδηγό στο Νοσοκομείο Χαλκίδας.
Στο σημείο έσπευσαν η αστυνομία, η πυροσβεστική και το ΕΚΑΒ που μετέφερε τον ηλικιωμένο οδηγό στο Νοσοκομείο Χαλκίδας.
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