Η προέλευση, η γεωλογική διαδρομή και η φυσική σύσταση είναι τα στοιχεία που καθορίζουν τον χαρακτήρα του Φυσικού Μεταλλικού Νερού ΘΕΟΝΗ.
Επεισοδιακή καταδίωξη 37χρονου στη Θεσσαλονίκη: Αλγερινός οδηγούσε τρικάβαλο με δύο ανήλικες κλεμμένη μοτοσικλέτα
Επεισοδιακή καταδίωξη 37χρονου στη Θεσσαλονίκη: Αλγερινός οδηγούσε τρικάβαλο με δύο ανήλικες κλεμμένη μοτοσικλέτα
Μαζί του ήταν μια 16χρονη από την Αλβανία και μια 17χρονη Ελληνίδα - Συνελήφθησαν και οι τρεις στην περιοχή του Καλοχωρίου
Επεισοδιακή καταδίωξη τα ξημερώματα της Πέμπτης στη Θεσσαλονίκη, με έναν 37χρονο Αλγερινό να «φορτώνει» δύο ανήλικες κοπέλες σε δίκυκλη μοτοσικλέτα και να παραβιάζει τον μισό Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, όσο τον καταδίωκαν οι αστυνομικοί.
Όλα ξεκίνησαν περίπου στις 03.00 όταν το πλήρωμα της Άμεσης Δράσης εντόπισε στην περιοχή της Μοναστηρίου τη μοτοσικλέτα να κινείται… τρικαβαλο, καθώς, εκτός από τον 37χρονο που κρατούσε το τιμόνι, επέβαιναν σε αυτή μια 16χρονη από την Αλβανία και μια 17χρονη Ελληνίδα. Ο οδηγός, ωστόσο, δεν υπάκουσε στο σήμα των αστυνομικών και επιχείρησε να διαφύγει.
Στην προσπάθειά τους να αποφύγουν τον έλεγχο, ανέπτυξαν μεγάλη ταχύτητα, κινούνταν επικίνδυνα παραβιάζοντας διαρκώς τον ΚΟΚ, μέχρι τελικά που συνελήφθησαν στην περιοχή του Καλοχωρίου.
Μετά την έρευνα που ακολούθησε, στην κατοχή του 37χρονου βρέθηκε και κατασχέθηκε μικροποσότητα κάνναβης, ενώ κατά τη σύλληψή του αντιστάθηκε σθεναρά.
Από την περαιτέρω έρευνα των αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δέλτα, διαπιστώθηκε ότι ο 37χρονος είχε αφαιρέσει τη δίκυκλη μοτοσικλέτα δύο ημέρες νωρίτερα από το κέντρο της πόλης.
Τόσο ο 37χρονος όσο και οι δύο ανήλικες συνελήφθησαν και θα οδηγηθούν ενώπιον του εισαγγελέα.
Όλα ξεκίνησαν περίπου στις 03.00 όταν το πλήρωμα της Άμεσης Δράσης εντόπισε στην περιοχή της Μοναστηρίου τη μοτοσικλέτα να κινείται… τρικαβαλο, καθώς, εκτός από τον 37χρονο που κρατούσε το τιμόνι, επέβαιναν σε αυτή μια 16χρονη από την Αλβανία και μια 17χρονη Ελληνίδα. Ο οδηγός, ωστόσο, δεν υπάκουσε στο σήμα των αστυνομικών και επιχείρησε να διαφύγει.
Στην προσπάθειά τους να αποφύγουν τον έλεγχο, ανέπτυξαν μεγάλη ταχύτητα, κινούνταν επικίνδυνα παραβιάζοντας διαρκώς τον ΚΟΚ, μέχρι τελικά που συνελήφθησαν στην περιοχή του Καλοχωρίου.
Μετά την έρευνα που ακολούθησε, στην κατοχή του 37χρονου βρέθηκε και κατασχέθηκε μικροποσότητα κάνναβης, ενώ κατά τη σύλληψή του αντιστάθηκε σθεναρά.
Από την περαιτέρω έρευνα των αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δέλτα, διαπιστώθηκε ότι ο 37χρονος είχε αφαιρέσει τη δίκυκλη μοτοσικλέτα δύο ημέρες νωρίτερα από το κέντρο της πόλης.
Τόσο ο 37χρονος όσο και οι δύο ανήλικες συνελήφθησαν και θα οδηγηθούν ενώπιον του εισαγγελέα.
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