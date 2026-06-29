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Πυροσβέστες απεγκλώβισαν τρία γατάκια από μηχάνημα έργου στη Φθιώτιδα, δείτε βίντεο
Πυροσβέστες απεγκλώβισαν τρία γατάκια από μηχάνημα έργου στη Φθιώτιδα, δείτε βίντεο
Το μηχάνημα βρισκόταν σταθμευμένο στην παραλιακή περιοχή και εκείνη τη στιγμή δεν ήταν σε λειτουργία
Μια διαφορετική επιχείρηση κλήθηκαν να φέρουν εις πέρας το σήμερα το πρωί οι πυροσβέστες στον Άγιο Κωνσταντίνο του Δήμου Καμένων Βούρλων, όταν τρία νεογέννητα γατάκια εγκλωβίστηκαν μέσα σε μηχάνημα έργου.
Σύμφωνα με πληροφορίες, το μηχάνημα βρισκόταν σταθμευμένο στην παραλιακή περιοχή και εκείνη τη στιγμή δεν ήταν σε λειτουργία. Ένας πολίτης ειδοποίησε άμεσα την Πυροσβεστική, ενώ στο σημείο έσπευσε όχημα του Πυροσβεστικού Κλιμακίου Αγίου Κωνσταντίνου με δύο πυροσβέστες.
Οι πυροσβέστες κατάφεραν, με προσεκτικούς χειρισμούς, να απεγκλωβίσουν τρία νεογέννητα γατάκια, τα οποία, σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις, η μητέρα τους είχε κρύψει στο σημείο αναζητώντας ένα ασφαλές καταφύγιο.
Πηγή: lamiareport
Σύμφωνα με πληροφορίες, το μηχάνημα βρισκόταν σταθμευμένο στην παραλιακή περιοχή και εκείνη τη στιγμή δεν ήταν σε λειτουργία. Ένας πολίτης ειδοποίησε άμεσα την Πυροσβεστική, ενώ στο σημείο έσπευσε όχημα του Πυροσβεστικού Κλιμακίου Αγίου Κωνσταντίνου με δύο πυροσβέστες.
@lamiareport.gr
Τρία μικρά γατάκια απεγκλωβίστηκαν από πυροσβέστες μέσα από μηχάνημα έργων στον Άγιο Κωνσταντίνο. #lamiareport #lr #news #kittens #fyp♬ πρωτότυπος ήχος - LamiaReport.gr
Οι πυροσβέστες κατάφεραν, με προσεκτικούς χειρισμούς, να απεγκλωβίσουν τρία νεογέννητα γατάκια, τα οποία, σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις, η μητέρα τους είχε κρύψει στο σημείο αναζητώντας ένα ασφαλές καταφύγιο.
Πηγή: lamiareport
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