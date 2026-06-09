ΔΥΠΑ: 24 νέες προσλήψεις σε βρεφονηπιακούς σταθμούς, ποιοι μπορούν να κάνουν αίτηση
ΕΛΛΑΔΑ
Βρεφονηπιακοί σταθμοί Προσλήψεις Απασχόληση

ΔΥΠΑ: 24 νέες προσλήψεις σε βρεφονηπιακούς σταθμούς, ποιοι μπορούν να κάνουν αίτηση

Τι πρέπει να προσέξουν οι υποψήφιοι

ΔΥΠΑ: 24 νέες προσλήψεις σε βρεφονηπιακούς σταθμούς, ποιοι μπορούν να κάνουν αίτηση
Νέες ευκαιρίες απασχόλησης ανοίγει η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ), καθώς προχωρά σε προσλήψεις 24 ατόμων με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για τη στελέχωση βρεφονηπιακών σταθμών σε Αθήνα και Λάρισα. Η προκήρυξη, που ενέκρινε το ΑΣΕΠ, αφορά προσωπικό που θα απασχοληθεί στο πλαίσιο της δράσης για την προσχολική εκπαίδευση και τη δημιουργική απασχόληση παιδιών.

Οι θέσεις Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κατανέμονται στους Βρεφονηπιακούς Σταθμούς της ΔΥΠΑ στο Ίλιον, το Χαϊδάρι και τη Λάρισα, ενώ οι συμβάσεις θα έχουν διάρκεια έως τις 31 Αυγούστου 2026, με δυνατότητα ανανέωσης εφόσον συνεχιστεί η δράση.

Οι ειδικότητες και οι θέσεις

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι διαθέσιμες θέσεις αφορούν τρεις βασικές ειδικότητες:

ΠΕ Παιδαγωγών Πρώιμης Παιδικής Ηλικίας

-1 θέση στη Λάρισα

ΤΕ Παιδαγωγών Πρώιμης Παιδικής Ηλικίας

-3 θέσεις στη Λάρισα
-3 θέσεις στο Ίλιον
-5 θέσεις στο Χαϊδάρι

ΔΕ Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων

-4 θέσεις στο Ίλιον
Κλείσιμο
-4 θέσεις στο Χαϊδάρι
-4 θέσεις στη Λάρισα

Ποια είναι τα απαιτούμενα προσόντα

Για την κατηγορία ΠΕ απαιτείται πτυχίο Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία ΑΕΙ, καθώς και γνώση χειρισμού Η/Υ σε επεξεργασία κειμένων, υπολογιστικά φύλλα και υπηρεσίες διαδικτύου.

Για τις θέσεις ΤΕ απαιτείται πτυχίο Βρεφονηπιοκομίας ή Προσχολικής Αγωγής ΤΕΙ ή ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής, ενώ απαιτείται και γνώση πληροφορικής.

Για τις θέσεις ΔΕ γίνονται δεκτοί απόφοιτοι ειδικοτήτων Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων, Παιδοκόμων, Κοινωνικών Φροντιστών και συναφών ειδικοτήτων ΕΠΑΛ, ΙΕΚ ή άλλων ισότιμων τίτλων επαγγελματικής εκπαίδευσης.

-Διαβάστε αναλυτικά την προκήρυξη, εδώ.

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