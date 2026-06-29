Πυροσβέστες απεγκλώβισαν τρία γατάκια από μηχάνημα έργου στη Φθιώτιδα, δείτε βίντεο
ΕΛΛΑΔΑ
Γατάκια Νεογέννητα γατάκια Φθιώτιδα

Πυροσβέστες απεγκλώβισαν τρία γατάκια από μηχάνημα έργου στη Φθιώτιδα, δείτε βίντεο

Το μηχάνημα βρισκόταν σταθμευμένο στην παραλιακή περιοχή και εκείνη τη στιγμή δεν ήταν σε λειτουργία

Πυροσβέστες απεγκλώβισαν τρία γατάκια από μηχάνημα έργου στη Φθιώτιδα, δείτε βίντεο
3 ΣΧΟΛΙΑ
Μια διαφορετική επιχείρηση κλήθηκαν να φέρουν εις πέρας το σήμερα το πρωί οι πυροσβέστες στον Άγιο Κωνσταντίνο του Δήμου Καμένων Βούρλων, όταν τρία νεογέννητα γατάκια εγκλωβίστηκαν μέσα σε μηχάνημα έργου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το μηχάνημα βρισκόταν σταθμευμένο στην παραλιακή περιοχή και εκείνη τη στιγμή δεν ήταν σε λειτουργία. Ένας πολίτης ειδοποίησε άμεσα την Πυροσβεστική, ενώ στο σημείο έσπευσε όχημα του Πυροσβεστικού Κλιμακίου Αγίου Κωνσταντίνου με δύο πυροσβέστες.

@lamiareport.gr

Τρία μικρά γατάκια απεγκλωβίστηκαν από πυροσβέστες μέσα από μηχάνημα έργων στον Άγιο Κωνσταντίνο. #lamiareport #lr #news #kittens #fyp

♬ πρωτότυπος ήχος - LamiaReport.gr


Οι πυροσβέστες κατάφεραν, με προσεκτικούς χειρισμούς, να απεγκλωβίσουν τρία νεογέννητα γατάκια, τα οποία, σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις, η μητέρα τους είχε κρύψει στο σημείο αναζητώντας ένα ασφαλές καταφύγιο.


Πηγή: lamiareport
3 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Μεγάλος καλοκαιρινός διαγωνισμός με έπαθλο ένα MG3 Hybrid+ Excite

Η ΑΒ Βασιλόπουλος συνεχίζει να προσφέρει «όλα και κάτι παραπάνω» στην online αγοραστική εμπειρία, προσθέτοντας έναν ακόμη λόγο για εύκολες, γρήγορες και συμφέρουσες αγορές μέσα από το AB Eshop. Εδώ θα βρείτε όλες τις λεπτομέρειες.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης