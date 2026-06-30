Σεισμός 4,2 Ρίχτερ στη Λακωνία
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Σεισμός 4,2 Ρίχτερ στη Λακωνία

Τα πρώτα στοιχεία από το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο

Σεισμός 4,2 Ρίχτερ στη Λακωνία
Σεισμική δόνηση 4,2 Ρίχτερ σημειώθηκε νωρίς το πρωί σήμερα στη Λακωνία προκαλώντας αναστάτωση στους κατοίκους της περιοχής.

Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο το εστιακό βάθος του σεισμού ήταν τα 8 χλμ, ενώ η ακριβής τοποθεσία που έγινε εντοπίστηκε στα 15 χλμ ανατολικά του Κότρωνα Λακωνίας.

Δείτε την μέτρηση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου:

Σεισμός 4,2 Ρίχτερ στη Λακωνία

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