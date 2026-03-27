Θεσσαλονίκη: Κακουργηματική δίωξη στους εργαζόμενους που κατηγορούνται για σεξουαλική παρενόχληση 19χρονου κατά τη διάρκεια μασάζ
Θεσσαλονίκη: Κακουργηματική δίωξη στους εργαζόμενους που κατηγορούνται για σεξουαλική παρενόχληση 19χρονου κατά τη διάρκεια μασάζ
Σε βάρος των δύο ανδρών, 41 και 38 ετών, ασκήθηκε κακουργηματική δίωξη για γενετήσια πράξη χωρίς τη συναίνεση του παθόντος - Αρνούνται την κατηγορία και υποστηρίζουν πως η καταγγελία έγινε για λόγους εκβίασης
Στον ανακριτή παραπέμφθηκαν να απολογηθούν οι δύο εργαζόμενοι σε κατάστημα παροχής υπηρεσιών αισθητικής και μασάζ, στη Θεσσαλονίκη, οι οποίοι καταγγέλθηκαν για σεξουαλική παρενόχληση και ανάρμοστες πράξεις σε βάρος 19χρονου κατά τη διάρκεια συνεδρίας.
Σε βάρος των δύο ανδρών, 41 και 38 ετών, ασκήθηκε κακουργηματική δίωξη για γενετήσια πράξη χωρίς τη συναίνεση του παθόντος.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 19χρονος με καταγωγή από την Ουκρανία, κατήγγειλε στους αστυνομικούς ότι βρέθηκε στο κατάστημα ως μοντέλο για τις ανάγκες διαφημιστικής προβολής της επιχείρησης και ότι οι καταγγελλόμενες πράξεις συνέβησαν την ώρα που οι δύο κατηγορούμενοι τού έκαναν μασάζ.
Από την πλευρά τους οι δύο κατηγορούμενοι αρνούνται την κατηγορία που αντιμετωπίζουν και κατά πληροφορίες υποστηρίζουν πως η καταγγελία έγινε για λόγους εκβίασης.
Σε βάρος των δύο ανδρών, 41 και 38 ετών, ασκήθηκε κακουργηματική δίωξη για γενετήσια πράξη χωρίς τη συναίνεση του παθόντος.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 19χρονος με καταγωγή από την Ουκρανία, κατήγγειλε στους αστυνομικούς ότι βρέθηκε στο κατάστημα ως μοντέλο για τις ανάγκες διαφημιστικής προβολής της επιχείρησης και ότι οι καταγγελλόμενες πράξεις συνέβησαν την ώρα που οι δύο κατηγορούμενοι τού έκαναν μασάζ.
Από την πλευρά τους οι δύο κατηγορούμενοι αρνούνται την κατηγορία που αντιμετωπίζουν και κατά πληροφορίες υποστηρίζουν πως η καταγγελία έγινε για λόγους εκβίασης.
