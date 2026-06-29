Σε μια αγορά εργασίας που αλλάζει συνεχώς, η αξία των σπουδών δεν κρίνεται μόνο από το πτυχίο αλλά από τις δεξιότητες, τις εμπειρίες και τις προοπτικές που προσφέρουν.
Έκρηξη σε εταιρεία ενοικίασης αυτοκινήτων στην Αχαρνών, εντοπίστηκε εκρηκτική ύλη
Έκρηξη σε εταιρεία ενοικίασης αυτοκινήτων στην Αχαρνών, εντοπίστηκε εκρηκτική ύλη
Από την έκρηξη προκλήθηκαν υλικές ζημιές
Έκρηξη σημειώθηκε σήμερα τα ξημερώματα σε εταιρεία ενοικίασης αυτοκινήτων στην Αχαρνών, προκαλώντας αναστάτωση στην περιοχή. Από την έκρηξη προκλήθηκαν υλικές ζημιές, ενώ στο σημείο έχει δημιουργηθεί μικρός κρατήρας.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, οι αστυνομικοί που έσπευσαν στο σημείο εντόπισαν βραδύκαυστο φιτίλι. Μέσα σε σακούλα βρέθηκε και εκρηκτική ύλη, γεγονός που ενισχύει το ενδεχόμενο η επίθεση να ήταν στοχευμένη.
Την έρευνα για την υπόθεση αναλαμβάνει η αρμόδια υπηρεσία της ΕΛ.ΑΣ. που χειρίζεται υποθέσεις εκβιασμών, ενώ οι Αρχές συλλέγουν στοιχεία από τον χώρο και αναζητούν υλικό από κάμερες ασφαλείας προκειμένου να ταυτοποιήσουν τους δράστες.
Οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, οι αστυνομικοί που έσπευσαν στο σημείο εντόπισαν βραδύκαυστο φιτίλι. Μέσα σε σακούλα βρέθηκε και εκρηκτική ύλη, γεγονός που ενισχύει το ενδεχόμενο η επίθεση να ήταν στοχευμένη.
Την έρευνα για την υπόθεση αναλαμβάνει η αρμόδια υπηρεσία της ΕΛ.ΑΣ. που χειρίζεται υποθέσεις εκβιασμών, ενώ οι Αρχές συλλέγουν στοιχεία από τον χώρο και αναζητούν υλικό από κάμερες ασφαλείας προκειμένου να ταυτοποιήσουν τους δράστες.
Οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα