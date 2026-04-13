Δευτέρα του Πάσχα: Πώς θα κινηθούν σήμερα τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς
Τροποποιήσεις εφαρμόζονται στα δρομολόγια των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς στην Αττική κατά την περίοδο του Πάσχα.
Οι συρμοί του μετρό και του τραμ, καθώς και τα λεωφορεία και τα τρόλεϊ, θα ολοκληρώνουν νωρίτερα τα δρομολόγιά τους, ενώ θα υπάρξουν και αραιότερες συχνότητες διέλευσης
Οι συρμοί του μετρό και του τραμ, καθώς και τα λεωφορεία και τα τρόλεϊ, θα ολοκληρώνουν νωρίτερα τα δρομολόγιά τους, ενώ θα υπάρξουν και αραιότερες συχνότητες διέλευσης
Δευτέρα του Πάσχα
Λεωφορεία και Τρόλεϊ: Θα εφαρμοστεί πρόγραμμα δρομολογίων Κυριακής και Αργιών
Γραμμή 2 Μετρό: Δρομολόγια ανά 15′
Γραμμή 3 Μετρό: Δρομολόγια ανά 12′ (ανά 36′ τα δρομολόγια Αεροδρομίου)
Τραμ: Δρομολόγια ανά 15′
Τρίτη του Πάσχα
Λεωφορεία και Τρόλεϊ: Συνήθως εφαρμόζεται πρόγραμμα δρομολογίων Σαββάτου
Γραμμή 1 Μετρό: Δρομολόγια ανά 7,5′ μεταξύ 5:30 – 22:30, ανά 11,5′-15′ τις υπόλοιπες ώρες
Γραμμή 2 Μετρό: Δρομολόγια ανά 5′ – 8,5′ ως τις 23:00, ανά 9,5′ αργότερα
Γραμμή 3 Μετρό: Δρομολόγια ανά 5′ – 7′ μεταξύ 7:00 – 22:00 και ανά 6,5′ – 9,5′ τις υπόλοιπες ώρες.
Τραμ: Δρομολόγια ανά 12′ ως τις 22:00, ανά 15′ αργότερα.
Τετάρτη του Πάσχα
Γραμμή 1 Μετρό: Δρομολόγια ανά 7,5′ μεταξύ 5:30 – 22:30, ανά 11,5′-15′ τις υπόλοιπες ώρες
Γραμμή 2 Μετρό: Δρομολόγια ανά 5′ – 7′ μεταξύ 7:00-21:00, ανά 8,5′-11′ τις υπόλοιπες ώρες
Γραμμή 3 Μετρό: Δρομολόγια ανά 4,5′-6,5′ μεταξύ 6:00-20:00, ανά 7′-9,5′ τις υπόλοιπες ώρες
Τραμ: Δρομολόγια ανά 12′ ως τις 22:00, ανά 15′ αργότερα
