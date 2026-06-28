Σύγκρουση ΙΧ με μοτοσικλέτα στο Αντίρριο, οδηγός εκσφενδονίστηκε 15 μέτρα
ΕΛΛΑΔΑ
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Σύγκρουση ΙΧ με μοτοσικλέτα στο Αντίρριο, οδηγός εκσφενδονίστηκε 15 μέτρα

Ο μοτοσικλετιστής διακομίστηκε στο νοσοκομείο «Άγιος Ανδρέας» της Πάτρας

Σύγκρουση ΙΧ με μοτοσικλέτα στο Αντίρριο, οδηγός εκσφενδονίστηκε 15 μέτρα
Σφοδρή σύγκρουση ΙΧ αυτοκινήτου με μοτοσικλέτα στο 1ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Αντιρρίου-Ναυπάκτου. Ο οδηγός της μηχανής εκσφενδονίστηκε περίπου 15 μέτρα και μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο «Άγιος Ανδρέας» της Πάτρας.

Το αυτοκίνητο και η μοτοσικλέτα κινούνταν με κατεύθυνση προς τη Ναύπακτο όταν ο οδηγός του ΙΧ, κάτοικος Χαλκίδας, επιχείρησε να στρίψει αριστερά προκειμένου να εισέλθει σε κατάστημα. Σύμφωνα με το lepantotv.gr, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, ο αναβάτης της μοτοσικλέτας δεν πρόλαβε να αντιληφθεί τον ελιγμό του προπορευόμενου οχήματος, με αποτέλεσμα να προσκρούσει στο πλάι.

Από τη σφοδρότητα της σύγκρουσης, η μοτοσικλέτα κατέληξε σε στύλο φωτισμού, ενώ ο αναβάτης εκσφενδονίστηκε περίπου 15 μέτρα μακριά, καταλήγοντας εκτός του οδοστρώματος, κατά τις ίδιες πληροφορίες. Διερχόμενοι οδηγοί σταμάτησαν για να προσφέρουν βοήθεια και ειδοποίησαν την Τροχαία. Μάλιστα, ένας από αυτούς ακινητοποίησε διερχόμενο ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο επέστρεφε από το Αγρίνιο, προκειμένου να παρασχεθούν άμεσα οι πρώτες βοήθειες στον τραυματία.

Σύγκρουση ΙΧ με μοτοσικλέτα στο Αντίρριο, οδηγός εκσφενδονίστηκε 15 μέτρα

Το πλήρωμα του ασθενοφόρου ανέλαβε τη διακομιδή του τραυματία στο Νοσοκομείο «Άγιος Ανδρέας» της Πάτρας. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο αναβάτης, ο οποίος κατάγεται από το Αγρίνιο, φέρει τραύματα στα κάτω άκρα και στα χέρια.

Τα ακριβή αίτια του τροχαίου ατυχήματος διερευνά η Τροχαία Ναυπακτίας.

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