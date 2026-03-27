Θεσσαλονίκη: Κακουργηματική δίωξη στους εργαζόμενους που κατηγορούνται για σεξουαλική παρενόχληση 19χρονου κατά τη διάρκεια μασάζ
ΕΛΛΑΔΑ
Θεσσαλονίκη Μασάζ Σεξουαλική παρενόχληση Κακούργημα

Στράτος Λούβαρης
Στον ανακριτή παραπέμφθηκαν να απολογηθούν οι δύο εργαζόμενοι σε κατάστημα παροχής υπηρεσιών αισθητικής και μασάζ, στη Θεσσαλονίκη, οι οποίοι καταγγέλθηκαν για σεξουαλική παρενόχληση και ανάρμοστες πράξεις σε βάρος 19χρονου κατά τη διάρκεια συνεδρίας.

Σε βάρος των δύο ανδρών, 41 και 38 ετών, ασκήθηκε κακουργηματική δίωξη για γενετήσια πράξη χωρίς τη συναίνεση του παθόντος.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 19χρονος με καταγωγή από την Ουκρανία, κατήγγειλε στους αστυνομικούς ότι βρέθηκε στο κατάστημα ως μοντέλο για τις ανάγκες διαφημιστικής προβολής της επιχείρησης και ότι οι καταγγελλόμενες πράξεις συνέβησαν την ώρα που οι δύο κατηγορούμενοι τού έκαναν μασάζ.

Από την πλευρά τους οι δύο κατηγορούμενοι αρνούνται την κατηγορία που αντιμετωπίζουν και κατά πληροφορίες υποστηρίζουν πως η καταγγελία έγινε για λόγους εκβίασης.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης