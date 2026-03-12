Προφυλακίστηκε ο 27χρονος οδηγός που παρέσυρε και σκότωσε τον 25χρονο στη Θεσσαλονίκη, «μακάρι να ήμουν εγώ στη θέση του», είπε

Ο κατηγορούμενος, ο οποίος διώκεται για το κακούργημα της επικίνδυνης οδήγησης με αποτέλεσμα τον θάνατο, έδωσε σήμερα εξηγήσεις για τη φονική παράσυρση -Ο ίδιος αρνήθηκε ότι έκανε κόντρες και απέδωσε το τραγικό δυστύχημα σε… απειρία





Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε, μετά την απολογία του στον ανακριτή, ο 27χρονος οδηγός που κατηγορείται ότι παρέσυρε με το αυτοκίνητο και τραυμάτισε θανάσιμα τον 25χρονο στην περιοχή της Πολίχνης στη Θεσσαλονίκη Ο κατηγορούμενος, ο οποίος διώκεται για τομε αποτέλεσμα τον θάνατο, έδωσε σήμερα εξηγήσεις για τη φονική παράσυρση και ύστερα, με σύμφωνη γνώμη εισαγγελέα και ανακριτή, πήρε τον δρόμο για τη φυλακή.Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ίδιος αρνήθηκε ότι έκανε κόντρες και απέδωσε το τραγικό δυστύχημα σε… απειρία.«Είμαι μετανιωμένος για όλα όσα συνέβησαν. Λυπάμαι πολύ. Έχασα με κάποιο τρόπο τον έλεγχο του αυτοκινήτου, δεν θυμάμαι ακριβώς πως έγινε και λόγω της απειρίας μου στην οδήγηση το αυτοκίνητο εξετράπη πάνω στο πεζοδρόμιο», ισχυρίστηκε ενώπιον του ανακριτή.. Είμαι συντετριμμένος για το κακό που έγινε.. Αναγνωρίζω το κακό που συνέβη αλλά δεν ήθελα σε καμία περίπτωση να προκαλέσω τροχαίο», υποστήριξε.Στο μεταξύ, σε βίντεο ντοκουμέντο που κατέγραψαν κάμερες ασφαλείας κοντινής επιχείρησης και δημοσίευσε το protothema.gr, αποτυπώνεται καρέ-καρέ η στιγμή που, το βράδυ της Τρίτης (10/3), το αυτοκίνητο που οδηγεί ο 27χρονος κινείται με ιλιγγιώδη ταχύτητα στην οδό Αγνώστου Στρατιώτη και παρασέρνει τα πάντα στο πέρασμά του.Μάλιστα, ένα δεύτερο αυτοκίνητο εμφανίζεται στο ίδιο βίντεο να κινείται επίσης με μεγάλη ταχύτητα, με τις Αρχές να εκτιμούν ότι ενδεχομένως ο κατηγορούμενος συμμετείχε σε «κόντρες» με το συγκεκριμένο όχημα.



Ο 25χρονος που τραυματίστηκε θανάσιμα διακρίνεται να περπατά στο πεζοδρόμιο μαζί με τον 24χρονο φίλο του, όταν ο οδηγός του μαύρου αυτοκινήτου χάνει τον έλεγχο του οχήματος, ανεβαίνει στο πεζοδρόμιο και τον παρασέρνει στον θάνατο.



Οι αστυνομικοί της Τροχαίας που διενεργούν την προανάκριση εξετάζουν το ενδεχόμενο ο 27χρονος να συμμετείχε σε αυτοσχέδιους αγώνες ταχύτητας («κόντρες»). Από μαρτυρίες, αλλά και από σχετικό βίντεο, φαίνεται να προκύπτει πως τη στιγμή του τροχαίου προπορευόταν άλλο όχημα, το οποίο επίσης κινούνταν με ιλιγγιώδη ταχύτητα.



Ήδη οι Αρχές έχουν στα χέρια τους υλικό από κάμερες ασφαλείας της περιοχής και εξακολουθούν να συλλέγουν μαρτυρικές καταθέσεις, οι οποίες θα προστεθούν στον φάκελο της δικογραφίας.



Σε βάρος του 27χρονου έχει ασκηθεί κακουργηματική ποινική δίωξη για επικίνδυνη οδήγηση με αποτέλεσμα τον θάνατο και σε λίγη ώρα θα οδηγηθεί ενώπιον του ανακριτή προκειμένου να απολογηθεί.



Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ίδιος δηλώνει μετανιωμένος, υποστηρίζοντας πως αντιλαμβάνεται το κακό που προκάλεσε. «Σε καμία περίπτωση δεν ήθελα να συμβεί κάτι τέτοιο», φέρεται να ανέφερε κατά τη μεταγωγή του στον Εισαγγελέα.