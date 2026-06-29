Έκρηξη σε εταιρεία ενοικίασης αυτοκινήτων στην Αχαρνών, εντοπίστηκε εκρηκτική ύλη
ΕΛΛΑΔΑ
Έκρηξη Αχαρνών

Έκρηξη σε εταιρεία ενοικίασης αυτοκινήτων στην Αχαρνών, εντοπίστηκε εκρηκτική ύλη

Από την έκρηξη προκλήθηκαν υλικές ζημιές

Έκρηξη σε εταιρεία ενοικίασης αυτοκινήτων στην Αχαρνών, εντοπίστηκε εκρηκτική ύλη
4 ΣΧΟΛΙΑ
Έκρηξη σημειώθηκε σήμερα τα ξημερώματα σε εταιρεία ενοικίασης αυτοκινήτων στην Αχαρνών, προκαλώντας αναστάτωση στην περιοχή. Από την έκρηξη προκλήθηκαν υλικές ζημιές, ενώ στο σημείο έχει δημιουργηθεί μικρός κρατήρας.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, οι αστυνομικοί που έσπευσαν στο σημείο εντόπισαν βραδύκαυστο φιτίλι. Μέσα σε σακούλα βρέθηκε και εκρηκτική ύλη, γεγονός που ενισχύει το ενδεχόμενο η επίθεση να ήταν στοχευμένη.

Την έρευνα για την υπόθεση αναλαμβάνει η αρμόδια υπηρεσία της ΕΛ.ΑΣ. που χειρίζεται υποθέσεις εκβιασμών, ενώ οι Αρχές συλλέγουν στοιχεία από τον χώρο και αναζητούν υλικό από κάμερες ασφαλείας προκειμένου να ταυτοποιήσουν τους δράστες.

Οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.
4 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Μεγάλος καλοκαιρινός διαγωνισμός με έπαθλο ένα MG3 Hybrid+ Excite

Η ΑΒ Βασιλόπουλος συνεχίζει να προσφέρει «όλα και κάτι παραπάνω» στην online αγοραστική εμπειρία, προσθέτοντας έναν ακόμη λόγο για εύκολες, γρήγορες και συμφέρουσες αγορές μέσα από το AB Eshop. Εδώ θα βρείτε όλες τις λεπτομέρειες.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης